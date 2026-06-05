Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

К азусът с незаконното строителство в района на „Баба Алино“ отново достигна до парламентарната трибуна. Темата беше поставена от представители на няколко политически сили в Народното събрание (НС), а регионалният министър Иван Шишков даде брифинг в парламента, на който представи подробности за проверките и предприетите действия по случая.

По казуса „Баба Алино“ се води усилена кампания да бъде обвинен кметът на Варна, заявиха в декларация от „Продължаваме промяната“, прочетена от парламентарната трибуна от Велислав Величков.

По думите му се води усилена и подмолна кампания за всичко случващо се да бъде обвинен кметът на Варна, като се избегне ловко въпросът защо "скандално са бездействали почти всички контролни институции, правозащитни и правоохранителни органи и защо ДАНС е позволила и на практика благословила разрастващите незаконни дейности като е отменила заповедта за експулсиране на основния инвеститор в тези обекти - съсобственикът на корпорация КУБ, украинският гражданин от руски произход Олег Невзоров."

Началото на тази безпрецедентна сага на беззаконие и политически чадър е през 2021 г., върна се назад Величков. Тогава фирма придобива чрез замяна в управлявана над 15 години от ГЕРБ община огромен терен в територия на горския фонд, където строителството е абсолютно забранено до промяна на предназначението на земята, посочи Величков. След това корпорация КУБ изкупва този терен. Сагата продължава с издаването на три удостоверения за търпимост от главния архитект на район "Приморски" през май 2023 г., чрез които се придава статут на привидна законност на 21 сгради в този парцел, 19 от които са построени след 2021 г., но се твърди в нотариални декларации с невярно съдържание, че същите са построени преди 31 март 2001 г., каза Величков. И отбеляза, че това също се случва по време на управлението на кмета Иван Портних, тоест на ГЕРБ. "Портних лъже, че до края на мандата му там сгради не имало, а само празен терен с две постройки от соца", подчерта Велислав Величков. Така се отварял пътят към бъдещото голямо строителство и започва рекламна информационна кампания от корпорацията КУБ.

На 27 май т.г., преди няколко дни буквално, областната дирекция на МВР-Варна изпраща доклад в Районната прокуратура-Варна с материалите от извършената проверка за незаконните сгради, като преписката е изпратена по компетентност на окръжната прокуратура Варна, продължи Величков. По думите прокуратурата във Варна през цялото време бездейства, като така съществено улеснява разрастването на незаконното строителство и щетите. Едва на 28 май изпраща сигнално писмо до регионалната нотариална камара във Варна с предупреждение за незаконно строителство.

Доста интересни са и непоследователните действия на ДАНС, въпреки активността ѝ в началото на строителство, се казва в декларацията. Изпратен е даже доклад до премиера, президента и председателя на Народното събрание, както и до скоро и.д. главен прокурор Борислав Сарафов с данни за извършени престъпление при строителство в тази местност. Сарафов обаче очевидно не е реагирал на този доклад и не е упражнил правото си по надзора за законност, за да провери работата по преписките и вече образуваното досъдебно производство във Варна и прехвърлянето му от районна на окръжна прокуратура в града и обратно, без нито едно полезно действие до май тази година. Впоследствие председателят на ДАНС – тогава Деньо Денев, първо издава, а след няколко дни отменя заповед за експулсиране на боса на КУБ с неизвестни мотиви, посочват то "Продължаваме промяната".

А по това време комисията за противодействие на корупция на Антон Славчев и прокуратурата на Сарафов арестуват варненския кмет и той прекарва повече от 5 месеца в ареста. През това време строителството се разраства с "бесни темпове", а в службата по кадастъра се нанасят постройки и сгради, издават си кадастрални номера, после масово нотариални актови на новите собственици, обяви Величков.

ДНСК пък някак си не забелязва, че в имота има 4 трафопоста и свързана електроразпределителна и ВиК мрежа, допълват от ПП.

"През цялото това време държавата се управлява от коалицията ГЕРБ-БСП-ДПС", се подчертава в декларацията. Когато в комисията за контрол на службите през есента на 2025 г. председателят Златан Златанов " от „Възраждане“ прави опити за изслушване на шефа на ДАНС Деньо Денев, мнозинството на ГЕРБ-ДПС в 11 последователни заседания бламират опита, изтъква Велислав Величков.

Единствените органи и институции във случая, които констатират незаконно строителство в различни периоди и се опитват да го преустановят, са Регионалната дирекция по горите и кметът на Варна Благомир Коцев, се казва в декларацията.

"Държавата или съзнателно е отсъствала, или тайно е подпомагала мегапроекта за незаконни и мистичен горски рай на корпорацията КУБ. А това очевидно се е случвало с висша политическа протекция, която няма как да дойде от друго място, освен от управляващите тогава ГЕРБ и ДПС. Най-активни в затварянето на очи или косвено подпомагащи действията на корпорацията са били прокуратурата с бездействието си и ДАНС с избирателно си действие", заявиха от ПП.

"Зад всичко това е стояла държавата обаче, а не общината, която със скромните си възможности се е опитвала да го спре. Може би онази държава с голямо „Д“, която се очакваше от ГЕРБ и новоначалнато ДПС да построят. В момента най-викащите за оставки са партия „Възраждане“, които също обаче не са виждали нещата до септември 2025 г. Те и сега действат активно, но с поне едно затворено око, докато в цялата схема на сложна престъпна дейност не откриват нито ГЕРБ, нито ДАНС, нито прокуратурата", се посочва още в декларацията.

Какво знаем за „незаконния град“ край Варна?

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов в кулоарите на парламента, чеима информация, че се извършват проверки на дейността на КУБ в Украйна заради същите имотни измами. Тази украинска групировка има подобни бизнеси и в други страни от ЕС.

КУБ са престъпна групировка, защото по мои сигнали в Районна прокуратура – Варна са образувани две досъдебни производства за извършени престъпления – за незаконна сеч на гора и за документи с невярно съдържание, които са от страна на украински граждани, деклариращи невярна информация, каза още Стоянов.

„Предстои да разберем дали колата, с която е излязъл от страната управителят на КУБ Олег Невзоров, е на украинското посолство. Ако се окаже вярно, това ще е международен скандал“, допълни Стоянов.

Той обясни, че доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) във връзка с дейността на украинската корпорация КУБ е изпратен в деловодството на Народното събрание, но не е констатирано, че той е по искане на народните представители от „Възраждане“ Костадин Костадинов и Коста Стоянов. Тогавашният председател на Народното събрание Наталия Киселова се е запознала с него и го е засекретила, каза Стоянов и допълни, че докладът се предоставя на президента, председателя на парламента и премиера на страната. Тук задаваме въпроса „запознали ли са се те с този доклад и предприели ли са някакви действия“, каза Стоянов.

„Надявам се още на първото заседание на Комисията за контрол на службите да се иска изслушване на всички председатели на ДАНС, които са били през този период и там да се изнесат данните от този доклад. Ще поискаме и осъвременяване на данните към днешна дата“, каза депутатът.

Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по казуса „Баба Алино“

Иван Шишков определи по време на парламентарния контрол случая с незаконното строителство край Варна като „емблема“ и изрази опасение, че злоупотребите могат да се окажат много по-мащабни и да надхвърлят границите на конкретния казус. Министърът увери, че случаят няма да бъде забравен от централната власт и всеки, извършил закононарушение, ще понесе своята отговорност.

„Случаят с Варна е емблема, но не знаем тази емблема докъде може да нарасне, защото аз не съм убеден, че нещата наистина са само дотук… Това не е нарушение на закона, това е погазване на закона от огромна група хора от различни политически сили“, зави Шишков в отговор на въпрос от Коста Стоянов, народен представител от ПГ на „Възраждане“ за нанесените в кадастралната карта незаконни обекти на украинската корпорация КУБ в местността „Баба Алино“ в к.к. „Чайка“, Варна.

Министър Шишков разказа за започналата цялостна проверка от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Вътрешния одит на Министерството по реда на Закона за държавния служител, като посочи, че тя е заради сигнали и жалби от граждани срещу дейността на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Варна. Сигналите са за забавяне на административни преписки, противоречива административна практика, поставяне на допълнителни изисквания към заявителите и нееднакво третиране на сходни казуси.

Шишков информира, че на 28 май е образувано дисциплинарно дело срещу началника на СГКК Варна инж. Красимира Божкова Кателиева, а дисциплинарният съвет трябва да събере документи и да излезе с мотивирано становище. За да бъде безпристрастно дисциплинарното производство и за предотвратяване на достъп до преписки и информационни системи, инж. Кателиева е отстранена временно от работа със заповед от 29 май, каза министърът. Той разказа, че служители на АГКК са изпратени във Варна лично да ѝ връчват заповедта. Въпреки че в същия ден инж. Кателиева се е явила на работа и е започнала прием на граждани, тя е представила болничен лист за еднодневна неработоспособност преди пристигането на проверяващите, поради което заповедта не ѝ е връчена лично.

Министър Шишков уточни, че независимо от дисциплинарното производство инж. Кателиева е в законно разрешен платен отпуск от 1 до 17 юни, одобрен в средата на май, но допълни, че дисциплинарното производство продължава, като са изискани в пълен обем всички преписки по цитираните от народния представител имоти.

В отговор на допълнителен въпрос от Стоянов за незаконното строителство и промяна на статута на горски имоти министър Шишков съобщи, че е разпоредил допълнителна проверка в АГКК и в Община Варна, като целта е да се изследва връзката между издаването на удостоверения за търпимост и начина, по който сградите се попълват в кадастъра.