България

Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

"Решението трябва да бъде на парламента", заяви президентът

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 15 минути / 21 юли 2026, 12:28
Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран
Коментарът ѝ беше направен по време на посещение в авиобаза „Граф Игнатиево“, където тя инспектира базата за новите изтребители F-16   
Източник: БГНЕС

"Пребиваването на самолетите-цистерни в авиобаза „Безмер“ не ни прави част от военните действия в Иран, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването в България на до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ на авиобаза „Безмер“.

Йотова е на посещение в Трета авиационна база „Граф Игнатиево“, където ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Block 70.

 

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Коментарът ѝ беше направен по време на посещение в Трета авиационна база „Граф Игнатиево“, където се запозна с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Block 70.

По думите ѝ по предложението задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. 

"Надявам се скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликтът и да не се разширяват бойните действия", добави Йотова.

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По повод искането на САЩ президентът каза още, че отново се касае за самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. "Все пак ще изчакам дискусията на парламента", коментира Илияна Йотова. 

Йотова направи сравнение с предишната подобна нота, от началото на периода ѝ на поста президент.

Тя каза, че тогава министърът на отбраната и началникът на отбраната не са я уведомили, че на софийското летище пребивават самолети-цистерни. В предишния кабинет нотата не стана публично достояние, за да видим какви са исканията към българската държава. "В момента ситуацията е съвсем различна и още преди да бъде получена нотата бях уведомена", обясни Илияна Йотова.

Във връзка с писмото на „Демократична България“ (ДБ) с настояване за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) Йотова каза, че го е получила вчера и днес ще събере своя екип, за да разгледат исканията. "Ще имам вероятно и един неформален разговор с тях преди това, защото те сменят темите за КСНС всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)", посочи тя.

"ДБ, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби в страната, а сега искат КСНС за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че идва малко много", коментира Йотова.

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат 8 самолета цистерни на летище „Безмер“

През последните дни Съединените щати отправиха ново искане до България за временно разполагане на до осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ в рамките на логистична подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток.

Правителството предложи самолетите да бъдат разположени във военната база „Безмер“, а не на гражданско летище, както беше при предишен случай. Съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили подобно решение подлежи на одобрение от Народното събрание.

По-рано Комисията по отбрана започна разглеждането на предложението, след което се очаква парламентът да се произнесе окончателно дали да даде разрешение за пребиваването на американските военнослужещи и авиационна техника на българска територия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова, Лилия Йорданова; БГНЕС    
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