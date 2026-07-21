Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

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Гърция е в пик на първата гореща вълна за сезона - днес температурите се очаква да достигнат 42-43°C в някои райони, като жегата ще бъде подсилена от висока влажност и слаб вятър. Има повишен риск от пожари.

Горещините постепенно ще отслабнат след 22 юли, като на 23 юли се очаква рязко захлаждане с възможни силни валежи и гръмотевични бури.

Основните мерки за защита са хидратация и избягване на прегряване - да се пие достатъчно вода, да се избягва престой навън в най-горещите часове (около 11-17 ч.), да се носят леки дрехи и да се следят симптоми като отпадналост, замайване и гадене.

🥵 In Andalusien klettern die Temperaturen in den nächsten Tagen auf bis zu 45 Grad. An den Küsten ist es etwas angenehmer – dafür ist das Mittelmeer mit bis zu 29 Grad außergewöhnlich warm. 🌡️🌊#Hitze #Südeuropa #Spanien #Griechenland pic.twitter.com/VJta0CaGBs — wetteronline.de (@WetterOnline) July 21, 2026

Първата гореща вълна за сезона в Гърция се очаква да достигне своя пик днес, 21 юли. Прогнозите са температурите в голяма част от страната да достигнат 42°C, а в някои райони на Централен Епир - до 43°C.

Интензивните горещини ще бъдат съпроводени от слаби ветрове, висока влажност и ограничена циркулация на въздуха, което ще създаде усещане за още по-високи температури, особено в градските и крайбрежните райони. Очакват се и умерени концентрации на прахови частици в Западна Гърция, съобщи в. „Катимерини“.

Температурите се очаква да достигнат 41°C в части от Македония, Тракия и Тесалия, докато в Централна Гърция също се прогнозират максимални стойности от 40-41°C. В Западна Гърция, включително в района на Агринио, температурите могат да достигнат 42°C, а в по-голямата част от Пелопонес се очакват около 38°C.

В област Атика прогнозите са за температури до 38°C при ясно време, а в Солун се очакват максимални стойности от 41°C.

Очаква се горещините постепенно да отслабнат от 22 юли в Централна и Северна Гърция, преди да отстъпят в цялата страна на 23 юли, когато синоптиците прогнозират рязко понижение на температурите, както и възможност за локално силни валежи и гръмотевични бури.

Гражданска защита постави по-голямата част от страната под предупреждение за опасност от пожари от трета степен по петстепенна скала.

Министерството на климатичната криза и гражданската защита свика в неделя своя Комитет за оценка на риска, като предупреди, че в много райони на континенталната част на страната температурите ще надхвърлят 40 градуса по Целзий до сряда.

Министерството съобщи, че службите за спешна помощ ще останат в повишена готовност през целия период на горещата вълна и призова гражданите да избягват дейности, които могат да доведат до възникване на горски пожари, пише CGTN .

На 20 юли термокамери отчетоха повърхностни температури до 60°C по пътищата и до 75°C по покривите в части от Атика. ​

Вижте в нашата галерия : Гореща вълна превзе Гърция

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща комплекс от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с необичайно високи температури, известни като горещи вълни. Екстремната жега натоварва сериозно човешкия организъм, особено сърдечносъдовата и терморегулаторната система, и може да доведе до опасни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания като сърдечни, белодробни и бъбречни проблеми.

Основна стратегия за предпазване е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори и при липса на усещане за жажда. Необходимо е да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят обезводняването на организма. Хранителният режим също е от значение - препоръчва се консумацията на леки и студени храни като плодове, зеленчуци и салати, а тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, трябва да се ограничат.

Охлаждането на тялото и средата е от ключово значение. Препоръчително е да се избягва излизането на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако престоят навън е неизбежен, трябва да се търси сянка и да се носи шапка. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. В домашни условия помагат хладните душове, поставянето на влажни кърпи върху тялото и поддържането на дома хладен чрез затваряне на прозорци и спускане на завеси или щори през деня.

Изборът на облекло и ограничаването на физическата активност също допринасят за по-лекото понасяне на жегите. Трябва да се носят леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Интензивните физически натоварвания и спорт на открито трябва да се избягват през горещата част от деня.Важно е да се разпознават симптомите на прегряване, които включват:

силна отпадналост, главоболие, световъртеж, гадене, ускорен пулс и зачервена, гореща и суха кожа.

При появата на такива признаци е необходимо незабавно да се потърси хладно място, да се приемат течности и при влошаване на състоянието да се потърси медицинска помощ.

🌡️ Greqia përgatitet për temperatura deri në 41 gradë Celsius, vihet nën kontroll zjarri pranë Athinës



☀️ Vala e të nxehtit nisi dje dhe pritet të intensifikohet të hënën dhe të martën, me Greqinë kontinentale dhe ishullin e Kretës që pritet të regjistrojnë temperaturat më të… pic.twitter.com/hCn3vDiwm6 — Anadolu Shqip (@aa_albanian) July 19, 2026

Министерство на здравеопазването съобщи, че е важно:

Да избягваме продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня (между 12:00 и 16:00 ч.)

Да създаваме около себе си условия, които спомагат за охлаждане и комфорт - сянка, проветрение, леки дрехи

Да хидратираме тялото си с редовен прием на вода, дори и без усещане за жажда

Да наблюдаваме за тревожни симптоми при себе си и близките си - отпадналост, гадене, замайване, зачервено лице

В поредицата картички с надслов „Код: Горещо време“ ще откриете конкретни и практически съвети за облекло, хидратация, съхранение на храната, грижа за уязвимите и действия при признаци на претопляне.