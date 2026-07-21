Свят

Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

Синоптиците предупреждават за силен зной, висока влажност и риск от горски пожари

21 юли 2026, 12:14
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  • Гърция е в пик на първата гореща вълна за сезона - днес температурите се очаква да достигнат 42-43°C в някои райони, като жегата ще бъде подсилена от висока влажност и слаб вятър. Има повишен риск от пожари.
  • Горещините постепенно ще отслабнат след 22 юли, като на 23 юли се очаква рязко захлаждане с възможни силни валежи и гръмотевични бури.
  • Основните мерки за защита са хидратация и избягване на прегряване - да се пие достатъчно вода, да се избягва престой навън в най-горещите часове (около 11-17 ч.), да се носят леки дрехи и да се следят симптоми като отпадналост, замайване и гадене.

Първата гореща вълна за сезона в Гърция се очаква да достигне своя пик днес, 21 юли. Прогнозите са температурите в голяма част от страната да достигнат 42°C, а в някои райони на Централен Епир - до 43°C.

Интензивните горещини ще бъдат съпроводени от слаби ветрове, висока влажност и ограничена циркулация на въздуха, което ще създаде усещане за още по-високи температури, особено в градските и крайбрежните райони. Очакват се и умерени концентрации на прахови частици в Западна Гърция, съобщи в. „Катимерини“.

Температурите се очаква да достигнат 41°C в части от Македония, Тракия и Тесалия, докато в Централна Гърция също се прогнозират максимални стойности от 40-41°C. В Западна Гърция, включително в района на Агринио, температурите могат да достигнат 42°C, а в по-голямата част от Пелопонес се очакват около 38°C.

В област Атика прогнозите са за температури до 38°C при ясно време, а в Солун се очакват максимални стойности от 41°C.

Очаква се горещините постепенно да отслабнат от 22 юли в Централна и Северна Гърция, преди да отстъпят в цялата страна на 23 юли, когато синоптиците прогнозират рязко понижение на температурите, както и възможност за локално силни валежи и гръмотевични бури.

Гражданска защита постави по-голямата част от страната под предупреждение за опасност от пожари от трета степен по петстепенна скала.

Министерството на климатичната криза и гражданската защита свика в неделя своя Комитет за оценка на риска, като предупреди, че в много райони на континенталната част на страната температурите ще надхвърлят 40 градуса по Целзий до сряда.

Министерството съобщи, че службите за спешна помощ ще останат в повишена готовност през целия период на горещата вълна и призова гражданите да избягват дейности, които могат да доведат до възникване на горски пожари, пише CGTN.

На 20 юли термокамери отчетоха повърхностни температури до 60°C по пътищата и до 75°C по покривите в части от Атика. ​

Вижте в нашата галерия: Гореща вълна превзе Гърция

Гореща вълна превзе Гърция
13 снимки
Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция като високите температури създават
Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция като високите температури създават
Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция като високите температури създават
Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция като високите температури създават
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща комплекс от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с необичайно високи температури, известни като горещи вълни. Екстремната жега натоварва сериозно човешкия организъм, особено сърдечносъдовата и терморегулаторната система, и може да доведе до опасни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания като сърдечни, белодробни и бъбречни проблеми.

Основна стратегия за предпазване е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори и при липса на усещане за жажда. Необходимо е да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят обезводняването на организма. Хранителният режим също е от значение - препоръчва се консумацията на леки и студени храни като плодове, зеленчуци и салати, а тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, трябва да се ограничат.

Охлаждането на тялото и средата е от ключово значение. Препоръчително е да се избягва излизането на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако престоят навън е неизбежен, трябва да се търси сянка и да се носи шапка. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. В домашни условия помагат хладните душове, поставянето на влажни кърпи върху тялото и поддържането на дома хладен чрез затваряне на прозорци и спускане на завеси или щори през деня.

Изборът на облекло и ограничаването на физическата активност също допринасят за по-лекото понасяне на жегите. Трябва да се носят леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Интензивните физически натоварвания и спорт на открито трябва да се избягват през горещата част от деня.Важно е да се разпознават симптомите на прегряване, които включват:

  1. силна отпадналост,
  2. главоболие,
  3. световъртеж,
  4. гадене,
  5. ускорен пулс и зачервена,
  6. гореща и суха кожа.

При появата на такива признаци е необходимо незабавно да се потърси хладно място, да се приемат течности и при влошаване на състоянието да се потърси медицинска помощ.

Министерство на здравеопазването съобщи, че е важно:

  • Да избягваме продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня (между 12:00 и 16:00 ч.)
  • Да създаваме около себе си условия, които спомагат за охлаждане и комфорт - сянка, проветрение, леки дрехи
  • Да хидратираме тялото си с редовен прием на вода, дори и без усещане за жажда
  • Да наблюдаваме за тревожни симптоми при себе си и близките си - отпадналост, гадене, замайване, зачервено лице

В поредицата картички с надслов „Код: Горещо време“ ще откриете конкретни и практически съвети за облекло, хидратация, съхранение на храната, грижа за уязвимите и действия при признаци на претопляне.

Вижте ги в нашата галерия:

Препоръките на Министерство на здравеопазването за справяне с жегите
4 снимки
препоръките на МЗ
препоръките на МЗ
препоръките на МЗ
препоръките на МЗ
Източник: CGTN, БГНЕС, МЗ    
гореща вълна високи температури Гърция предпазване от жегата хидратация топлинен удар прогноза за времето здраве опасност от пожари симптоми на прегряване
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