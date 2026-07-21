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Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Над 22 милиона фенове от цял свят се обединиха в подписка срещу световните шампиони, обвинявайки ФИФА в съдийско лансиране на Меси. Инициативата се превърна в една от най-масовите в историята на „Гинес“

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О нлайн подписка, искаща служебна дисквалификация на Аржентина от Световното първенство по футбол, се превърна в невиждан интернет феномен. Инициативата събра умопомрачителните над 22 милиона подписа, нареждайки се на крачка от официален рекорд за Книгата на „Гинес“ за най-масова петиция в историята.

Кампанията, организирана на специалния сайт argentinaout.com, бе задвижена от бясна вълна от недоволни фенове по целия свят, които обвиниха ФИФА и съдиите в системно лансиране на Лионел Меси и компания.

Рекордна вълна от недоволство

Подписката започна да трупа скорост след драматичния осминафинал срещу Египет (обрат от 0:2 до 3:2), при който треньорът на египтяните Хосам Хасан заяви, че мачът е бил „нагласен“.

Истинската лавина от подписи обаче заля сайта след полуфиналния сблъсък срещу Англия (2:1 за Аржентина). Британските фенове буквално счупиха сървърите, а бройката на подписите за часове наближи рекорда на „Гинес“ за най-подкрепяна онлайн кампания.

„Очевидно е, че ФИФА и съдиите са пристрастни в полза на Меси. Защо останалият свят изобщо да се състезава, след като победителят е предварително определен? Изхвърлете ги!“, гласи текстовото послание на организаторите.

Отговорът на Скалони

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони категорично отхвърли обвиненията и зaлагането на конспирации:

„В ерата на VAR и модерните технологии е абсурдно да се говори за умишлена помощ. Това са просто приказки от хора, които не искат да ни виждат да печелим“, коментира Скалони.

Въпреки че рекордният протест нямаше правна стойност и не повлия на решенията на ФИФА, той със сигурност влиза в историята като един от най-мащабните скандали извън терена на световни първенства.

Източник: Oxford Mail    
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