Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

О нлайн подписка, искаща служебна дисквалификация на Аржентина от Световното първенство по футбол, се превърна в невиждан интернет феномен. Инициативата събра умопомрачителните над 22 милиона подписа, нареждайки се на крачка от официален рекорд за Книгата на „Гинес“ за най-масова петиция в историята.
Кампанията, организирана на специалния сайт argentinaout.com, бе задвижена от бясна вълна от недоволни фенове по целия свят, които обвиниха ФИФА и съдиите в системно лансиране на Лионел Меси и компания.
Рекордна вълна от недоволство
Подписката започна да трупа скорост след драматичния осминафинал срещу Египет (обрат от 0:2 до 3:2), при който треньорът на египтяните Хосам Хасан заяви, че мачът е бил „нагласен“.
"Why should the rest of the world compete when the winner has already been decided? Kick Argentina out of the World Cup and give everyone else a fair chance," the petition said.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 15, 2026
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Истинската лавина от подписи обаче заля сайта след полуфиналния сблъсък срещу Англия (2:1 за Аржентина). Британските фенове буквално счупиха сървърите, а бройката на подписите за часове наближи рекорда на „Гинес“ за най-подкрепяна онлайн кампания.
„Очевидно е, че ФИФА и съдиите са пристрастни в полза на Меси. Защо останалият свят изобщо да се състезава, след като победителят е предварително определен? Изхвърлете ги!“, гласи текстовото послание на организаторите.
⚽️ FIFA has opened disciplinary proceedings against Argentina following the mass brawl after the 2026 World Cup final— NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026
According to media reports, Leandro Paredes grabbed Spain defender Eric García by the throat. Nahuel Molina punched Rodri in the stomach, while Argentina… https://t.co/Tp2ZD5JMlV pic.twitter.com/SbVengE1uS
Отговорът на Скалони
Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони категорично отхвърли обвиненията и зaлагането на конспирации:
„В ерата на VAR и модерните технологии е абсурдно да се говори за умишлена помощ. Това са просто приказки от хора, които не искат да ни виждат да печелим“, коментира Скалони.
Въпреки че рекордният протест нямаше правна стойност и не повлия на решенията на ФИФА, той със сигурност влиза в историята като един от най-мащабните скандали извън терена на световни първенства.