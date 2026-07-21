Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

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О нлайн подписка, искаща служебна дисквалификация на Аржентина от Световното първенство по футбол, се превърна в невиждан интернет феномен. Инициативата събра умопомрачителните над 22 милиона подписа, нареждайки се на крачка от официален рекорд за Книгата на „Гинес“ за най-масова петиция в историята.

Кампанията, организирана на специалния сайт argentinaout.com, бе задвижена от бясна вълна от недоволни фенове по целия свят, които обвиниха ФИФА и съдиите в системно лансиране на Лионел Меси и компания.

Рекордна вълна от недоволство

Подписката започна да трупа скорост след драматичния осминафинал срещу Египет (обрат от 0:2 до 3:2), при който треньорът на египтяните Хосам Хасан заяви, че мачът е бил „нагласен“.

"Why should the rest of the world compete when the winner has already been decided? Kick Argentina out of the World Cup and give everyone else a fair chance," the petition said.



Read more: https://t.co/FHiUZgICM4 pic.twitter.com/ev4lQgSVS4 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 15, 2026

Истинската лавина от подписи обаче заля сайта след полуфиналния сблъсък срещу Англия (2:1 за Аржентина). Британските фенове буквално счупиха сървърите, а бройката на подписите за часове наближи рекорда на „Гинес“ за най-подкрепяна онлайн кампания.

„Очевидно е, че ФИФА и съдиите са пристрастни в полза на Меси. Защо останалият свят изобщо да се състезава, след като победителят е предварително определен? Изхвърлете ги!“, гласи текстовото послание на организаторите.

⚽️ FIFA has opened disciplinary proceedings against Argentina following the mass brawl after the 2026 World Cup final



According to media reports, Leandro Paredes grabbed Spain defender Eric García by the throat. Nahuel Molina punched Rodri in the stomach, while Argentina… https://t.co/Tp2ZD5JMlV pic.twitter.com/SbVengE1uS — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Отговорът на Скалони

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони категорично отхвърли обвиненията и зaлагането на конспирации:

„В ерата на VAR и модерните технологии е абсурдно да се говори за умишлена помощ. Това са просто приказки от хора, които не искат да ни виждат да печелим“, коментира Скалони.

Въпреки че рекордният протест нямаше правна стойност и не повлия на решенията на ФИФА, той със сигурност влиза в историята като един от най-мащабните скандали извън терена на световни първенства.