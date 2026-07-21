Свят

Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит

Инцидентът е станал в залива Суда, няма пострадали и замърсяване на морето

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 13:35
Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит
Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време   
Източник: iStock photos/Getty images

П ътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време, когато отплаващият ферибот „Елирос“, собственост на ANEK Lines, се е ударил в пристигащия товарен кораб „Йосиф К“ на компанията Creta Cargo Lines.

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Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват момента на сблъсъка между двата плавателни съда.

За щастие при инцидента няма пострадали, а гръцките власти съобщават, че не е установено и замърсяване на морската среда.

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  • Започнала е проверка

След сблъсъка и двата кораба са били върнати в пристанището, където ще останат до приключване на проверките.

Компетентните морски власти са забранили отплаването им, докато не бъдат извършени технически инспекции и не бъдат издадени необходимите удостоверения за мореходност.

Предстои разследване да установи причините за инцидента и дали са допуснати нарушения при маневрирането на плавателните съдове.

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  • Заливът Суда е едно от най-натоварените пристанища на Крит

Заливът Суда, разположен близо до град Ханя, е сред най-важните морски транспортни центрове на остров Крит. През него ежедневно преминават пътнически фериботи, товарни кораби и военни плавателни съдове, което прави района един от най-натоварените в Гърция. Въпреки интензивния трафик подобни сблъсъци се случват сравнително рядко.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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