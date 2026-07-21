Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време

П ътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха в залива Суда на гръцкия остров Крит, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време, когато отплаващият ферибот „Елирос“, собственост на ANEK Lines, се е ударил в пристигащия товарен кораб „Йосиф К“ на компанията Creta Cargo Lines.

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Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват момента на сблъсъка между двата плавателни съда.

💢 Ναυτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας, στην Κρήτη, νωρίς σήμερα το πρωί.



Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» της ANEK Lines και το ro-ro cargo «IOSIF K», συγκρούστηκαν εντός του λιμένα.



🎥… pic.twitter.com/NHNLOYbYTn — iefimerida (@iefimerida) July 21, 2026

За щастие при инцидента няма пострадали, а гръцките власти съобщават, че не е установено и замърсяване на морската среда.

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Започнала е проверка

След сблъсъка и двата кораба са били върнати в пристанището, където ще останат до приключване на проверките.

Компетентните морски власти са забранили отплаването им, докато не бъдат извършени технически инспекции и не бъдат издадени необходимите удостоверения за мореходност.

Предстои разследване да установи причините за инцидента и дали са допуснати нарушения при маневрирането на плавателните съдове.

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Заливът Суда е едно от най-натоварените пристанища на Крит

Заливът Суда, разположен близо до град Ханя, е сред най-важните морски транспортни центрове на остров Крит. През него ежедневно преминават пътнически фериботи, товарни кораби и военни плавателни съдове, което прави района един от най-натоварените в Гърция. Въпреки интензивния трафик подобни сблъсъци се случват сравнително рядко.