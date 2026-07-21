Два петролни танкера пламнаха в Ормузкия проток

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Д ва петролни танкера са се запалили след експлозии, докато са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток. Това съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс.

Ескалацията се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Според иранската страна инцидентът е станал в момент, когато корабите са преминавали през стратегическия морски коридор. От КГИР не уточняват каква е причината за експлозиите, нито дали има жертви или пострадали сред екипажите.

В изявлението се посочва още, че Ормузкият проток ще остане затворен за корабоплаване, докато продължават американските военни действия в региона.

Почти едновременно с това Иран съобщи за нова серия атаки срещу американски военни обекти в Персийския залив.

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

По данни на Революционната гвардия са били атакувани американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радарна станция и система за противовъздушна отбрана в района на Мухарак.

Техеран твърди още, че система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в град Рифа е била поразена при координирана атака с ракета и дронове.

Според иранските власти удари са нанесени и по американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база „Ахмад ал Джабер“ в Кувейт.

Засега няма официална реакция от страна на Вашингтон, която да потвърждава информацията за нанесените щети.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Междувременно Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи в профила си в социалната мрежа X, че е приключило поредната серия въздушни удари срещу ирански военни цели.

По информация на американските военни са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, позиции за изстрелване на ракети и безпилотни летателни апарати, както и системи за противовъздушна отбрана.

Ескалацията продължава

Размяната на удари между Съединените щати и Иран бележи нов етап от ескалацията на напрежението в Близкия изток. През последните дни американските сили нанесоха серия от въздушни удари по ирански военни обекти, а Техеран отговори с атаки срещу американски бази и съюзническа инфраструктура в региона.

Обрат, САЩ отрекоха за Ормузкия проток, петролът тръгна нагоре

Особено внимание предизвиква ситуацията в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от глобалния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Всяко ограничаване или затваряне на протока може да доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари и рязко поскъпване на петрола.

Към момента информацията за експлозиите на танкерите и нанесените удари идва основно от ирански официални източници и не е потвърдена независимо.