България

Бивша полицайка влиза в затвора за опит да пренесе 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“

34-годишната жена призна вината си, а съдът одобри споразумение с прокуратурата

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 14:17
Бивша полицайка влиза в затвора за опит да пренесе 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“
Решението е постановено от Окръжния съд в Хасково   
Източник: БТА

Б ивша полицейска служителка беше осъдена на две години и четири месеца затвор, след като призна вината си за опит да пренесе близо 2 килограма кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“. Решението е постановено от Окръжния съд в Хасково след одобрено споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимата.

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

От съда съобщиха, че наказанието е наложено на 34-годишната Десислава Павлова от Враца, която към момента на извършване на престъплението е била полицейски служител.

  • Дрогата била укрита в акумулатора

Случаят е от 10 февруари 2026 г. При митническа проверка на лек автомобил, с който жената пътувала сама към Турция, служителите открили 2 килограма кокаин, укрити в акумулатора на колата.

Според експертизата стойността на наркотика възлиза на 248 822 евро.

След разкриването на случая Павлова беше задържана, а на 13 февруари Окръжният съд в Хасково постанови постоянната ѝ мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Оставиха в ареста дипломата, обвинен за наркотрафик

  • Присъдата е окончателна

Времето, което подсъдимата е прекарала в следствения арест, ще бъде приспаднато от наложеното наказание.

Тя ще изтърпи присъдата си при първоначален общ режим.

Одобреното от съда споразумение има силата на влязла в сила присъда и е окончателно, като не подлежи на обжалване или протест.

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

  • „Капитан Андреево“ е сред най-натоварените гранични пунктове

ГКПП „Капитан Андреево“ е един от най-натоварените сухопътни гранични пунктове в Европа и основен вход към Европейския съюз от Турция. Благодарение на засиления митнически контрол там редовно се разкриват опити за трафик на наркотици, валута и други незаконно пренасяни стоки. Случаите на служители на правоохранителните органи, замесени в подобни престъпления, са сравнително редки и обикновено предизвикват широк обществен интерес.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
кокаин трафик на наркотици ГКПП Капитан Андреево полицейски служител присъда контрабанда Окръжен съд Хасково митница затвор споразумение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг

Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

През изминалото денонощие звената на пожарната в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара

Пожар пламна в непроходима местност край Разлог

България Преди 46 минути

Екипи от Национален парк „Пирин“ и РСПБЗН - Разлог пътуват към мястото

,

След Световното: Футболната звезда Винисиус Жуниор се подложи на пластична операция

Любопитно Преди 53 минути

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се подложи на процедура за хармонизация на лицето след Световното първенство. Вижте как се промени визията на един от най-скъпите футболисти в света

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време

Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в залива Суда, няма пострадали и замърсяване на морето

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Свят Преди 1 час

През последните шест седмици от Световното първенство по футбол през 2026 г. видяхме изобилие от голове, сензационни спасявания и незабравими моменти. Футболът спечели на терена, но интернет помогна този турнир да стане безсмъртен

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, а при инцидента няма пострадали

Локомотив на товарен влак се запали между две гари в Монтанско

България Преди 1 час

Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив

.

Алергия или само съмнение? Защо точната диагноза е толкова важна

Любопитно Преди 1 час

Moby

Moby попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Любопитно Преди 1 час

Американският музикант, който наскоро завладя публиката в Пловдив, сподели любопитна история от разходката си в българската природа

За подобни обвинения законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева

Оставиха в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

България Преди 1 час

Според събраните до момента доказателства на 18 юли мъжът, освен че е шофирал след употреба на алкохол, е пречел на полицията да провери самоличността и документите му

Предложението е публикувано за обществено обсъждане

МОН предлага промени в изпита след 10. клас: Добавят въпроси по история и философия

България Преди 1 час

Изпитът по български език и литература ще стане по-дълъг, а целта е да се оценяват по-широки знания и умения

Андрю Тейт

От „алфа мъжкар“ до модно меме: Аутфитът от ареста на Тейт взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Капри панталони, лъскава риза и слънчеви очила превърнаха задържането му в онлайн сензация

Американският музикант и композитор Моби на фестивал Phillgood в Пловдив.

Фестивалите пълнят Пловдив: Почти пълна заетост и силен туристически сезон

България Преди 2 часа

Хиляди гости от 11 държави

Звездата от „Сексът и градът“ Джейсън Люис

Тъжното минало на един секссимвол: Звезда от „Сексът и градът“ разкри, че е крадял хляб и спял на пода

Свят Преди 2 часа

Екранният любим на Саманта Джоунс разтърси с признания за адския си живот в Париж, преди да пробие в Холивуд

Коментарът ѝ беше направен по време на посещение в авиобаза „Граф Игнатиево“, където тя инспектира базата за новите изтребители F-16

Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

България Преди 2 часа

"Решението трябва да бъде на парламента", заяви президентът

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

България Преди 2 часа

Записването на приетите ученици е на 22 и 23 юли, свободните места за третия етап ще бъдат обявени на 24 юли

Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция, като високите температури създават сериозни затруднения за жители и туристи

Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

Свят Преди 2 часа

Синоптиците предупреждават за силен зной, висока влажност и риск от горски пожари

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Любопитно Преди 2 часа

80-годишният диктатор Даниел Ортега заяви, че Никарагуа спира провеждането на избори, за да предотврати идването на опозицията на власт. С това режимът му окончателно циментира пълната си семейна диктатура

Всичко от днес

От мрежата

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Йогата като спасение от личния хаос и кариерния „ад“

Edna.bg

Любов на пълна газ: Крисия не се отдели от Никола Цолов в най-важния му ден

Edna.bg

Венци Стефанов: Тези, които ме атакуват, ги хванаха с наркотици - правят се на "София-Запад"

Gong.bg

Емилиано Мартинес шокира Аржентина: Може би е време да се оттегля

Gong.bg

Шофьор диша райски газ зад волана? Полицията в Пловдив проверява сигнал от спортист (ВИДЕО)

Nova.bg

Нашествие на огромни скакалци в много райони на страната

Nova.bg