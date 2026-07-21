Бивша полицайка влиза в затвора за опит да пренесе 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“

Б ивша полицейска служителка беше осъдена на две години и четири месеца затвор, след като призна вината си за опит да пренесе близо 2 килограма кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“. Решението е постановено от Окръжния съд в Хасково след одобрено споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимата.

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От съда съобщиха, че наказанието е наложено на 34-годишната Десислава Павлова от Враца, която към момента на извършване на престъплението е била полицейски служител.

Дрогата била укрита в акумулатора

Случаят е от 10 февруари 2026 г. При митническа проверка на лек автомобил, с който жената пътувала сама към Турция, служителите открили 2 килограма кокаин, укрити в акумулатора на колата.

Според експертизата стойността на наркотика възлиза на 248 822 евро.

След разкриването на случая Павлова беше задържана, а на 13 февруари Окръжният съд в Хасково постанови постоянната ѝ мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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Присъдата е окончателна

Времето, което подсъдимата е прекарала в следствения арест, ще бъде приспаднато от наложеното наказание.

Тя ще изтърпи присъдата си при първоначален общ режим.

Одобреното от съда споразумение има силата на влязла в сила присъда и е окончателно, като не подлежи на обжалване или протест.

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

„Капитан Андреево“ е сред най-натоварените гранични пунктове

ГКПП „Капитан Андреево“ е един от най-натоварените сухопътни гранични пунктове в Европа и основен вход към Европейския съюз от Турция. Благодарение на засиления митнически контрол там редовно се разкриват опити за трафик на наркотици, валута и други незаконно пренасяни стоки. Случаите на служители на правоохранителните органи, замесени в подобни престъпления, са сравнително редки и обикновено предизвикват широк обществен интерес.