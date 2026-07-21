България

Фестивалите пълнят Пловдив: Почти пълна заетост и силен туристически сезон

Хиляди гости от 11 държави

Маргарита Костадинова

21 юли 2026, 12:41
Фестивалите пълнят Пловдив: Почти пълна заетост и силен туристически сезон
Американският музикант и композитор Моби на фестивал Phillgood в Пловдив.   
Източник: БТА

П очти пълна заетост на хотелите и ръст на туристическия поток отчита Община Пловдив след първия от двата големи летни музикални фестивала – Philgood. Очакванията са предстоящият Hills of Rock да затвърди тенденцията и да донесе още повече посетители в града. Това заяви в интервю за Радио Пловдив кметът Костадин Димитров.

По думите му провеждането на двата фестивала в последователни уикенди е удължило престоя на гостите в града и е осигурило силен туристически сезон в период, когато Пловдив традиционно е по-слаб като посещаемост.

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

Над 20 000 души са посещавали всяка от трите фестивални вечери на Гребната база, а хотелската база е била почти изцяло запълнена. Според кмета фестивалите са променили облика на града, като по Главната улица са се виждали хиляди посетители с фестивални гривни.

Гостите са пристигнали от 11 държави, сред които Германия, Гърция, Турция, Испания, Италия, Франция, Обединеното кралство, Румъния, Израел и САЩ.

Костадин Димитров посочи, че общината предстои да анализира резултатите заедно с хотелиерския бранш, но вече се обсъждат нови идеи за развитие на туристическия продукт. Сред тях е създаването на постоянни дегустационни пространства за вина и местни храни в помещенията под пловдивските хълмове, които да станат част от туристическите маршрути.

Кметът припомни, че според направените анализи всяко евро, вложено в култура, се връща четирикратно в икономиката на града. Затова общината ще продължи да инвестира в културни събития, които привличат туристи и стимулират местния бизнес.

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Той отправи и призив към ресторантьорите и търговците да бъдат подготвени за очаквания засилен поток от посетители по време на Hills of Rock, като не затварят обектите си в неделя и осигурят пълноценно обслужване на гостите.

Според Димитров Пловдив вече се утвърждава не само като културна, но и като фестивална дестинация, а наред с това е и потенциала за още по-голямо развитие на винен, гастрономически, спортен, конгресен и бизнес туризъм.

Моби показа Родопите на света

Моби, едно от най-разпознаваемите имена в електронната музика, беше хедлайнер на третата и последна вечер на PhillGood Festival в Пловдив. След края на тридневната програма музикантът остана в България и сподели видео от разходка в Родопите. В публикацията си той показва гората и гледките край резервата „Червената стена“, превръщайки пътуването си в неочаквана реклама на българската природа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНР    
Пловдив Туризъм Музикални фестивали Hills of Rock Philgood Хотелиерство Културни събития Икономически ефект Фестивален туризъм Костадин Димитров
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