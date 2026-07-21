Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от второто класиране за прием в 8. клас за учебната 2026/2027 година.

Учениците и техните родители могат да проверят дали са приети чрез електронната система за прием, като въведат входящ номер и идентификационен код.

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

Резултатите са достъпни на платформата на МОН: https://infopriem.mon.bg/

Кога е записването

Класираните на втори етап ученици трябва да се запишат в училището, в което са приети, в периода 22 и 23 юли.

Записването се извършва на място в съответното училище, като е необходимо да бъдат представени изискуемите документи съгласно правилата за държавния план-прием.

Учениците, които не се запишат в посочения срок, губят мястото си.

Какво следва

На 24 юли Регионалните управления на образованието ще обявят свободните места за третия етап на класиране.

В него могат да участват ученици, които не са били класирани досега, както и такива, които не са се записали след предходните етапи или желаят да кандидатстват за останалите свободни места при условията на действащата процедура.

Как протича приемът след 7. клас

Приемът в 8. клас се извършва основно въз основа на резултатите от Националното външно оценяване (НВО) след 7. клас, както и на оценките от свидетелството за основно образование, съобразно критериите на всяко училище и професионално направление.

Кандидатстването се осъществява чрез централизирана електронна система, в която учениците подреждат желанията си за училища и паралелки. Класирането се извършва автоматично според бала и посочените предпочитания.

След приключването на третия етап свободните места могат да бъдат попълвани чрез допълнителен прием по ред, определен от съответните училища и регионалните управления на образованието.