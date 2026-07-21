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Десети ден удари в Близкия изток, САЩ предупредиха за ескалация

Държавният департамент на Съединените щати издаде глобално предупреждение към своите граждани за повишена предпазливост

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 08:00
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Д ържавният департамент на Съединените щати издаде глобално предупреждение към своите граждани за повишена предпазливост поради нарастващото напрежение с Иран. Това се случва в контекста на продължаващи военни действия, включително американски удари срещу цели в Иран и ответни ирански атаки срещу морски съдове и американски интереси в региона.

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува съюзници на САЩ

Конфликтът, който продължава вече десети ден, навлезе в нова фаза на несигурност. Предупреждението към американските граждани подчертава, че обстановката е сложна и крие потенциал за непредвидена ескалация, която може да доведе до значителни смущения в международните пътувания.

  • Официални предупреждения и военни действия

В официалното съобщение, цитирано от БНТ, Държавният департамент съветва американците в Близкия изток да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушното пространство и други прекъсвания. Това отразява оценката на Вашингтон за сериозността на ситуацията и непосредствените рискове за цивилни.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Паралелно с дипломатическите предупреждения, военните операции продължават. От Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) потвърдиха, че продължават да нанасят удари срещу цели на територията на Иран, без да уточняват тяхната специфика.

В отговор, Иран е предприел нови атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток. Според наличната информация два петролни танкера са в пламъци, а екипажите им са били евакуирани, което демонстрира пряката заплаха за световната търговия с енергийни ресурси.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

Освен морските атаки, се съобщава и за ирански удари срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт. Тези действия разширяват географския обхват на конфликта и увеличават риска от пряко въвличане на други държави от региона.

Настоящата ескалация подчертава крехкия баланс на силите в Близкия изток. Всяко следващо действие носи риск от непредвидима верижна реакция с потенциално сериозни последици за глобалната сигурност и икономика.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ    
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