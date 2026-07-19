Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

М ощна буря, придружена от едра градушка, ураганен вятър и пороен дъжд, нанесе сериозни материални щети в община Сатовча. Най-тежко е засегнато село Плетена, където ледените късове са унищожили близо 90% от засадената земеделска продукция. Информацията съобщи кметът на община Сатовча Арбен Мименов, цитиран от БТА.

Опустошителни щети и уплаха сред населението

Освен пълния съсипващ удар върху реколтата, стихията е нанесла тежки повреди и по инфраструктурата и личната собственост на гражданите. В село Плетена има десетки изпочупени покриви на къщи, разрушени навеси, както и множество автомобили със строшени предни и задни стъкла.

За щастие, при бедствието няма пострадали хора, потвърди кметът Мименов. Местните жители обаче са силно изплашени от интензитета на бурята. По думите на кмета, по-възрастните хора в населеното място споделят, че досега никога не са ставали свидетели на толкова силно и агресивно метеорологично явление.

Обхват на бурята

Градушката е преминала и през други населени места в района. Лошото време е засегнало общинския център Сатовча, както и селата: Кочан, Жижево и Ваклиново.

Кметът Арбен Мименов уточни, че в тези селища ледените късове са били с по-малки размери в сравнение с падналите в село Плетена, поради което и регистрираните щети там са значително по-леки.

Спешни мерки и разчистване

Веднага след преминаването на бурята в най-критичните точки на село Плетена са изпратени багери. Тежката техника е започнала незабавно почистване на района от натрупаните ледени маси и отломки.

Очаква се спасителните и възстановителните дейности по разчистването на засегнатите пространства да продължат с пълна сила и през утрешния ден.