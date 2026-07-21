МОН предлага промени в изпита след 10. клас: Добавят въпроси по история и философия

М инистерството на образованието и науката (МОН) предлага промени в националното външно оценяване (НВО) след 10. клас. Ако те бъдат приети, още през учебната 2026/2027 година изпитът по български език и литература ще включва и въпроси по история и цивилизации, както и по философия.

Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

МОН предлага промени в НВО след 7 и 10 клас

Какво се променя

По проекта тестът по български език и литература ще съдържа общо 22 задачи.

От тях:

18 задачи ще бъдат по български език и литература и ще проверяват езиковите и литературните компетентности на учениците чрез въпроси с избираем и свободен отговор;

ще бъдат по български език и литература и ще проверяват езиковите и литературните компетентности на учениците чрез въпроси с избираем и свободен отговор; 4 задачи ще бъдат по история и цивилизации и философия, като ще изискват избираем или кратък свободен отговор.

Променя се и времето за работа по изпита. То ще бъде увеличено от 90 на 120 минути, като така ще се изравни с продължителността на изпита по математика.

Припомняме, че в теста по математика вече бяха включени задачи, свързани с природните науки, с цел да се оценяват знанията на учениците в по-широк контекст.

Каква е целта

Според МОН новият формат има за цел да насърчи изграждането на по-широка общообразователна подготовка.

Акцентът ще бъде поставен върху:

уменията за работа с текст;

аналитичното и критичното мислене;

способността за решаване на практически казуси;

формирането на граждански компетентности;

прилагането на знания от различни учебни предмети.

От образователното министерство посочват, че идеята е оценяването да не се ограничава единствено до възпроизвеждането на знания, а да измерва доколко учениците могат да ги използват в реални ситуации.

Кога ще се проведат изпитите

Националното външно оценяване след 10. клас ще се проведе на 16 и 18 юни, като датите съвпадат с тези за изпитите след 7. клас. И двата дни ще бъдат неучебни.

Без промени за матурите и изпитите след 4. и 7. клас

МОН не предлага промени в държавните зрелостни изпити, както и в националните външни оценявания след 4. и 7. клас.

Според проекта:

матурата по български език и литература ще бъде на 19 май;

втората задължителна матура – на 21 май;

НВО след 4. клас ще се проведе на 3 и 4 юни.

Предстои обществено обсъждане

Предложените промени са публикувани за обществено обсъждане. В рамките на един месец всички заинтересовани страни – ученици, родители, учители, директори и експерти – могат да изпращат своите становища и предложения, преди проектът да бъде окончателно приет.