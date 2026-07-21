Падането на Ел Майо: От най-страховития наркобос до доживотен затвор

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Исмаел „Ел Майо“ Самбада, съосновател на картела „Синалоа“, беше осъден на доживотен затвор в САЩ, след като се призна за виновен за наркотрафик и се съгласи да се раздели с имущество на стойност 15 млрд. долара.

Самбада е сред най-влиятелните наркобосове в историята на Мексико, като десетилетия наред ръководи картела „Синалоа“, превърнал се в една от най-мощните престъпни организации в света чрез трафик на кокаин, метамфетамини и фентанил.

Експерти смятат, че присъдата няма да отслаби съществено картела, тъй като борбата за лидерството продължава между основните фракции, а организацията остава силно фрагментирана и активна.

Мексиканският наркобарон Исмаел „Ел Майо“ Самбада беше осъден на доживотен затвор в Съединените щати, с което приключи едно от най-значимите съдебни преследвания срещу лидер на наркокартел след осъждането на Хоакин „Ел Чапо“ Гусман. Въпреки присъдата експерти смятат, че тя едва ли ще промени баланса на силите в картела „Синалоа“, който продължава да бъде сред най-мощните престъпни организации в света.

Мексиканският наркобарон Исмаел „Ел Майо“ Самбада беше осъден на доживотен затвор в Съединените щати в понеделник, с което приключи едно от най-значимите съдебни дела срещу лидер на наркокартел след присъдата срещу Хоакин „Ел Чапо“ Гусман.

Съоснователят на картела „Синалоа“ избегна възможното наказание „смърт“ след като миналата година се призна за виновен по обвинения, че е ръководил продължаващо престъпно предприятие и призна, че в продължение на десетилетия е участвал в трафика на милиони килограми кокаин.

Като част от споразумението с прокуратурата съдът разпореди също така Самбада да се раздели с имущество и средства на стойност 15 милиарда долара, придобити от наркотрафик, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

„Осъждането на Ел Майо е историческо и отразява ангажимента на Министерството на правосъдието към пълното ликвидиране на картелите и транснационалните престъпни организации, които застрашават живота на американските граждани“, заяви помощник главният прокурор на САЩ А. Тайсън Дува.

Преди да научи присъдата си, Самбада се обърна към съда и пое отговорност за престъпленията си.

Той се извини на безбройните хора и семейства, пострадали от действията му, и заяви, че не се признава за виновен, за да прикрие стореното, а защото знае, че е постъпил погрешно.

Самбада призова младите хора да не следват неговия път.

„Изберете различен път. В насилието няма бъдеще. То води единствено до затвор и смърт“, каза той.

„Насилието трябва да спре в Мексико и навсякъде другаде. Загиват твърде много хора. Никой не печели“, добави той.

“Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", al declararse culpable, afirmó haber hecho el secuestro de "El Mayo", y manifestó q esperaba obtener beneficios del gobierno de EU. Del gobierno no recibiría ningún beneficio”



Joseph Nocella, Fiscal del Distrito Este de Nueva York.

RT👇 pic.twitter.com/J4vPhfE52n — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 20, 2026

Кой е Исмаил „Ел Майо“ Замбада, арестуваният наркобарон в САЩ

Как Ел Майо се издига до върха

Роден в щата Синалоа, Самбада работи като земеделец в младежките си години.

През 80-те години започва да сътрудничи на картела „Гуадалахара“, а по-късно и на картела „Хуарес“, който тогава е ръководен от Армандо Карийо Фуентес, прочут наркотрафикант, известен като „El Señor de los Cielos“ („Господарят на небесата“) заради използването на голям флот от малки самолети за превоз на наркотици.

След смъртта на Карийо Фуентес Ел Майо създава собствена престъпна организация, картела „Синалоа“, който години наред ръководи заедно с Ел Чапо.

Известен още като Тихоокеанския картел, „Синалоа“ разширява производството и доставките на наркотици към Съединените щати, включително хероин, марихуана, метамфетамини, а впоследствие и фентанил. Организацията контролира и трафика на кокаин от южната част на континента.

Министерството на финансите на САЩ свързва Самбада и със схема за пране на пари чрез компании и предполагаеми държавни договори в Мексико, още една причина картелът да бъде смятан за една от най-големите престъпни организации в света.

С разрастването на влиянието на Ел Майо, което го превръща в основна цел на американските власти, обявили награда от 15 милиона долара за залавянето му, редица негови близки роднини са арестувани и екстрадирани в САЩ.

Сред тях е синът му Висенте „Ел Висентильо“ Самбада Ниебла, който е арестуван в Мексико през 2009 г., екстрадиран в американския щат Илинойс и изправен пред съда.

През 2013 г. той се признава за виновен по обвинения в наркотрафик, а през 2019 г. е осъден на 15 години затвор.

Много от изправените пред съда членове на картела започват да сътрудничат на американските власти срещу по-леки присъди, което подпомага делото срещу Ел Чапо, който също получава доживотна присъда през 2019 г.

След ожесточена вътрешна борба, включително опит за покушение срещу него, Ел Майо запазва лидерската си позиция в картела заедно със синовете на Ел Чапо, известни като „Лос Чапитос“.

Според аналитичния център InSight Crime именно съюзът между тези фракции е една от основните причини картелът „Синалоа“ да се утвърди като една от най-могъщите престъпни организации в региона.

С времето обаче този съюз се разпада и прераства в постоянна вътрешна война, която отчасти води и до ареста на Ел Майо в Съединените щати.

Арестуваха най-големия наркобарон в света

Спорове около ареста и здравословното му състояние

Според американските власти Ел Майо и Хоакин Гусман Лопес, един от синовете на Ел Чапо, са арестувани в Ел Пасо, щата Тексас, на 25 юли 2024 г., след като пристигат с частен самолет от Мексико.

По-късно Самбада твърди, че е бил подмамен да се качи на самолета чрез измама.

Начинът, по който е извършен арестът, се превръща в източник на напрежение между правителствата на Мексико и Съединените щати.

Администрацията на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум настоява Вашингтон да изясни обстоятелствата около задържането, като допуска възможно нарушение на националния суверенитет.

Главната прокуратура на Мексико разследва дали при прехвърлянето му в САЩ са били допуснати нарушения и съобщава, че срещу Ел Майо има 32 активни разследвания, както и издадени заповеди за арест.

Самбада вече е заявил, че приема присъдата, постановена от американския съд, но е поискал да не бъде изпращан в затвор с максимална сигурност и здравословното му състояние да бъде взето предвид.

В понеделник съдията разсекрети медицински документи, според които Самбада страда от влошаващи се когнитивни способности и други потенциално прогресиращи заболявания.

Прокурорите твърдят, че той може да получи необходимите медицински грижи в рамките на федералната затворническа система.

Съдията обаче заяви, че Федералното бюро по затворите трябва внимателно да отчете здравословното му състояние, когато решава в кой затвор ще изтърпява наказанието си.

🚨 “Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión”, afirmó Ismael “El Mayo” Zambada tras ser condenado a cadena perpetua en EU.



El capo pidió perdón, llamó a detener la violencia en México y exhortó a las nuevas generaciones a no seguir sus pasos: “No hay nada honorable… pic.twitter.com/i1Zhpgfmzd — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 20, 2026

САЩ обвиниха наркобарон от "Синалоа" в престъпления с фентанил

Какво предстои за картела „Синалоа“?

Както посочват няколко експерти пред CNN, когато един лидер на наркокартел отпадне, почти винаги има други, готови да го наследят.

Затова престъпната организация засега продължава да функционира.

Според InSight Crime е възможно един от синовете на Ел Майо, Исмаел „Ел Майито Флако“ Самбада Сикайрос, който все още не е арестуван, да наследи баща си начело на фракцията.

Междувременно борбата за лидерство продължава да опустошава щата Синалоа, където не стихват ожесточените сблъсъци между двете основни враждуващи групировки, „Лос Чапитос“ и „Лос Майос“.

Между септември 2024 г. и май тази година в щата Синалоа са регистрирани 2829 умишлени убийства, сочи официалната статистика.

По оценки на организации, специализирани в изследването на организираната престъпност, голяма част от тези убийства са резултат именно от конфликта между двете фракции, а хиляди други хора са в неизвестност.

Двама от лидерите на „Лос Чапитос“, Иван Арчивалдо Гусман и Хесус Алфредо Гусман Саласар, все още се укриват.

Правителството на САЩ предлага многомилионна награда за информация, която би довела до залавянето им.

Доклад на организацията International Crisis Group посочва, че освен „Лос Чапитос“ и „Лос Майос“ в картела действат още два големи блока, единият, ръководен от брата на Ел Чапо Аурелиано „Ел Гуано“ Гусман, а другият от Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро“.

„Престъпният пейзаж в Синалоа е силно фрагментиран“, заяви пред CNN анализаторът от International Crisis Group и автор на доклада Дейвид Мора.

По думите му четирите основни фракции изграждат съюзи с около 20 по-малки клетки, за да контролират различни незаконни пазари, наркотрафик, експлоатация на игрални автомати, контрабанда на алкохол и цигари, както и рекет над бизнеси.

В този контекст Мора смята, че присъдата срещу Ел Майо едва ли ще промени престъпната динамика в Синалоа.

„Ако той се признае за виновен и бъде осъден на доживотен затвор, ще окаже ли това влияние върху производството и трафика на фентанил? Категорично не“, заключава той.