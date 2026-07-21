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Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг

Провокацията от страна на Кремъл се разглежда като първото военно предизвикателство пред Анди Бърнам и Уес Стрийтинг, новия министър на отбраната

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 юли 2026, 14:11
Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг
Ламанша   
Източник: iStock/GettyImages

Р уски военен кораб откри огън край бреговете на Плимут, докато е следен от патрулен кораб на Кралските военноморски сили. Фрегатата на Кремъл „Неустрашимый“ се намирала на около 40 морски мили южно от Плимут, когато е провела артилерийското си учение в понеделник.

Действията на тежко въоръжения съд бяха наречени „изключително необичайни“ от източници от отбраната и се разглеждат като начин Русия да покаже мускули и да „предизвика“ Анди Бърнам, новия министър-председател, който встъпи в длъжност на „Даунинг стрийт“ в понеделник.

По време на учението, проведено в международни води, руският военен кораб е бил следван отблизо от британския кораб „Тайн“ (HMS Tyne) на разстояние от две мили, научи The Telegraph.

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Руските командири са предупредили британския плавателен съд да се отдръпне преди началото на артилерийската стрелба, след което „Тайн“ се е изтеглил на разстояние от около пет морски мили.

Източник от Военноморските сили добави: „Беше доста необичайно руският кораб да проведе подобно учение в Ла Манша. Въпреки че това са международни води, Ла Маншът е оживен плавателен маршрут. Учения като това обикновено се провеждат в по-открити води. Може да се спекулира, че Русия се опитваше да ни предизвика. Те знаят къде е границата и просто започват да използват малко по-демонстративни учения и тренировки, за да ни напомнят за себе си“.

3450-тонната фрегата „Неустрашимый“ е въоръжена с 100-милиметрово основно оръдие, противокорабни ракети, торпеда и две зенитни системи за близък бой. Министерството на отбраната на Обединеното кралство не потвърждава кои точно оръжия са били използвани от фрегатата по време на учението.

130-метровият плавателен съд, който е част от Балтийския флот на Путин, е с екипаж от около 200 души. Той е приет на въоръжение в руския военноморски флот преди 33 години.

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Не е ясно кога за последно Русия е организирала артилерийско учение толкова близо до Обединеното кралство. По време на инцидента фрегатата е била наблюдавана и от френски самолет за морско наблюдение. Учението с бойни стрелби е продължило около 30 минути, през които британският кораб „Тайн“ е следил действията.

Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Кралските военноморски сили следяха учението през цялото време, продължават да следят отблизо activity-то на плавателния съд и имат готовност да защитят националната сигурност на Обединеното кралство“.

Провокацията от страна на Кремъл се разглежда като първото военно предизвикателство пред Анди Бърнам и Уес Стрийтинг, новия министър на отбраната.

Владимир Путин упражнява все по-голям натиск върху Великобритания през последните месеци, след като Сър Киър Стармър, бившият министър-председател, разреши през март използването на войски за конфискуване на руски петролни танкери, част от санкционирания „сенчест флот“ на Кремъл. В отговор Русия разположи военни кораби, които да ескортират танкерите при преминаването им през Ла Манша.

Миналия месец британските кралски морски пехотинци щурмуваха танкер от сенчестия флот, докато плаваше през Ла Манша, по време на шестчасова операция. Всичко това беше първата по рода си мисия, проведена от Обединеното кралство срещу сенчестия флот на Путин, който незаконно транспортира петрол в световен мащаб, за да финансира войната на Русия в Украйна.

Също през юни руската фрегата „Адмирал Григорович“ произведе предупредителни изстрели срещу пенсионирана британска двойка, плаваща с яхтата си в Ла Манша. Джейн и Алън Келви плаваха на 23 мили от брега на остров Уайт в международни води, когато военният кораб откри огън. Действието се случи поради опасения, че яхтата се намира на пътя на военния кораб.

Сър Киър тогава определи действията на руския кораб като „безразсъдни“. Руското министерство на отбраната заяви, че екипажът на „Адмирал Григорович“ е произвел изстрели със стрелково оръжие по курса на яхтата след няколко опита да установи контакт с нея по радиото и след изстрелване на сигнални ракети.

Министерството добави, че действията на руските моряци са били в „строго съответствие с международните правила за мореплаване“. Никой не е пострадал при инцидента.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Руски военен кораб Ла Манш Военно учение Провокация Руско-британско напрежение Кралски военноморски сили Фрегата Неустрашимый Сенчест флот Показване на мускули Геополитика
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