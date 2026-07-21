Локомотив на товарен влак се запали между две гари в Монтанско

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, а при инцидента няма пострадали

Д изелов локомотив на товарен влак се запали по време на движение между гарите Мърчево и Бойчиновци в област Монтана. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, а при инцидента няма пострадали, съобщиха за NOVA от полицията.

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Сигналът за пожара е подаден около обяд. На място незабавно са изпратени няколко екипа на пожарната, които са успели да локализират и потушат пламъците.

По първоначална информация композицията е била съставена от товарни вагони, електрически локомотив и дизелов локомотив. Именно от дизеловата машина е тръгнал пожарът.

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При инцидента няма пострадали хора. Към момента няма данни и за опасност за движението в района.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Предстои да бъде установено дали става въпрос за техническа неизправност или друг инцидент.

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През последните години подобни случаи са сравнително редки, но при възникване на пожар в железопътна композиция се задействат специални процедури за безопасност. Приоритет е предотвратяването на разпространението на огъня към вагоните и осигуряването на безопасността на железопътната инфраструктура.