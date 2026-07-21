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Почина Даниеле Компатанджело - журналистът, взел нашумялото интервю с Доналд Тръмп

Италианският кореспондент на Белия дом е починал от инфаркт на 50-годишна възраст в Ню Йорк

21 юли 2026, 09:43
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  • Италианският журналист Даниеле Компатанджело почина внезапно на 50-годишна възраст в Ню Йорк, като според информацията причината за смъртта е инфаркт.
  • Компатанджело беше дългогодишен кореспондент от Белия дом и председател на Асоциацията на чуждестранните кореспонденти, с над 25 години журналистическа кариера и репортажи за водещи италиански медии.
  • Световна известност придоби след телефонно интервю с Доналд Тръмп, в което американският президент отправи критики към италианския премиер Джорджа Мелони, предизвиквайки широк международен отзвук.

На 50-годишна възраст почина италианският журналист Даниеле Компатанджело, кореспондент за редица италиански медии от Белия дом, прочул се в последно време с телефонно интервю с американския президент Доналд Тръмп, в което той се изказва неласкаво за италианската премиерка Джорджа Мелони, предадоха АНСА, „АДН Кронос“ и „Месаджеоро“. Компатанджело е починал внезапно в дома си в Ню Йорк, като причина за смъртта му е инфаркт, допълва "Месаджеро".

Журналистът е роден през ноември 1975 г. в италианския град Савона. Израснал е в Торино, после е живял и работил  в Рим, след което се установява в САЩ и след време получава и американско гражданство, припомнят медиите.

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Има зад гърба си 25-годишна журналистическа кариера в редица италиански медии. Следил е и осем издания на Олимпийските игри – от Сидни през 2000 г. до Лондон 2012 г. Автор е на документални филми. Неговите репортажи от САЩ се излъчват по каналите на италианските медии РАИ, Медиасет, „Ла Сетте“ и по швейцарската телевизия. Към момента на смъртта си е бил председател на Асоциацията на чуждестранните кореспонденти към Белия дом, пише „Месаджеро“.

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Компатанджело доби световна слава през юни, когато след срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция той взе интервю по телефона с Доналд Тръмп. В интервюто Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с нея на Г-7 и той я е съжалил и е откликнал на молбата ѝ. Тръмп добави, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка и разкритикува политиката ѝ. Той упрекна Мелони и Италия, че не са помогнали на САЩ в Иран.

След това интервю Мелони заяви, че Тръмп си е измислил цялата история и го упрекна, че отправя необосновани нападки към съюзниците си, но се държи добре с враговете на САЩ и на Запада. Мелони добави тогава, че тя и Италия никога не умоляват за каквото и да е и препоръча на Тръмп да не забравя това.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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