Иван Портних: Още през 2015 г. спрях опит за застрояване в "Баба Алино"

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О ще през 2015 година имаше опит да се прави разработка върху територията на „Баба Алино”. Това заяви пред NOVA бившият кмет на Варна Иван Портних.

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„Трябваше да влезе на Общински съвет и тогава аз лично я спрях. Във времето през 2023 година уволних гл. арх. Бузев, заради порочни практики с търпимости. Следващият архитект, който назначихме тогава, иззе правомощията на районните архитекти изобщо да издават подобни търпимости. Което най-вероятно е довело и до необходимостта тези хора да си набавят във времето фалшиви търпимости”, заяви Портних.

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По думите му строителството е започнало след местните избори и след встъпването на настоящия кмет Благомир Коцев в мандат. Преди това не е имало никаква индикация, че там се случва нещо, подчерта бившият кмет.

„Реалният строителен процес и масираното изсичане на горите започва през 2024 година. Тези търпимости са за много ограничен малък брой обекти и те по никакъв начин не разрешават никакво строителство, не узаконяват абсолютно нищо и не могат да бъдат под никаква форма оправдание”, категоричен бе Портних.

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„Вчера показахме на медиите съседния обект на корпорация КУБ, който е представлявал 10 декара гора, и който през 2024 година е изсечен, няма нито едно дърво. И това е пред очите на всички. След тази сеч за един ден е одобрен инвестиционния проект и получават разрешение за строеж от Коцев”, заяви Портних.

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Той каза още, че истината за случая ще излезе, когато се извадят документите и изрази надежда институциите да вземат необходимите мерки и да предприемат действия.

„Чисто фактологично всичко е ясно, но се прав опит да се размият фактите с някакви внушения и кьорфишеци”, категоричен бе бившият кмет на Варна.