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Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Първата дама на САЩ блесна с патриотичен стил до Доналд Тръмп на стадион „МетЛайф“ за историческия сблъсък между Аржентина и Испания

19 юли 2026, 22:53
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Източник: ЕПА/БГНЕС

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп засенчи всички с рядката си поява на спортно събитие със съпруга си, президента Доналд Тръмп, в Ню Джърси в неделя.

Президентът на Съединените щати и първата дама присъстваха на финала на Световното първенство по футбол за мъже на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ (известен още като „МетЛайф Стейдиъм“) между Аржентина и Испания в неделя, като появата на Мелания веднага прикова вниманието.

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Семейство Тръмп беше в центъра на вниманието по време на мача – Барън беше облечен в костюм с червена вратовръзка, подобен на баща си. 56-годишната Мелания Тръмп избра специално облекло за случая - яке с червено-бяло-синя яка. Тя реши да облече бял панталон и бяла риза, съчетани с бежово яке.

Тъй като първата дама е родом от Европа, изглежда, че тя не избира страна между Аржентина и Испания, а изпрати ясно неутрално послание чрез облеклото си.

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Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача

Междувременно президентът Тръмп изигра важна роля във финала, тъй като стана част от церемонията по връчването на трофея в неделя вечер. Президентът на ФИФА Джани Инфантино сподели по-рано в предаването „Fox & Friends“, че той и президентът Тръмп лично ще връчат трофея на капитана на отбора победител на терена на „МетЛайф Стейдиъм“. Белият дом също потвърди присъствието му преди неделния ден. „Неговото присъствие ще бъде върхът на това, което се превърна в най-гледаното, най-сигурното и най-успешното Световно първенство в американската история“, заяви говорителката на Белия дом Каролин Левит преди началото на мача. Световното първенство в Северна Америка пожъна голям успех, като фенове от цял свят изразяват възхищението си от преживяванията си в Съединените щати, Канада и Мексико, а президентът Тръмп даде ясно да се разбере колко се гордее с положените усилия.

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Телевизионните камери уловиха Тръмп в ложата на стадиона да стои до съпругата си Мелания, президента на Мексико Клаудия Шейнбаум и президента на ФИФА Джани Инфантино. До Шейнбаум изглежда стоеше и канадският премиер Марк Карни. Преди началото на мача Тръмп беше забелязан да маха на тълпата по време на откриващата церемония и да разговаря с Инфантино.

Президентът наблюдаваше случващото се от своята ложа, докато препълнената публика слушаше красивото изпълнение на американския националния химн „The Star-Spangled Banner“, изпято от Дженифър Хъдсън. Отборът на САЩ може и да отпадна на осминафиналите от Белгия, но като една от трите страни домакини и мястото, където се проведе финалът, Хъдсън не разочарова публиката. Тълпата от над 80 000 фенове аплодираше бурно, докато тя вземаше всяка нота, а Тръмп беше показан в ефира на FOX в края на изпълнението, когато аплодисментите заваляха към терена.

Церемонията по закриването обаче включваше и още изненади. Британският певец и автор на песни Роби Уилямс изнесе свое изпълнение, а актьорът Том Круз произнесе реч пред публиката за това как заедността и единството са били демонстрирани в САЩ, Канада и Мексико по време на този едномесечен турнир. Коментаторът на Световното първенство по FOX заяви, че появата на Тръмп на финала е „забавно, уникално нещо“ въпреки потенциалните негативни политически реакции. В крайна сметка може да има само един победител, но ФИФА искаше да напомни на всеки в публиката за силата на единството преди първия съдийски сигнал. Трофеят от Световното първенство беше доставен в луксозен куфар Louis Vuitton от испанската тенис звезда Карлос Алкарас, а световният шампион с Аржентина от 1978 г. Марио Кемпес го вдигна високо, за да го видят всички.

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С края на церемонията и двата отбора излязоха на терена в Ийст Ръдърфорд, изпълнени с напрежение и в очакване на това, което се надяват да завърши с щастливо празнуване вместо със сълзи от поражение. Лионел Меси и Аржентина се надяват да запазят титлата си на най-добър отбор в света, след като победиха Франция в Катар през 2022 г. За Испания това е едва вторият им финал на Световно първенство след триумфа през 2010 г. Сега този отбор, включващ феномена Ламин Ямал и опитни ветерани като Микел Мерино, се надява, че е техен ред да вдигнат трофея накрая.

Източник: FOX/The Post    
Световно първенство по футбол Доналд Тръмп Мелания Тръмп МетЛайф Стейдиъм Финал на първенството
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