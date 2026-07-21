Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

П рез последните шест седмици от Световното първенство по футбол през 2026 г. видяхме изобилие от голове, сензационни спасявания и незабравими моменти. Футболът спечели на терена, но интернет помогна този турнир да стане безсмъртен.
Дълго след като Испания вдигна Световната купа в неделя, голяма част от това, което хората ще запомнят от това лято, няма да бъде намерено в нито един репортаж от мач, пише The New York Post. То ще живее във вирусните видеоклипове, снимки, меметата, TikTok файловете, GIF файловете и моментите, които се разпространяваха по телефоните и времевите ни линии със скоростта на светлината.
За първи път в историята Световно първенство имаше 48 държави, 104 мача, в три държави - Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът не се проведе само на 16 стадиона на континента, а се разгърна в социалните медии, където всяко празненство, неловко интервю, камео на знаменитост и изражение на лицето се превърнаха в гориво за ненаситния апетит на интернет.
TikTok акаунтът на FIFA генерира над 24 милиарда гледания по време на турнира. Феновете създадоха над 20 милиона видеа, свързани със Световното първенство, а официални предавания на живо като iShowSpeed привлякоха милиони зрители.
Ето най-добрите вирусни моменти от Световното първенство по футбол през 2026 г.:
Lamine Yamal celebrating with his brother after winning the FIFA World Cup with Spain ❤️ pic.twitter.com/CLwCYURlVC— Daily Loud (@DailyLoud) July 20, 2026
What Dembélé will see every time he turns around today pic.twitter.com/ilUMgaV5Ye— Troll Football (@TrollFootball) July 14, 2026
lionel leo messi nodding nod okay we'll see about that /// reaction meme pic.twitter.com/xdzxzw7da9— bbreact reaction videos (@burnerbwoireact) July 16, 2026
Mbappe truly is a different breed. I laughed while watching the slowmo, suddenly bro locks eyes with me. Silenced me with one look pic.twitter.com/UBTY7FNkNd— JtheFrog (@JtheFrog0) July 1, 2026
I'm seriously going to die laughing at Haaland. pic.twitter.com/1Wfcbz2qza— Crazy Moments (@Crazymoments01) June 29, 2026
That priceless moment when you can tell how much P:osh Spice loves football 🤣🤣 pic.twitter.com/uUm46IOMnj— dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) July 12, 2026
It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026
The Tartan Army in Boston 🏴 pic.twitter.com/ciVQsDYjfF— FootballAwaydays (@Awaydays23) June 12, 2026
o mick jagger gag com o próprio pé frio— luscas (@luscas) July 15, 2026
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Balogun activated the Trump Card pic.twitter.com/7V1FjitWmb— Troll Football (@TrollFootball) July 5, 2026
Anya Taylor-Joy and Shakira's reaction when Spain scored vs Argentina at the World Cup Final pic.twitter.com/SssZvjeg6z— best of anya taylor-joy (@anyafolders) July 20, 2026