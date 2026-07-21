България

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Случаят е от понеделник, а кадрите станаха публично достояние, след като спортистът Валентин Петров ги публикува в своите профили в социалните мрежи

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 11:36
Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?
От разпространените кадри става ясно, че шофьорът има наложена условна присъда и само седмица по-рано е бил задържан за срок до 72 часа   
Източник: NOVA/Стопкадър - Валентин Петров

П олицията в Пловдив извършва проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира автомобил и твърди, че двама младежи в него употребяват райски газ.

Случаят е от понеделник, а кадрите станаха публично достояние, след като спортистът Валентин Петров ги публикува в своите профили в социалните мрежи.

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Във видеото той обяснява, че е забелязал водача на автомобила да вдишва газ от балон, докато се намира зад волана. По думите му това е създало риск за останалите участници в движението.

От разпространените кадри става ясно още, че шофьорът има наложена условна присъда и само седмица по-рано е бил задържан за срок до 72 часа.

  • Проверка на полицията

От Областната дирекция на МВР – Пловдив съобщиха пред NOVA, че Валентин Петров вече е дал обяснения пред органите на реда.

По случая е започнала проверка, като резултатите от нея се очаква да бъдат готови до края на деня. Предстои да бъде изяснено дали действително е имало употреба на райски газ по време на управление на автомобила и дали са налице нарушения.

Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или наложени санкции.

  • Какво представлява райският газ и защо е опасен

Райският газ, познат още като диазотен оксид (N₂O), е химично съединение, което има широко приложение в медицината, стоматологията и хранителната индустрия. В медицината се използва като обезболяващо средство, а в хранителната промишленост – например при производството на сметана чрез специални патрони.

В последните години обаче употребата му като средство за развлечение предизвика сериозно обществено внимание. При вдишване газът може да предизвика краткотрайно чувство на еуфория, замайване, смях и промяна във възприятията.

Специалисти предупреждават, че употребата му не е без риск, особено когато се извършва без медицински контрол. Възможни са загуба на координация, нарушена концентрация, замайване и временна загуба на контрол върху движенията.

Именно тези ефекти могат да бъдат особено опасни при шофиране, тъй като водачът може да реагира по-бавно или да не прецени правилно ситуацията на пътя.

  • Мерки срещу употребата сред младежи

Заради увеличаващата се популярност на райския газ сред млади хора в България през последните години бяха въведени ограничения за продажбата и употребата му на определени места, включително около училища и детски площадки.

Контролът върху разпространението на веществото е сред темите, които периодично предизвикват дебати, особено след случаи на инциденти с младежи.

Разследването на случая в Пловдив продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

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