България

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

Поредицa от институции са помагали услужливо на този процес, каза Шишков

5 юни 2026, 12:04
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С глобката е сглобила незаконен град в „Баба Алино“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков на брифинг в Народното събрание (НС).

Той заяви, че около строителството на т.нар. незаконен „град“ край Варна има данни за поредица от нарушения, в които според него са участвали или са бездействали различни институции на местно и национално ниво.

„Това, което можем категорично да кажем, е, че сглобката е сглобила незаконен град“, заяви Шишков. По думите му нарушенията са започнали още през 2023 г. и са продължили при смяната на местната власт, като са били издавани удостоверения за търпимост с невярно съдържание и са били допускани промени в подробни устройствени планове въпреки констатирано незаконно строителство.

„Поредица от администрации, поредица от служби са помагали услужливо на целия този процес“, каза той.

Шишков посочи, че отговорността за казуса е на Община Варна, като според него в случая са замесени и национални институции. Той конкретно посочи кадастъра във Варна и ВиК дружеството, като допълни, че продължава проверката на действията им.

„Няма нито една институция, която да е искала да работи по казуса така, както трябва да работи, за да е в интерес на закона“, заяви той.

По думите му всички длъжностни лица, работили по случая в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.

Експерти от ДНСК проверяват Община Варна заради "Баба Алино"

На въпрос какво ще се случи със строежите оттук нататък, Шишков подчерта, че правомощията за премахване на незаконното строителство са изцяло на кмета на Варна.

„Правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на община Варна“, каза той.

Според него единствено евентуално незаконно строителство, свързано с трафопост, може да попадне в компетенциите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Шишков съобщи още, че ДНСК и кадастърът извършват мащабна проверка на издадените удостоверения за търпимост във Варна от 2023 г. досега.

„Мащабите на това беззаконие не знаем дали ще стигнат само до този незаконен град или ще се окажат по-големи“, заяви той.

По повод съдбата на хората, закупили имоти в района, Шишков посочи, че според него те следва да търсят правата си от фирмата, продала имотите.

„Собствениците на имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продала тези имоти“, каза той.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Той уточни, че основната част от обитаваните жилища се намират в сграда, която е определена като търпим строеж и за която през 2022 г. е било разрешено преустройство за жилищни нужди.

„Хората, които обитават тази сграда, няма да бъдат засегнати, защото тя не подлежи на премахване“, заяви Шишков.

По думите му голяма част от останалите сгради все още са в строеж или не се обитават.

Шишков съобщи още, че е подал два нови сигнала до прокуратурата. Единият е свързан с европейско финансиране в размер на 127 млн. евро по програма, за която има съмнения за манипулирани обществени поръчки.

„Тези опасения не са мои, а на Европейската комисия (ЕК). Проверката е започнала преди нас“, заяви той.

Вторият сигнал е свързан с четвърти лот на автомагистрала „Хемус“. Според Шишков там е било извършено незаконно строителство, за което впоследствие е било издадено разрешение и е било заплатено, въпреки че преди това изпълнителите са декларирали, че не са извършвали строителни дейности.

По отношение на казуса във Варна той призова за цялостно разследване.

„Мащабът е толкова голям, че трябва наистина мащабно разследване“, каза Шишков.

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