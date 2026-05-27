Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Т емата за незаконния "град" край Варна е водеща сред политическите формации днес, след като институциите разкриха мащабно строителство без разрешителни в местността "Баба Алино".

Vesti.bg се свърза с KYB Corporation за официален коментар по случая и очаква позицията на компанията.​

Община Варна и ОД на МВР - Варна проведоха съвместна акция в местността "Баба Алино" край Варна, при която беше установено мащабно строителство на жилищен комплекс без строителни книжа. Това съобщи на 26 май кметът на Варна Благомир Коцев по време на съвместна пресконференция с директора на ОДМВР - Варна старши комисар Цветан Пировски.

По данни на общината на територията на комплекса има 104 строящи се или вече построени сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж. Общата площ на комплекса надхвърля 100 декара и обхваща 36 поземлени имота. Сред обектите има двуетажни къщи с разгъната застроена площ от по около 280 квадратни метра, многоетажни жилищни кооперации, както и изградена инфраструктура - трафопостове, канализация и облагородени пространства, за които също липсват документи.

Според кмета собствеността на имотите е разпределена между различни юридически лица, но зад тях стои едно и също физическо лице - гражданин на Украйна. Коцев заяви още, че през последните две-три години различни институции са правили опити да извършват проверки на място, но достъпът често е бил ограничаван от частни охранители.

Във връзка със случая Община Варна започва поетапен опис на всички установени обекти без разрешение за строеж и издаване на заповеди за спиране на строителството и забрана за достъп съгласно Закона за устройство на територията. По думите на Коцев достъпът на строителна техника до комплекса вече е ограничен с помощта на Общинска полиция.

"Мащабите на строителството са толкова големи, че е трудно да се повярва, че то е извършено без покровителство от най-високи нива", коментира още кметът на Варна. Той призова за съдействие от Прокуратурата, ДНСК, Държавното горско стопанство и останалите държавни институции.

Директорът на ОДМВР - Варна Цветан Пировски заяви, че със случая е запознат вътрешният министър Иван Демерджиев, който е разпоредил проверки във всички институции, имащи отношение към казуса. Ще бъде проверявано и дали е имало умишлено бездействие от страна на държавни и местни органи.

По време на акцията на място са установени 29 души - работници на обекта, всички граждани на Украйна и Молдова. Част от тях са опитали да се укрият, но са били задържани за установяване на самоличността им. Съставени са и актове за административни нарушения.

По данни на общината първите нарушения в района са били констатирани още през 2023 г. от Регионалната дирекция по горите във Варна, след сигнали за незаконна сеч. През следващите две години проверки са извършвани и от други институции, сред които РДНСК, ДАНС, МВР и районните кметства.

Междувременно от KYB Corporation публикуваха две последователни позиции във Facebook. В публикация от 26 май компанията заявява, че "очаква провокации" и обвинява политически сили, че са блокирали инициатива за изработване на Подробен устройствен план за местността "Баба Алино". Според компанията проектът може да бъде "от полза за стотици семейства, бизнеса и целия район". От дружеството посочват още, че искат районът да стане "модерен, красив и удобен за живот" и заявяват: "Ние създаваме, не разрушаваме".

Във втора публикация от 27 май ръководството на компанията изразява "силно възмущение" от изявленията на кмета Коцев и определя твърденията му като "неверни внушения". Оттам заявяват, че повече от година се процедира ПУП-ПРЗ по чл. 16 от Закона за устройство на територията за местността и че ще организират специална пресконференция, на която ще представят своята позиция и доказателства срещу твърденията на местната власт.

Случаят предизвика и остри политически реакции.

"Възраждане"

От "Възраждане" заявиха, че още на 18 септември 2025 г. са подали сигнали до главния прокурор, ДАНС и Комисията за противодействие на корупцията за незаконно строителство във Варненско. Народният представител Коста Стоянов коментира, че до момента няма официален отговор от прокуратурата, а преписките са били прехвърляни между различни институции.

Стоянов заяви още, че е получил сигнали от местни жители за "незаконна сеч и незаконно строителство в горска територия", извършвани от "украинската престъпна групировка "Куб". По думите му всичко това се е случвало "със съдействието или по-скоро с бездействието на Община Варна".

"Възраждане" обвиняват в бездействие и и.ф. кмет на Варна Павел Попов, който заместваше Коцев, докато той беше осем месеца в ареста. Стоянов каза, че Попов има снимка на събитие с украинския инвеститор Олег Невзоров и украинската посланичка Олеся Илашчук.

Той посочи още, че е провел среща с вътрешния министър Иван Демерджиев, на която е представил информация по случая.

"Продължаваме Промяната"

От "Продължаваме Промяната" също коментираха темата. Председателят на парламентарната група Николай Денков заяви, че става дума за "потресаващи факти за незаконно строителство", което според него трябва не само да бъде спряно, но и разрушено.

Денков заяви още, че един от ръководителите на фирмата, свързвана със строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция от ДАНС, която впоследствие е била отменена. По думите му медийни публикации свързват същото лице със статут на защитен свидетел по дело срещу Благомир Коцев. Той постави въпроса дали е съществувал "политически чадър", осигуряващ защита на строителството.

Коментар по темата направи и Павел Попов от ПП, според когото случаят представлява "не просто административно нарушение, а заплаха за националната сигурност".

Разследващата медия BIRD.BG има публикация от 2025 г., в която се твърди, че украинецът Олег Невзоров е бил таен свидетел по делото срещу кмета Коцев. Според публикацията Олег Невзоров и грузинецът Джони Читадзе са били санкционирани от ДАНС с 10-годишна забрана за влизане в България. Двамата са съдружници във фирмата "Фират" ООД и са били разработвани за предполагаемо пране на пари чрез инвестиции в недвижими имоти във Варна. В материала се твърди още, че по-късно забраната срещу Невзоров е била отменена.

От медията посочват също, че разследват сделки с недвижими имоти, свързвани с компании на Невзоров, както и предполагаеми връзки с високопоставени украински представители.