Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

"В момента дейността на компанията е блокирана от мащабни проверки. Нашият екип е изцяло ангажиран със събирането, систематизирането и предоставянето на компетентните органи на пълния обем документация, с която сме работили. Това изисква време и концентрация, но е наш приоритет. Ние съдействаме пълноценно на всяка инспекция и ще продължим да го правим".

Това обявиха от украинската компания КУБ, която беше обвинена от българските власти, че е изградила незаконно над 100 сгради в местността Баба Алино край Варна.

Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по казуса „Баба Алино“

"Осъзнаваме, че тези административни спорове включват реални хора – семейства, закупили жилища в проекта със собствени средства и по силата на съществуващи договори. Затова компанията е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Нашата цел е да не оставяме купувачите сами да се справят с бюрократичната система и да им осигурим достъп до адекватна правна защита", посочват от КУБ.

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

"Баба Алино не е „гора“ в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно между 2022 и 2024 г. Всички документи се преглеждат от компетентните органи и сме уверени, че това окончателно ще изясни правния статут на земята", добавят от КУБ.