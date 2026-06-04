България

Украйнската КУБ: Баба Алино не е „гора“

КУБ: Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно

4 юни 2026, 20:44
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"В момента дейността на компанията е блокирана от мащабни проверки. Нашият екип е изцяло ангажиран със събирането, систематизирането и предоставянето на компетентните органи на пълния обем документация, с която сме работили. Това изисква време и концентрация, но е наш приоритет. Ние съдействаме пълноценно на всяка инспекция и ще продължим да го правим".

Това обявиха от украинската компания КУБ, която беше обвинена от българските власти, че е изградила незаконно над 100 сгради в местността Баба Алино край Варна.

Корпорация КУБ отмени пресконференцията, излезе с официална позиция по казуса „Баба Алино“

"Осъзнаваме, че тези административни спорове включват реални хора – семейства, закупили жилища в проекта със собствени средства и по силата на съществуващи договори. Затова компанията е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Нашата цел е да не оставяме купувачите сами да се справят с бюрократичната система и да им осигурим достъп до адекватна правна защита", посочват от КУБ.

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

"Баба Алино не е „гора“ в традиционния смисъл на думата, нито е защитена зона. Тези парцели са частна собственост, закупени от компанията изключително законно между 2022 и 2024 г. Всички документи се преглеждат от компетентните органи и сме уверени, че това окончателно ще изясни правния статут на земята", добавят от КУБ.

КУБ Баба Алино Варна
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