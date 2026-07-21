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Тъжното минало на един секссимвол: Звезда от „Сексът и градът“ разкри, че е крадял хляб и спял на пода

Екранният любим на Саманта Джоунс разтърси с признания за адския си живот в Париж, преди да пробие в Холивуд

21 юли 2026, 12:32
Тъжното минало на един секссимвол: Звезда от „Сексът и градът“ разкри, че е крадял хляб и спял на пода
Звездата от „Сексът и градът“ Джейсън Люис   
Източник: Getty Images

З вездата от „Сексът и градът“ Джейсън Люис се върна към трънливия си път към славата и факта, че му се е налагало да спи по подове в Париж с почти никакви пари за храна, преди да бъде одобрен за хитовия телевизионен сериал от 90-те години.

Актьорът, който изигра любимия на Саманта Джоунс (Ким Катрал) – Смит Джеръд, разказа за затрудненията си, когато се преселил в Европа, за да работи като модел на 21-годишна възраст.

„Гладувах известно време“, сподели той в скорошен епизод от подкаста на своята колежка Кристин Дейвис – „Are You a Charlotte?“.

Източник: Getty Images

Люис, който днес е на 55 години, си търсел пекарни и си крадял франзели.

„След това отивах в някое кафене на открито… вземах бурканче от тяхната горчица, изсипвах я върху франзелата и така през повечето време ядях сандвичи с горчица“, продължи той.

„Така че съм спал по подове“, каза звездата от „Мис Брукс“ пред 61-годишната Дейвис, обяснявайки, че животът му се променил, когато получил ангажимент.

„Мисля, че първите ми сносни пари започнаха да идват около година и половина по-късно“, каза Люис и допълни: „Така че имаше около шестмесечен период на глад, в който можех да си купя само една краставица и това парче сирене“.

„Беше лесно да остана слаб обаче“, шегува се той.

Люис дебютира като младия модел и гадже на Саманта – Смит, в „Сексът и градът“ през 2003 г. в шестия и последен сезон на сериала, когато е на 32 години.

Саманта, която работеше като пиар, помогна на кариерата на Смит да излети, докато връзката им взе неочаквано сериозен обрат.

Героите на дуото останаха заедно дори докато Саманта се бореше с рака, и все още бяха двойка, когато сериалът приключи през 2004 г.

Люис повтори ролята си във филма „Сексът и градът“ през 2008 г. и в продължението през 2010 г., въпреки че героите на него и Катрал се бяха разделили и бяха останали приятели.

Той не беше поканен да се присъедини към актьорския състав (без Катрал) за продължението на HBO „И просто така...“, което беше прекратено след три сезона миналото лято.

69-годишната Катрал не се съгласи да участва в сериала, освен с кратко появяване във Сезон 2, на фона на дългогодишната си вражда със Сара Джесика Паркър, която изигра Кари Брадшоу.

Освен това актрисата каза пред Пиърс Морган в интервю през 2017 г., че „никога не е била приятелка“ с останалите си колежки от състава, визирайки Дейвис (Шарлот Йорк) и Синтия Никсън (Миранда Хобс).

Люис междувременно се оттегли от публичното пространство, след като участва в „Dancing With the Stars“ през Сезон 31 през 2022 г.

Въпреки това той се появи отново през май, за да обяви, че се е преселил в Коста Рика и е написал фентъзи поредица от девет книги, която все още предстои да бъде разкрита.

„След три години беше време“, написа той под публикацията.

Източник: Page Six    
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