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Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

80-годишният диктатор Даниел Ортега заяви, че Никарагуа спира провеждането на избори, за да предотврати идването на опозицията на власт. С това режимът му окончателно циментира пълната си семейна диктатура

21 юли 2026, 12:11
Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта
Източник: Getty Images

Д ългогодишният авторитарен лидер на Никарагуа Даниел Ортега официално сложи край на изборния процес в страната. 80-годишният президент заяви, че в държавата повече няма да се провеждат избори, за да се предотврати възможността опозицията да вземе властта, съобщи The Guardian.

Ортега направи шокиращото си изявление по време на официалната церемония по отбелязването на 47-ата годишнина от Сандинистката революция през 1979 г., с която навремето самият той сваля от власт диктатора Анастасио Сомоса.

„Стена срещу предателите“

Пред хиляди държавни служители в столицата Манагуа Ортега заяви, че правителството му ще работи съвместно с контролирания от него парламент, за да промени законодателството и да изгради „стена“ срещу политическите си опоненти.

„Тук повече няма да има избори, чрез които опозицията да се опитва да завземе правителството и властта. Имаме нужда от закони, които да издигнат бариера срещу метежниците и предателите, които продават родината си“, категоричен бе Ортега, който не се бе появявал на публично място в продължение на 61 дни.

Редовните президентски избори в Никарагуа трябваше да се проведат следващата година. Ортега обаче не уточни дали те ще бъдат напълно отменени, или опозицията Просто ще получи формална пълна забрана за участие – сценарий, който се прилага от години. По време на вота през 2021 г. режимът му забрани опозиционните партии и вкара в затвора всички кандидати за президент.

Семейна диктатура

Политически анализатори определят думите на Ортега като окончателно запечатване на прехода на Никарагуа към пълна семейна диктатура. Миналата година той прокара серия от конституционни промени, с които удължи президентския мандат от пет на шест години и издигна съпругата си Росарио Мурильо до пост „съпрезидент“.

Опозицията и международната общност отдавна обвиняват диктаторската двойка в смазване на гражданските свободи. От кървавото потушаване на антивправителствените протести през 2018 г., при което загинаха над 350 души, режимът е лишил от гражданство стотици критици, прогонил е журналисти и е затворил стотици неправителствени организации.

С последното си изявление Ортега просто премахна и последната илюзия за демокрация в централноамериканската държава.

Източник: The Guardian    
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