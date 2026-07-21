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Двумесечният срок, който решава от коя дата ще получавате пенсия

Ако заявлението бъде подадено късно, плащането започва от датата на подаването, а не от възникването на правото

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 юли 2026, 13:56
Двумесечният срок, който решава от коя дата ще получавате пенсия
НОИ получава част от необходимата информация служебно, но за по-старите периоди може да се наложи представяне на трудови книжки и други удостоверяващи документи.   
Източник: istock

Представете си, че придобивате право на пенсия, но подавате заявлението и необходимите документи повече от два месеца по-късно. Правото ви не изчезва, но пенсията няма да бъде отпусната от датата, на която е възникнало. При пропуснат двумесечен срок плащането започва от датата на заявлението. Именно това е едно от най-важните уточнения в новия бюлетин на НОИ.

Тук е добре да се направи и едно важно разграничение, защото темата често се бърка. Пенсията се отпуска при настъпване на определен осигурителен риск - старост, инвалидност или смърт. При първите два човек придобива право на лична пенсия. При третия рискът настъпва за един човек, а правото на пенсия може да възникне за неговите деца, преживял съпруг или родители. Именно затова за наследствената пенсия важат отделни правила и документи спрямо личната.

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Цялата процедура започва със заявление по образец УП-1, публикувано на сайта на НОИ. Към него се прилагат само документите, изисквани за конкретния вид пенсия - а за много хора това означава по-малко книжа, отколкото си представят.

  • Голяма част от данните вече не се носят лично

Осигурителният стаж и доход за периодите след 1 януари 1997 г. се получават служебно - работодателите и самоосигуряващите се лица подават тази информация ежемесечно към приходната агенция, а тя постъпва автоматично в системата на НОИ. Това означава, че за периодите, за които в регистрите има пълна и коректна информация, не е нужно да се доказва отново.

Важно е да се уточни обаче, че това не важи автоматично за абсолютно всеки. Служебните данни покриват стандартните случаи, но може да има липси, прекъсвания или несъответствия в самите регистри - и тогава все пак се налага доказване с документи, дори и за периоди след 1997 г.

Документи за осигурителен доход отпреди 2000 г. се представят и когато доходът след 31 декември 1999 г. е за по-малко от 36 месеца. Ако човек има осигурителен доход след 1999 г., но за по-малко от три години, представя документи за недостигащия период отпреди 2000 г. Ако изобщо няма осигурителен доход след тази дата, се представят документи за период от 36 месеца преди 2000 г.

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За тези по-стари периоди осигурителният стаж може да се докаже с конкретно посочени документи - трудова, служебна или осигурителна книжка, военна или военноотчетна книжка, различни удостоверения по утвърдени образци (УП-30, УП-3, УП-13 и други), документи от държавните архиви или съдебно решение. Списъкът не е безграничен, но обхваща повечето реалистични случаи, в които човек все още пази поне част от старите си документи.

  • При инвалидна пенсия - решението на ТЕЛК не се носи лично

При кандидатстване за пенсия за инвалидност поради общо заболяване НОИ свързва заявлението служебно с експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - то постъпва директно в института, без да е нужно да се прилага хартиено копие.

При пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест НОИ служебно свързва заявлението и с влязлото в сила разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова - тук отново не е необходимо лично участие на кандидата в набавянето на този документ.

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

Отделен е случаят с военната инвалидност. За хора, пострадали по време на служба в запаса или резерва, се представя удостоверение от съответното военно поделение за датата на постъпване, освобождаване и звание. При загинали по време на мисия извън България или пострадали при оказване на съдействие на въоръжените сили се представя документ, удостоверяващ конкретните обстоятелства. При прилагане на международни договори или европейски правила може да е нужна и медицинска документация, издадена в друга държава.

  • И удостоверението за наследници не се носи задължително

При наследствена пенсия или добавка от пенсията на починал съпруг удостоверението за наследници се изисква служебно от съответната община - не е задължително кандидатът да го носи лично. Ако семейството вече разполага с такъв документ, копие може да се приложи, което според НОИ може да съкрати срока за произнасяне.

Право на наследствена пенсия могат да имат децата, преживелият съпруг и родителите на починалия. Важно уточнение - това не е наследяване на имущество. Дори човек да се откаже от наследство по закон, той пак може да получава наследствена пенсия, защото двете неща не са свързани.

За учащи деца над 18 и до 26-годишна възраст се представя удостоверение от учебното заведение. Преживелият съпруг може да получи наследствена пенсия до пет години преди възрастта за пенсиониране при трета категория труд - ако не е достигнал тази възраст, но е неработоспособен, се представя експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Няколко декларации - че детето не е осиновено при пълно осиновяване, че преживелият съпруг не е сключил нов граждански брак - вече са вградени в самото заявление УП-1 и просто се отбелязват с отметка, без да се търси отделен документ.

  • Социалните пенсии - различен подход при старост и инвалидност

За социална пенсия за старост (навършени 70 години) се подава декларация УП-4 за семейното положение и доходите на семейството през последните 12 месеца - заплати, обезщетения, наеми, стипендии, доходи от чужбина. Добавката за чужда помощ, определени компенсации и еднократни плащания към пенсиите, социалните помощи и целевата помощ за отопление обаче не влизат в тази сметка.

При социалната пенсия за инвалидност - за хора над 16 години с 71% или повече намалена работоспособност - НОИ не изисква документ, който задължително да бъде приложен от кандидата. Решението на ТЕЛК или НЕЛК може да се приложи по желание, но не е условие.

  • Какво се случва с оригиналите накрая

След приключване на процедурата трудовите, служебните, осигурителните и военноотчетните книжки се връщат на човека заедно с разпореждането за пенсия - в досието остават само заверени копия. Оригиналните удостоверения за стаж и доход остават на съхранение в пенсионното досие, но при поискване НОИ издава безплатно удостоверение за признатия стаж въз основа на тях, по образец П-21.

Системата вече поема голяма част от доказването вместо кандидата, стига историята му да е пълна в регистрите. Най-важната задача, която остава изцяло в ръцете на бъдещия пенсионер, е една - да провери дали осигурителната му история е пълна и да не пропуска двумесечния срок. Ако срокът бъде пропуснат, пенсията се отпуска от датата на заявлението, а не от по-ранната дата, на която е възникнало правото.

Автор: Маргарита Костадинова
Пенсиониране Документи за пенсия Срокове за кандидатстване Видове пенсии Служебно събиране на данни
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