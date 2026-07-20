Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Г рандиозният финал на Световното първенство по футбол събра на едно място не само най-добрите спортисти, но и най-ярките звезди от развлекателната индустрия. Голямата сензация на вечерта извън терена се оказаха популярният актьор Тимоти Шаламе и неговата половинка Кайли Дженър. Двамата демонстрираха изключително топли и близки отношения на стадиона, докато траеше напрегнатият сблъсък между футболните титани Аржентина и Испания в неделния ден на 19 юли 2026 г.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner arriving for the World Cup Final. pic.twitter.com/iTgYNnN4mw — timothée chalamet nation (@timotheenation) July 19, 2026

Стилната поява на влюбената светска двойка

Влюбените пристигнаха на огромното спортно съоръжение хванати здраво за ръка, което бе уловено във видеоклип на техен верен почитател в социалната мрежа Х. За официалното събитие 28-годишната риалити звезда бе заложила на изцяло черен тоалет, съчетан с летни черни джапанки. От своя страна 30-годишният актьор демонстрира по-спортен стил, появявайки се със синя тениска с дълъг ръкав на известна марка и удобни черни спортни панталони.

Романтичните моменти в луксозната ложа

След като преминаха през входовете и се настаниха в своя самостоятелен луксозен апартамент на стадиона, двамата младежи не скриха силните си чувства един към друг. Шаламе и Дженър споделиха страстна целувка пред погледите на присъстващите, преди да се отдадат изцяло на емоцията от дългоочаквания футболен мач. Те проследиха с огромен интерес зрелищния сблъсък на терена, където един срещу друг се изправиха легендарният Лионел Меси и младата надежда Ламин Ямал.

Keep your eyes on the game! Timothee Chalamet can't stop kissing Kylie Jenner as they watch the World Cup final in New Jersey https://t.co/WANRvHz2XS — Daily Mail (@DailyMail) July 19, 2026

Специалната футболна мисия на холивудския актьор

Преди самия старт на финалната среща, известният актьор имаше изключително важна и престижна роля на зеления терен. Тимоти Шаламе бе избран лично да изнесе и достави официалната топка на мача секунди преди началния съдийски сигнал в неделя. Спортният канал Fox Sports разпространи официални кадри в интернет пространството, показващи как развълнуваният актьор излиза от тунела и предава топката, което се превърна в един от акцентите преди началото на срещата.

Страстта на Шаламе към европейския футбол

Това не е първата поява на младия актьор на тазгодишния футболен форум, тъй като неговата страст към играта е добре известна на феновете му. Само няколко дни по-рано, на 14 юли, той бе забелязан на трибуните по време на полуфиналния сблъсък, в който Испания надделя над Франция с резултат 2:0. Тогава Шаламе бе уловен да води оживен приятелски разговор с футболната легенда Дейвид Бекъм, обсъждайки тактиката на отборите по време на мача.

Историята на една стабилна холивудска връзка

Романтичната поява на финала е поредното доказателство за сериозните отношения между двамата влюбени. Кайли Дженър и Тимоти Шаламе бяха свързани в любовен план за първи път през април 2023 г. Оттогава насам те поддържат изключително силна и стабилна връзка, като не пропускат възможност да споделят важни моменти заедно, въпреки натоварените си графици и постоянния медиен натиск от страна на папараците.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet kiss for the cameras during World Cup Final 2026 date https://t.co/MLM5jQ1BNk pic.twitter.com/tcrbvvoJxy — New York Post (@nypost) July 19, 2026

Холивудският елит окупира трибуните в Ню Джърси

Финалният сблъсък се превърна в най-скъпия и търсен билет в града, като според информация на Холивуд Репортър един от ВИП пакетите е бил продаден за сумата от 4 милиона долара. Поради тази причина ложите бяха пълни с известни личности от А-листата, сред които актьорите Мат Деймън и Джулия Гарнър, комедиантът Кевин Харт, супермоделът Уини Харлоу и легендарният спортист Том Брейди, довел сина си Бенджамин. Всички те се насладиха и на невижданото шоу на полувремето с участието на Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и BTS.