Милионите на Мондиал 2026: Новият световен шампион си тръгва с рекордна сума

Н овият носител на Световната купа не само ще вдигне златния трофей, но за 1-ви път в историята ще получи и специални шампионски пръстени, печелейки доживотна слава в този исторически спортен момент. Заедно с моралния триумф обаче, титлата носи и огромна финансова печалба. Бъдещият шампион ще прибере сумата от 51 милиона долара, докато за сребърния медалист остават 34 милиона долара. Тези космически суми идват след като ФИФА постави абсолютен рекорд, разпределяйки общо 871 милиона долара между всички участващи държави, пише New York Post.

FIFA dishing out $51 million to the winners of this year's World Cup under expanded purse https://t.co/Yhg7NwyKKL pic.twitter.com/iJQltP1XpA — New York Post (@nypost) July 19, 2026

Този грандиозен общ бюджет включва над 100 милиона долара, които бяха извънредно добавени през април същата година. Причината за това решение бе сериозният лобизъм от страна на няколко големи футболни федерации в Европа. Те изразиха притеснения, че провеждането на турнира на територията на 3 огромни държави изисква непосилни логистични разходи. Пътуванията на дълги разстояния и скъпото настаняване заплашваха да вкарат отборите в сериозни финансови загуби, освен ако съставите им не стигнат до най-дълбоките етапи на директните елиминации.

Сравнение с трансферния пазар и клубния футбол

Макар сумата от 51 милиона долара за победителя да изглежда колосална, тя всъщност бледнее на фона на космическите богатства, които се харчат ежедневно в модерния клубен футбол. За ясна илюстрация, тази награда е по-малка от трансферната сума, платена в същия вторник от английския клуб Брайтън за привличането на 19-годишния хърватски защитник Лука Вушкович, прекарал по-голямата част от Световното на скамейката. Сумата отстъпва и на 115-те милиона долара, които Челси прибра година по-рано за триумфа си на Световното клубно първенство.

New World Cup champions to receive record $51 million prize https://t.co/kRF9Z6hhiq — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 19, 2026

Гарантирани милиони за абсолютно всички участници

Световната централа плаща на националните федерации в 2 основни категории, включващи бонуси за класиране напред в турнира и всеобхватни плащания за подготовка. Абсолютно всеки от 48-те участници получава твърд минимум от 12,5 милиона долара. Този пакет съдържа 10 милиона долара награден фонд за участието в груповата фаза и допълнителни 2,5 милиона долара за предтурнирни разходи. Тези авансови средства бяха договорени с цел избягване на скандали с играчи, оплакващи се от неизплатени бонуси от техните собствени централи.

Пълната разбивка на финансовите премии

Сумите нарастват прогресивно с преминаването на всеки следващ кръг в елиминациите, като за сравнение през 2022 г. в Катар общият награден фонд за 32 отбора бе 440 милиона долара, а тогавашният първенец прибра 42 милиона долара. В настоящия турнир подгласникът на шампиона взима 34 милиона долара, спечелилият бронзовите медали тим на Англия получава 30 милиона долара, а класиралият се на 4-то място състав на Франция си тръгва с 28 милиона долара. Достигането до четвъртфинал носи по 20 милиона долара, отпадането на осминафинал гарантира 16 милиона долара, преминаването на 1/16-финалите осигурява 12 милиона долара, а самото участие в групите дава 10 милиона долара.

Пълно покриване на транспорт и хотели

В допълнение към официалните наградни фондове, ФИФА поема изцяло разходите за двупосочни самолетни билети в бизнес класа за официалните делегации. Централата плаща храната и настаняването на 50-членни екипи, като хотелското обезпечение започва 5 нощи преди 1-вия мач и приключва 1 нощ след отпадането на тима. Покриват се и вътрешните полети, придружени от специализиран автопарк и камион за оборудване, докато местните федерации са длъжни сами да осигурят адекватни застраховки за контузии и инциденти.

How Much Are World Cup Players Paid? The Exact Money Spain or Argentina Will Take Home if They Win https://t.co/obKq9aLVJM — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 19, 2026

Разпределянето на парите в самите федерации

Важно е да се отбележи, че ФИФА превежда всички спечелени пари директно по сметките на съответните футболни съюзи, а не на отделните футболисти, като всяка държава има свободата да реши как да разполага с тези средства. Например американската федерация прилага иновативен модел, при който задържа 20 за своите нужди. Останалите 80 се разделят напълно поравно между мъжкия и женския национален отбор, спазвайки историческото споразумение за равно заплащане между двата пола, което прави щатската централа пионер в това отношение.