Любопитно

Moby попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Американският музикант, който наскоро завладя публиката в Пловдив, сподели любопитна история от разходката си в българската природа

София-Никол Николова София-Никол Николова

21 юли 2026, 13:11
Moby
Moby   
Източник: БГНЕС
  • Moby откри „магическо“ място в българските планини - по време на разходка у нас музикантът попаднал на стара порта и стъпала насред природата. Макар да прочел грешно забранителния надпис като шега за „гората на магьосника“, преживяването го впечатлило.
  • Американският артист се завърна на българска сцена - Moby беше хедлайнер на първото издание на фестивала PhillGood в Пловдив, където заедно с The Cure и Gorillaz привлече десетки хиляди зрители.
  • Moby остава една от най-влиятелните фигури в електронната музика - с над 20 студийни албума и световния успех на „Play“ (1999) той се превръща в символ на електронното звучене, като паралелно е активен в екологични и защитнически каузи.

Световноизвестният американски музикант и композитор Moby попадна на необичайно място по време на разходка в българските планини и сподели преживяването си с последователите си в социалните мрежи.

В кратко видео изпълнителят разказва, че докато се разхождал из планината, се натъкнал на странна порта „насред нищото“. Тъй като не може да чете български, той решил на шега, че надписът вероятно гласи: „Добре дошли в гората на магьосника, всички са добре дошли“.

Оказва се обаче, че посланието на табелата е далеч по-прозаично - на нея пише „Влизането строго забранено“.

Любопитството му надделяло и той преминал през отключената врата. От другата страна го очаквали стари каменни стъпала, които го повели все по-нагоре в планината.

„Още древни стъпала“, разказва Moby, докато показва пътя, по който върви. В края на изкачването той открил малко място сред природата, което описал като „колибата на магьосника“ и „пейката на магьосника“.

С чувство за хумор музикантът завършва разказа си с думите: „И... магия. Благодаря ти, магьоснико“.

Видеото показва впечатляващата природа на България и поредното неочаквано откритие на Moby, който остава очарован от скритите кътчета на страната. Макар „гората на магьосника“ да съществува само в шеговитото въображение на Moby, мястото очевидно му е оставило приказен спомен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by moby xⓋx (@moby)

Припомняме, че Moby се завърна на българска сцена броени дни преди да сподели необичайното си планинско приключение у нас. Американският музикант постави финала на първото издание на фестивала PhillGood, който за три дни събра 45 хиляди души на Гребната база в Пловдив по данни на организаторите от Fest Team.

Фестивалът започна на 17 юли с концерт на The Cure, продължи ден по-късно с Gorillaz и публика от 20 хиляди души, а на 19 юли завърши с изпълнението на Moby. С хитове и любими песни от цялата си кариера артистът направи своето завръщане пред българска публика.

Преди него на главната сцена излязоха американската група Son Lux, германците от Einstürzende Neubauten и британската рок банда Suede. Сред българските участници бяха Hug or Handshake, Lunikk и Kadebostany, а специалното афтърпарти беше поверено на Thievery Corporation.

Общо близо 40 международни и български изпълнители участваха на трите сцени на фестивала. По информация на организаторите над една четвърт от продадените билети са били закупени от чужбина — знак, че България все по-уверено се позиционира на международната фестивална карта.

Второто издание на PhillGood е планирано за 16 юли 2027 г.

  • Кой е Moby?

Moby (истинско име Ричард Мелвил Хол) е американски музикант, композитор, продуцент и активист, считан за една от най-влиятелните фигури в електронната музика през последните десетилетия.

Роден е на 11 септември 1965 г. в Харлем, Ню Йорк, а израства в Сан Франциско и Кънектикът. Сценичното му име „Moby“ идва от семейната му връзка с американския писател Хърман Мелвил - автор на класическия роман „Moby Дик“. Според музиканта той е далечен родственик на писателя.

Кариерата му започва през 80-те години като диджей в нюйоркската клубна сцена. Първоначално се занимава с пънк и хардкор музика, но постепенно се насочва към електронното звучене, което по-късно го превръща в световна звезда.

През 1991 г. издава първия си албум „Moby“, а големият му международен пробив идва в края на 90-те с албума „Play“ (1999). Той се превръща в един от най-успешните електронни албуми в историята, като всички песни от него са използвани в реклами, филми и телевизионни продукции. Сред най-разпознаваемите му хитове са „Porcelain“, „Natural Blues“, „Why Does My Heart Feel So Bad?“ и „Bodyrock“.

През годините Moby издава над 20 студийни албума и работи с множество артисти. Музиката му съчетава електронна, ембиънт, хаус, техно, рок и класически влияния. Той е известен не само със соловата си кариера, но и с работата си като продуцент и ремиксатор.

Освен с музиката си, Moby е познат и с активната си позиция по теми като опазването на животните, веганството и екологичните каузи. Той често използва популярността си, за да подкрепя кампании, свързани с околната среда и хуманното отношение към животните.

Сред най-значимите му проекти са албумите „18“ (2002), „Hotel“ (2005), „Last Night“ (2008) и „Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt“ (2018). През 2021 г. издава и мемоарната книга „Then It Fell Apart“, в която разказва за славата, музикалната индустрия и личните си преживявания.

Moby има особена връзка с България - през 2025 г. той се завърна на българска сцена като хедлайнер на фестивала PhillGood в Пловдив, където представи песни от близо четиридесетгодишната си кариера пред хиляди зрители.

Вижте повече в нашата галерия: Moby на сцената на PhillGood в Пловдив

Moby на сцената на PhillGood в Пловдив
26 снимки
Американският музикант и композитор Moby с концерт на главната сцена
Американският музикант и композитор Moby с концерт на главната сцена
Американският музикант и композитор Moby с концерт на главната сцена
Американският музикант и композитор Moby с концерт на главната сцена
Автор: София-Никол Николова
Моби България Планина Фестивал PhillGood Пловдив Електронна музика Гората на магьосника Концерт The Cure Gorillaz
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Край на „френската безработица“: Как се срина схемата у нас

Край на „френската безработица“: Как се срина схемата у нас

Moby попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Moby попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време

Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит

Свят Преди 16 минути

Инцидентът е станал в залива Суда, няма пострадали и замърсяване на морето

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Свят Преди 29 минути

През последните шест седмици от Световното първенство по футбол през 2026 г. видяхме изобилие от голове, сензационни спасявания и незабравими моменти. Футболът спечели на терена, но интернет помогна този турнир да стане безсмъртен

За подобни обвинения законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева

Оставиха в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

България Преди 48 минути

Според събраните до момента доказателства на 18 юли мъжът, освен че е шофирал след употреба на алкохол, е пречел на полицията да провери самоличността и документите му

Предложението е публикувано за обществено обсъждане

МОН предлага промени в изпита след 10. клас: Добавят въпроси по история и философия

България Преди 53 минути

Изпитът по български език и литература ще стане по-дълъг, а целта е да се оценяват по-широки знания и умения

Андрю Тейт

От „алфа мъжкар“ до модно меме: Аутфитът от ареста на Тейт взриви мрежата

Свят Преди 1 час

Капри панталони, лъскава риза и слънчеви очила превърнаха задържането му в онлайн сензация

Американският музикант и композитор Моби на фестивал Phillgood в Пловдив.

Фестивалите пълнят Пловдив: Почти пълна заетост и силен туристически сезон

България Преди 1 час

Хиляди гости от 11 държави

Звездата от „Сексът и градът“ Джейсън Люис

Тъжното минало на един секссимвол: Звезда от „Сексът и градът“ разкри, че е крадял хляб и спял на пода

Свят Преди 1 час

Екранният любим на Саманта Джоунс разтърси с признания за адския си живот в Париж, преди да пробие в Холивуд

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

България Преди 1 час

Записването на приетите ученици е на 22 и 23 юли, свободните места за третия етап ще бъдат обявени на 24 юли

Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция, като високите температури създават сериозни затруднения за жители и туристи

Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

Свят Преди 1 час

Синоптиците предупреждават за силен зной, висока влажност и риск от горски пожари

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Любопитно Преди 1 час

80-годишният диктатор Даниел Ортега заяви, че Никарагуа спира провеждането на избори, за да предотврати идването на опозицията на власт. С това режимът му окончателно циментира пълната си семейна диктатура

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

България Преди 1 час

Сигнали за едрите насекоми идват от няколко области, но според специалистите те не представляват заплаха за хората и земеделските култури

Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

Парите ни Преди 1 час

София остава сред най-скъпите европейски столици за покупка на жилище

За много от нас съвременният живот е поредица от един трескав ден след друг.

Не си въобразявате: Разкриха защо модерният живот изтощава мозъка ни до краен предел

Любопитно Преди 1 час

Изследователите предполагат, че инстинктивните ни реакции са били фино настроени от стотици хиляди години еволюция, но че те не работят толкова добре в съвременната среда, която се е развила през последните няколко века

Нападателят е задържан

Мъж нападна с нож двама туристи край Акропола в Атина

Свят Преди 1 час

Пострадалите са американски граждани от гръцки произход

Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Любопитно Преди 2 часа

Суперклетка с гигантска градушка и поройни дъждове удари Милано по време на шоуто на Bad Bunny. Над 60 000 фенове бяха спешно евакуирани от стадион „Сан Сиро“, а част от сценичната техника бе унищожена

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10:00 часа в понеделник

Влак удари камион край Шумен

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на железопътен прелез в кариера край село Златна нива

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Влади Ампов-Графа - момчето, което превърна музиката в своя съдба

Edna.bg

Джеси Джей сложи край на връзката си с Чанан Колман

Edna.bg

Над 2 милиона души отпразнуваха световната титла с Испания

Gong.bg

Весела Лечева стана баба за втори път

Gong.bg

Шофьор диша райски газ зад волана? Полицията в Пловдив проверява сигнал от спортист (ВИДЕО)

Nova.bg

Нашествие на огромни скакалци в много райони на страната

Nova.bg