Moby попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Moby откри „магическо“ място в българските планини - по време на разходка у нас музикантът попаднал на стара порта и стъпала насред природата. Макар да прочел грешно забранителния надпис като шега за „гората на магьосника“, преживяването го впечатлило.

Американският артист се завърна на българска сцена - Moby беше хедлайнер на първото издание на фестивала PhillGood в Пловдив, където заедно с The Cure и Gorillaz привлече десетки хиляди зрители.

Moby остава една от най-влиятелните фигури в електронната музика - с над 20 студийни албума и световния успех на „Play“ (1999) той се превръща в символ на електронното звучене, като паралелно е активен в екологични и защитнически каузи.

Световноизвестният американски музикант и композитор Moby попадна на необичайно място по време на разходка в българските планини и сподели преживяването си с последователите си в социалните мрежи.

В кратко видео изпълнителят разказва, че докато се разхождал из планината, се натъкнал на странна порта „насред нищото“. Тъй като не може да чете български, той решил на шега, че надписът вероятно гласи: „Добре дошли в гората на магьосника, всички са добре дошли“.

Оказва се обаче, че посланието на табелата е далеч по-прозаично - на нея пише „Влизането строго забранено“.

Любопитството му надделяло и той преминал през отключената врата. От другата страна го очаквали стари каменни стъпала, които го повели все по-нагоре в планината.

„Още древни стъпала“, разказва Moby, докато показва пътя, по който върви. В края на изкачването той открил малко място сред природата, което описал като „колибата на магьосника“ и „пейката на магьосника“.

С чувство за хумор музикантът завършва разказа си с думите: „И... магия. Благодаря ти, магьоснико“.

Видеото показва впечатляващата природа на България и поредното неочаквано откритие на Moby, който остава очарован от скритите кътчета на страната. Макар „гората на магьосника“ да съществува само в шеговитото въображение на Moby, мястото очевидно му е оставило приказен спомен.

Припомняме, че Moby се завърна на българска сцена броени дни преди да сподели необичайното си планинско приключение у нас. Американският музикант постави финала на първото издание на фестивала PhillGood, който за три дни събра 45 хиляди души на Гребната база в Пловдив по данни на организаторите от Fest Team.

Фестивалът започна на 17 юли с концерт на The Cure, продължи ден по-късно с Gorillaz и публика от 20 хиляди души, а на 19 юли завърши с изпълнението на Moby. С хитове и любими песни от цялата си кариера артистът направи своето завръщане пред българска публика.

Преди него на главната сцена излязоха американската група Son Lux, германците от Einstürzende Neubauten и британската рок банда Suede. Сред българските участници бяха Hug or Handshake, Lunikk и Kadebostany, а специалното афтърпарти беше поверено на Thievery Corporation.

Общо близо 40 международни и български изпълнители участваха на трите сцени на фестивала. По информация на организаторите над една четвърт от продадените билети са били закупени от чужбина — знак, че България все по-уверено се позиционира на международната фестивална карта.

Второто издание на PhillGood е планирано за 16 юли 2027 г.

Кой е Moby?

Moby (истинско име Ричард Мелвил Хол) е американски музикант, композитор, продуцент и активист, считан за една от най-влиятелните фигури в електронната музика през последните десетилетия.

Роден е на 11 септември 1965 г. в Харлем, Ню Йорк, а израства в Сан Франциско и Кънектикът. Сценичното му име „Moby“ идва от семейната му връзка с американския писател Хърман Мелвил - автор на класическия роман „Moby Дик“. Според музиканта той е далечен родственик на писателя.

Кариерата му започва през 80-те години като диджей в нюйоркската клубна сцена. Първоначално се занимава с пънк и хардкор музика, но постепенно се насочва към електронното звучене, което по-късно го превръща в световна звезда.

През 1991 г. издава първия си албум „Moby“, а големият му международен пробив идва в края на 90-те с албума „Play“ (1999). Той се превръща в един от най-успешните електронни албуми в историята, като всички песни от него са използвани в реклами, филми и телевизионни продукции. Сред най-разпознаваемите му хитове са „Porcelain“, „Natural Blues“, „Why Does My Heart Feel So Bad?“ и „Bodyrock“.

През годините Moby издава над 20 студийни албума и работи с множество артисти. Музиката му съчетава електронна, ембиънт, хаус, техно, рок и класически влияния. Той е известен не само със соловата си кариера, но и с работата си като продуцент и ремиксатор.

Освен с музиката си, Moby е познат и с активната си позиция по теми като опазването на животните, веганството и екологичните каузи. Той често използва популярността си, за да подкрепя кампании, свързани с околната среда и хуманното отношение към животните.

Сред най-значимите му проекти са албумите „18“ (2002), „Hotel“ (2005), „Last Night“ (2008) и „Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt“ (2018). През 2021 г. издава и мемоарната книга „Then It Fell Apart“, в която разказва за славата, музикалната индустрия и личните си преживявания.

Moby има особена връзка с България - през 2025 г. той се завърна на българска сцена като хедлайнер на фестивала PhillGood в Пловдив, където представи песни от близо четиридесетгодишната си кариера пред хиляди зрители.