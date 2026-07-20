Рекордната сума, която спечели победителят на Световното първенство по футбол 2026

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Н ай-богатото Световно първенство по футбол в историята достигна кулминацията си в неделя, когато Аржентина и Испания се сблъскаха не само за издигането на най-желания трофей във футбола, но и за рекордния награден фонд за шампиона от 50 милиона долара.

Турнирът през 2026 г. беляза първото Световно първенство с участието на 48 отбора и 104 мача, което подтикна ФИФА да увеличи общото си финансово разпределение до рекордните 871 милиона долара. От тази сума 655 милиона долара са обвързани с парични награди въз основа на представянето, като плащанията се увеличават с всеки кръг при преминаването на отборите напред в турнира.

Отвъд паричните награди въз основа на представянето, всяка страна, която се класира за Световното първенство, имаше гарантирана значителна финансова инжекция още преди първия съдийски сигнал. ФИФА отпусна на всяка участваща федерация 10 милиона долара финансиране за класирането и още 2,5 милиона долара за подготовка, заедно с допълнителни приноси за покриване на разходите за пътуване, логистика и делегации.

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Това означаваше, че на всяка страна бяха гарантирани поне 12,5 милиона долара, преди да подритне топката, с възможност драматично да увеличи приходите си, като излезе от груповата фаза и стигне далеч в елиминационните кръгове.

Отборите, стигнали до четвъртфиналите, спечелиха по 19 милиона долара, докато отпадналите на осминафиналите получиха по 15 милиона долара. Страните, елиминирани в шестнадесетинафиналите, прибраха по 11 милиона долара, а 16-те отбора, отпаднали в груповата фаза, събраха по 9 милиона долара всеки.

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Победителят в неделя Испания спечели 50 милиона долара, докато подгласникът Аржентина получава 33 милиона долара, което означава, че финалният мач носи разлика от 17 милиона долара в наградния фонд.

Финансовите възнаграждения пораснаха драматично успоредно със самия турнир. Когато Италия спечели Световното първенство през 1982 г., общият награден фонд беше едва 20 милиона долара, а шампионът спечели 2,2 милиона долара. Четиридесет и четири години по-късно общото финансово разпределение на ФИФА се изкачи до рекордните 871 милиона долара, докато наградата само за шампиона се увеличи повече от 20 пъти до 50 милиона долара.

Съединените щати, които стигнаха до осминафиналите, преди да отпаднат от Белгия, спечелиха 15 милиона долара парична награда въз основа на представянето си.

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Паричната награда се изплаща на всяка национална футболна федерация, която след това определя как да бъде разпределена между играчите, треньорите и програмите за развитие според собствената си политика.

Световното първенство през 2026 г. беше историческо и извън терена, превръщайки се в първия турнир, организиран съвместно от три държави: Съединените щати, Канада и Мексико.