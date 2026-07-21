Свят

От „алфа мъжкар“ до модно меме: Аутфитът от ареста на Тейт взриви мрежата

Капри панталони, лъскава риза и слънчеви очила превърнаха задържането му в онлайн сензация

21 юли 2026, 12:48
Андрю Тейт
Андрю Тейт   
Източник: Getty
  • Андрю Тейт и брат му Тристан са арестувани в САЩ, след като британските власти поискаха екстрадирането им по нови обвинения, включително за изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и престъпления с непристойни изображения на дете. Те отричат обвиненията чрез адвокатите си.
  • Арестът предизвика вълна от интернет мемета заради външния вид на Тейт - тесни черни капри панталони, лилава сатенена риза, слънчеви очила и мокасини без чорапи. Потребители се подиграват, че визията му противоречи на образа на „алфа мъжкар“, който той обикновено представя.
  • Авторът акцентира върху противоречието между публичните му възгледи и стила му - Тейт често критикува „феминизирането“ на мъжете и защитава традиционни полови роли, докато собствената му мода включва елементи, които обществото често свързва с женски стил.

Колко тесни могат да станат панталоните, преди да започнат да прекъсват кръвоснабдяването на мозъка? Това е въпрос, който лекарите може би трябва да обмислят, след като Андрю Тейт беше арестуван в Маями, застанал гордо в балетна четвърта позиция, с черни панталони, толкова къси до глезените, че могат да бъдат определени единствено като любимия тип капри панталони на модната икона Хейли Бийбър. Сякаш отношението му към жените не предизвикваше достатъчно възмущение, той трябваше да съсипе и популярните къси панталони тип „педал пъшър“, пише The Independent

(„Педал пъшър“ (от английски: pedal pushers) e ретро моден тренд при панталоните, който е актуален. Това са тесни или прилепнали панталони с дължина до прасеца, които обикновено свършват малко под коляното - бел.ред.)

Тейт и брат му Тристан бяха арестувани в САЩ, след като британската Кралска прокуратура (CPS) обяви серия от 38 нови обвинения срещу тях, включително изнасилване, организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация, както и престъпления, свързани с непристойни изображения на дете. Британските власти сега искат екстрадирането на двамата, за да бъдат изправени пред тези обвинения и няколко вече съществуващи обвинения, които техният адвокат определи като „безумие“ и лишени от основание.

Особено разочароващо е, предвид сериозността на престъпленията, в които е обвинен, че на Тейт му отне толкова много години, за да бъде изправен пред истински съдебен процес. Той вече е бил сниман с белезници поне четири пъти, като всеки път носи различни запомнящи се тоалети - от черно яке от овча кожа, което изглежда пет размера по-малко, през кадифени анцуг панталони в цвят шампанско, до последната ниско закопчана лилава риза, за която комедиантката Грейс Кембъл се пошегува, че „дори манекен в Дороти Пъркинс би я изплюл“.

Тейт закопча въпросната риза така, че да покаже колекцията си от диамантени вериги и, да не забравяме, безупречно обезкосмените си гърди. Дрехата била толкова тясна, че той вероятно не би могъл да вдигне ръцете си дори ако те не бяха свързани от правоохранителните органи. В комбинация с тъмни слънчеви очила той изглеждал по-малко като герой от „Топ Гън“ и повече като злия близнак на Питбул.

Последният детайл, който завършил този моден кошмар, бил едновременно предвидим и категоричен: мокасини без чорапи. Точно зад истинските полицаи вървяла и модната полиция.

В Instagram безброй профили предложиха модни съвети:

„Тези капри панталони и копринената горна част щяха да изглеждат по-добре с обувки на нисък ток“, предложи един потребител.

„Изглежда сякаш се опитва да се превъплъти в Одри Хепбърн, но няма брадичката, за да му се получи“, добави друг.

„Не точно тоалет на алфа мъжкар“, отбеляза потребител в X, след като се появиха изображения (вероятно обработени с изкуствен интелект) на евтин вариант на облеклото, предлагано в британската верига Asda.

Междувременно в публикация, събрала снимки на Тейт с различни прозрачни блузи с шарки, популярни сред майки по целия свят, един човек попита:

„Някога Андрю Тейт сниман ли е с мъжки дрехи?“

Разбира се, хората трябва да имат право да носят и да бъдат каквото пожелаят, независимо дали са мъже или жени. Но други, като Тейт, смятат, че съществуват определени роли и норми, които трябва да бъдат следвани. Именно затова прекалено женственият му гардероб толкова силно противоречи на гръмките му изявления за строго разделени полови роли и оплакванията му от „феминизирането“ на мъжете.

И затова, разбира се, е още по-забавно, че той се появява по улиците, изглеждайки като нечия разведена леля.

„Добавете обвинение за непристойно поведение за тези малки палави глезени“, пошегува се друг потребител.

Отдавна съществува теорията, че причината някои мъже да прекарват толкова много време в омаловажаване на жените е, че дълбоко в себе си завиждат на противоположния пол.

Патриархалната система вреди на всички и може би Тейт би искал да получи същото разбиране и свобода да изразява емоции, които жените често си предоставят една на друга. Съдейки по последния му тоалет, ясно е, че той би се насладил на някои естетически елементи, които традиционно се възприемат като женски.

Но вероятно ще трябва първо да изпере затворническия си гащеризон на висока температура, преди да постигне тесния силует, който очевидно предпочита този път отвътре.

Източник: The Independent    
Андрю Тейт Арест Мода Алфа мъжкар Маносфера Капри панталони Мемета Разведена леля Обвинения в изнасилване Трафик на хора
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Край на „френската безработица“: Как се срина схемата у нас

Край на „френската безработица“: Как се срина схемата у нас

Моби попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

Моби попадна на забранена зона в България, но я описа като „гората на магьосника“

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Peugeot ще запази бензиновия 208 и през следващото десетилетие

Peugeot ще запази бензиновия 208 и през следващото десетилетие

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За подобни обвинения законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева

Оставиха в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

България Преди 19 минути

Според събраните до момента доказателства на 18 юли мъжът, освен че е шофирал след употреба на алкохол, е пречел на полицията да провери самоличността и документите му

Предложението е публикувано за обществено обсъждане

МОН предлага промени в изпита след 10. клас: Добавят въпроси по история и философия

България Преди 24 минути

Изпитът по български език и литература ще стане по-дълъг, а целта е да се оценяват по-широки знания и умения

Коментарът ѝ беше направен по време на посещение в авиобаза „Граф Игнатиево“, където тя инспектира базата за новите изтребители F-16

Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

България Преди 54 минути

"Решението трябва да бъде на парламента", заяви президентът

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

Излязоха резултатите от второто класиране за прием в 8. клас

България Преди 57 минути

Записването на приетите ученици е на 22 и 23 юли, свободните места за третия етап ще бъдат обявени на 24 юли

Мощна гореща вълна обхвана цяла Гърция, като високите температури създават сериозни затруднения за жители и туристи

Жега като в пещ: Опасна гореща вълна връхлетя Гърция

Свят Преди 1 час

Синоптиците предупреждават за силен зной, висока влажност и риск от горски пожари

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Даниел Ортега обяви край на изборите в Никарагуа, за да не загуби властта

Любопитно Преди 1 час

80-годишният диктатор Даниел Ортега заяви, че Никарагуа спира провеждането на избори, за да предотврати идването на опозицията на власт. С това режимът му окончателно циментира пълната си семейна диктатура

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

България Преди 1 час

Сигнали за едрите насекоми идват от няколко области, но според специалистите те не представляват заплаха за хората и земеделските култури

Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

Парите ни Преди 1 час

София остава сред най-скъпите европейски столици за покупка на жилище

За много от нас съвременният живот е поредица от един трескав ден след друг.

Не си въобразявате: Разкриха защо модерният живот изтощава мозъка ни до краен предел

Любопитно Преди 1 час

Изследователите предполагат, че инстинктивните ни реакции са били фино настроени от стотици хиляди години еволюция, но че те не работят толкова добре в съвременната среда, която се е развила през последните няколко века

Нападателят е задържан

Мъж нападна с нож двама туристи край Акропола в Атина

Свят Преди 1 час

Пострадалите са американски граждани от гръцки произход

Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Любопитно Преди 1 час

Суперклетка с гигантска градушка и поройни дъждове удари Милано по време на шоуто на Bad Bunny. Над 60 000 фенове бяха спешно евакуирани от стадион „Сан Сиро“, а част от сценичната техника бе унищожена

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10:00 часа в понеделник

Влак удари камион край Шумен

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на железопътен прелез в кариера край село Златна нива

Развалините на древния Помпей с Везувий

2000 години лъжа? Нови разкрития за съдбата на оцелелите от Помпей

Свят Преди 1 час

Учени проследяват имената на бежанци от Помпей и Херкулан и разкриват как са се адаптирали към новите си общности.

Борба за оцеляване в деветата седмица на „Великият понеделник“

Борба за оцеляване в деветата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Крис Прат и Джеки Чан влизат в битка за вота на зрителите

Жесток побой в Монтана: 29-годишен счупи ръка и крак на бившата си съпруга

Жесток побой в Монтана: 29-годишен счупи ръка и крак на бившата си съпруга

България Преди 1 час

Случаят е от вечерта на 18 юли

Снимката е илюстративна

Трагедия в света на красотата: Почина участничка в „Мис Вселена Ямайка“

Свят Преди 2 часа

Според профила на „Мис Вселена Ямайка“ в Instagram, Малкълм е била актриса и изпълнителка с над десетгодишен опит в развлекателната индустрия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Влади Ампов-Графа - момчето, което превърна музиката в своя съдба

Edna.bg

Джеси Джей сложи край на връзката си с Чанан Колман

Edna.bg

Весела Лечева стана баба за втори път

Gong.bg

Божидар Искренов надъха Левски преди дуела с Университатя Крайова (видео)

Gong.bg

Шофьор диша райски газ зад волана? Полицията в Пловдив проверява сигнал от спортист (ВИДЕО)

Nova.bg

Нашествие на огромни скакалци в много райони на страната

Nova.bg