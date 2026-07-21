От „алфа мъжкар“ до модно меме: Аутфитът от ареста на Тейт взриви мрежата

Андрю Тейт и брат му Тристан са арестувани в САЩ, след като британските власти поискаха екстрадирането им по нови обвинения, включително за изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и престъпления с непристойни изображения на дете. Те отричат обвиненията чрез адвокатите си.

Арестът предизвика вълна от интернет мемета заради външния вид на Тейт - тесни черни капри панталони, лилава сатенена риза, слънчеви очила и мокасини без чорапи. Потребители се подиграват, че визията му противоречи на образа на „алфа мъжкар“, който той обикновено представя.

Авторът акцентира върху противоречието между публичните му възгледи и стила му - Тейт често критикува „феминизирането“ на мъжете и защитава традиционни полови роли, докато собствената му мода включва елементи, които обществото често свързва с женски стил.

BREAKING🚨



Andrew Tate arrested by U.S. Marshall for the crime of wearing the sleazist and most douchebag outfit known to mankind. And also for defrauding dozens of baby mommas by tricking them into thinking he is straight pic.twitter.com/BNKTZaOnJP — Elizabeth (@alluringmedia) July 19, 2026

Колко тесни могат да станат панталоните, преди да започнат да прекъсват кръвоснабдяването на мозъка? Това е въпрос, който лекарите може би трябва да обмислят, след като Андрю Тейт беше арестуван в Маями, застанал гордо в балетна четвърта позиция, с черни панталони, толкова къси до глезените, че могат да бъдат определени единствено като любимия тип капри панталони на модната икона Хейли Бийбър. Сякаш отношението му към жените не предизвикваше достатъчно възмущение, той трябваше да съсипе и популярните къси панталони тип „педал пъшър“, пише The Independent .

(„Педал пъшър“ (от английски: pedal pushers) e ретро моден тренд при панталоните, който е актуален. Това са тесни или прилепнали панталони с дължина до прасеца, които обикновено свършват малко под коляното - бел.ред.)

Тейт и брат му Тристан бяха арестувани в САЩ, след като британската Кралска прокуратура (CPS) обяви серия от 38 нови обвинения срещу тях, включително изнасилване, организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация, както и престъпления, свързани с непристойни изображения на дете. Британските власти сега искат екстрадирането на двамата, за да бъдат изправени пред тези обвинения и няколко вече съществуващи обвинения, които техният адвокат определи като „безумие“ и лишени от основание.

Особено разочароващо е, предвид сериозността на престъпленията, в които е обвинен, че на Тейт му отне толкова много години, за да бъде изправен пред истински съдебен процес. Той вече е бил сниман с белезници поне четири пъти, като всеки път носи различни запомнящи се тоалети - от черно яке от овча кожа, което изглежда пет размера по-малко, през кадифени анцуг панталони в цвят шампанско, до последната ниско закопчана лилава риза, за която комедиантката Грейс Кембъл се пошегува, че „дори манекен в Дороти Пъркинс би я изплюл“.

Тейт закопча въпросната риза така, че да покаже колекцията си от диамантени вериги и, да не забравяме, безупречно обезкосмените си гърди. Дрехата била толкова тясна, че той вероятно не би могъл да вдигне ръцете си дори ако те не бяха свързани от правоохранителните органи. В комбинация с тъмни слънчеви очила той изглеждал по-малко като герой от „Топ Гън“ и повече като злия близнак на Питбул.

Последният детайл, който завършил този моден кошмар, бил едновременно предвидим и категоричен: мокасини без чорапи. Точно зад истинските полицаи вървяла и модната полиция.

i just had andrew and tristan tate arrested in miami for wearing these outfits pic.twitter.com/2ybjsm6Q4R — derek guy (@dieworkwear) July 18, 2026

В Instagram безброй профили предложиха модни съвети:

„Тези капри панталони и копринената горна част щяха да изглеждат по-добре с обувки на нисък ток“, предложи един потребител.

„Изглежда сякаш се опитва да се превъплъти в Одри Хепбърн, но няма брадичката, за да му се получи“, добави друг.

„Не точно тоалет на алфа мъжкар“, отбеляза потребител в X, след като се появиха изображения (вероятно обработени с изкуствен интелект) на евтин вариант на облеклото, предлагано в британската верига Asda.

Междувременно в публикация, събрала снимки на Тейт с различни прозрачни блузи с шарки, популярни сред майки по целия свят, един човек попита:

„Някога Андрю Тейт сниман ли е с мъжки дрехи?“

Andrew Tate is SOOOO Masculine.



All young men should listen to everything this guy in the purple shirt, skin-tight capri pants and silver slippers says. pic.twitter.com/wWfoPeAqkS — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 19, 2026

Разбира се, хората трябва да имат право да носят и да бъдат каквото пожелаят, независимо дали са мъже или жени. Но други, като Тейт, смятат, че съществуват определени роли и норми, които трябва да бъдат следвани. Именно затова прекалено женственият му гардероб толкова силно противоречи на гръмките му изявления за строго разделени полови роли и оплакванията му от „феминизирането“ на мъжете.

И затова, разбира се, е още по-забавно, че той се появява по улиците, изглеждайки като нечия разведена леля.

„Добавете обвинение за непристойно поведение за тези малки палави глезени“, пошегува се друг потребител.

Отдавна съществува теорията, че причината някои мъже да прекарват толкова много време в омаловажаване на жените е, че дълбоко в себе си завиждат на противоположния пол.

Патриархалната система вреди на всички и може би Тейт би искал да получи същото разбиране и свобода да изразява емоции, които жените често си предоставят една на друга. Съдейки по последния му тоалет, ясно е, че той би се насладил на някои естетически елементи, които традиционно се възприемат като женски.

Но вероятно ще трябва първо да изпере затворническия си гащеризон на висока температура, преди да постигне тесния силует, който очевидно предпочита този път отвътре.