13 години подготовка за трона - необичайният път на принц Джордж

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Принц Джордж расте като първия наследник на трона в ерата на социалните мрежи, което носи нови рискове - от онлайн натиск и конспирации до загуба на личното пространство. Затова родителите му Уилям и Катрин поставят силен акцент върху защитата му от прекомерна публичност.

Подготовката му съчетава кралски дълг и „нормално“ детство - той посещава училище като останалите деца, спортува, има приятели и семейни занимания, като родителите му се стремят да избегнат грешките на предишни поколения в кралското семейство.

Джордж постепенно се въвежда в бъдещата си роля на крал - чрез публични събития, срещи с хора и благотворителни инициативи, но без рязък преход. Предстоящото му обучение в Итън е следващата стъпка към самостоятелност и лидерска подготовка.

През 2013 г. имаше момент, в който иначе напълно разумни и работещи възрастни хора бяха приковани към пряко онлайн излъчване на... уличен конус. Световните медии бяха разположили лагер пред крилото „Линдо“ на болница „Сейнт Мери“ в Лондон, а така нареченото „Великото чакане на Кейт“ вече беше в разгара си.

Тогавашната херцогиня на Кеймбридж беше в родилното отделение, след като беше преживяла това, което един въодушевен телевизионен коментатор нарече „бременността на народа“. В 16:24 часа на 22 юли на бял свят се появи момченце с тегло 8 паунда и 6 унции (около 3,8 кг). Това бебе беше принц Джордж и с раждането му беше написана нова страница в историята.

Кралица Елизабет била „възхитена“, новият дядо принц Чарлз бил „изпълнен с радост“, а тогавашният премиер Дейвид Камерън обявил събитието за „важен момент в живота на нашата нация“.

За неговите родители Уилям и Катрин раждането му поставило началото на най-стръмната крива на обучение в живота им: то ги хвърлило в света на безсънието и пелените, както всяко младо семейство (Уилям сменил първата пелена), но под постоянния поглед на обществеността.

„Той е малко палавник“, казал Уилям, изпълнен с гордост.

Тринадесет години по-късно онова малко момче вече се е превърнало в млад мъж. Почти висок колкото майка си и често облечен с костюм на публични събития, принц Джордж е на прага на нова епоха. Ново училище - Итън, го очаква, а бъдещият крал в тийнейджърска възраст ще направи още една спокойна крачка към съдбата си.

Принц Джордж тръгна на училище

Приятели на семейството го описват като „изключително земен човек“, макар неизбежно да е „наясно със своето бъдеще“. Той е всестранно развит спортист, изненадващо добър художник и все още свиква с обиколките сред хората, срещите и ръкостисканията, които ще бъдат част от бъдещия му обществен живот.

Повечето му уикенди преминават на спортни състезания и с приятели, като понякога това се прекъсва заради кралски ангажименти, например разходка с карета или появяване на балкона на Бъкингамския дворец.

„Имам чувството, че беше вчера, когато бяха толкова малки. Те растат толкова бързо“, каза принцесата на Уелс, докато държеше бебешко боди по време на свой ангажимент наскоро.

В някои отношения принц Джордж върви по добре утъпкания път към трона. Училище, университет или военна служба, малко време, за да открие себе си, а след това същият живот на дълг, служба и лидерство, който неговите предци са водили.

И все пак този път е съвсем различен.

Той ще бъде първият престолонаследник, който ще премине през тийнейджърските си години в епохата на социалните мрежи и смартфоните с камери. Първият, чиято лична неприкосновеност е изложена на риск не само заради медиите, но и заради самата общественост.

Той е първият, който расте с групи в WhatsApp вместо с ръкописни писма (макар че родителите му имат строга политика относно използването на мобилни телефони), и първият, който ще има неприятната възможност да прочете ужасяващи конспиративни теории за собственото си семейство веднага щом влезе в социалните мрежи.

Prince George Reportedly Asked His Parents if He Could Take This Major Step That “Helped Him Grow” https://t.co/bZhKmG3xfY — InStyle (@InStyle) July 20, 2026

Докато някога лицето на принц Уилям украсяваше плакатите по стените на общежитията в британските девически училища, лицето на принц Джордж ще бъде виждано през сиянието на екраните на смартфоните - с всички опасности на ерата на изкуствения интелект.

Затова е щастливо обстоятелство, че той вероятно е и най-добре подготвеният наследник в историята. Принцът и принцесата на Уелс, според източник, близък до семейството, са били безмилостно фокусирани върху това как да направят всичко правилно още от момента, в който за първи път са обсъждали възможността да имат деца.

„Никой не знае по-добре от Уилям какво означава да израснеш в кралското семейство. Той е абсолютно решен да го направи правилно“, казва източникът.

Близки съветници и приятели избягват да критикуват предишните поколения. Но неизказаната част е следната: малко кралски родители досега са успявали да намерят правилния баланс, а принцът и принцесата на Уелс са били принудени да започнат отначало, за да открият най-добрия подход за своите деца.

„Най-важното е семейството да бъде на първо място“, казва приятел на двойката.

Отглеждането на „бъдещия бъдещ крал“ е част от тяхната роля, тема, която присъства в разговорите и стратегическите срещи в двореца „Кенсингтън“ още от момента, когато принцесата на Уелс обяви, че е бременна.

"Различните съдби" на Джордж, Шарлот и Луи

Ученето от грешките на миналото, казва друг източник, е било „абсолютно централно“ за техния подход.

„Предишните поколения на кралското семейство не бяха известни със своите родителски умения“, казва Валънтайн Лоу, автор на книгата Power and the Palace.

„Единственият монарх, който избегна подобни родителски провали, беше Елизабет II, която израсна в сплотено четиричленно семейство. Разликата, разбира се, беше, че до 10-годишната ѝ възраст никой не знаеше, че тя ще стане кралица.

Когато дойде нейният ред, тя направи всичко възможно да бъде любящ родител на Чарлз, но дългът винаги беше на първо място. Тя често отсъстваше, веднъж почти шест месеца, докато Филип беше строг и взискателен баща. Чарлз, чувствително момче, се чувстваше самотен и неразбран“, казва Лоу.

Детството на принцовете Уилям и Хари беше белязано от травми, първо заради развода на родителите им, след това заради смъртта на майка им и борбата на баща им да балансира кралския дълг с нуждите на своите синове в една напълно различна епоха.

С други думи, Уилям и Катрин трябваше сами да напишат правилата си за родителство.

Prince George is merely 12 years old. Yet he holds himself with more aplomb, sophisticated class and maturity than his 42 year old uncle while meeting the German chancellor at Wimbledon over the week end🤌🏽

George, just like William, does not need to announce himself as… pic.twitter.com/FpyEnXcotn — Canellecitadelle (@Canellelabelle) July 14, 2026

Принцът и принцесата искали да дадат на бебето Джордж „пространство да бъде дете“, казва източник, който ги познава. В същото време те не искали да се налага да го крият от света. Двамата били искрено трогнати от обществената подкрепа към младото им семейство и били щастливи да споделят неподправената радост от появата на кралското бебе чрез разходка пред крилото „Линдо“ и периодични семейни снимки.

Като бебе Джордж първо живеел на остров Ангълси, където баща му работел като пилот в спасителната служба на Кралските военновъздушни сили, а майка му водела сравнително обикновен живот, пазарувала храна и се опитвала да забавлява новороденото далеч от семейството и старите си приятели.

Те пазят топли спомени от този период и обичат да се връщат там, но адаптацията не била лесна.

„Имах едно съвсем малко бебе в средата на Ангълси. Беше толкова изолирано, толкова откъснато“, разказа принцесата години по-късно, докато разговаряше с други млади, недоспали майки по време на посещение в група за родители и бебета, точно такава, каквато самата тя е искала да има за Джордж.

„Нямах никакво семейство около себе си, а той [Уилям] работеше нощни смени“, разказва още принцесата.

Принц Джордж бил здраво и щастливо дете, а според чичо му принц Хари в по-щастливите времена приличал на „млад Уинстън Чърчил“. На снимките той гледал майка си с обожание. В безопасните прегръдки на баща си той се научил да маха на хората по традиция, следвана от членовете на кралското семейство.

Принц Джордж тръгва на ясла

Когато Джордж бил малък, вестник „Телеграф“ описал списъка му с любими неща, сред които били трактори, гръмотевични бури, паста, „Цар Лъв“, стикери, динозаври, хеликоптери, полицията и „шумът“.

„Той беше сладък, щастлив и обсебен от хеликоптери“, спомня си източник, близък до семейството.

Служители, които през годините са работили в двореца „Кенсингтън“, си го спомнят с умиление като „много, много възпитано“ дете, седящо в скута на хората в офиса и не толкова срамежливо, колкото понякога изглежда пред публика.

Той вече е изиграл и своята роля в международната дипломация с различен успех.

Джордж очарова семейство Обама по време на среща след вечеря, когато се появи по халат.

„Принц Джордж дойде на срещата ни по халат“, пошегува се президентът Барак Обама в края на мандата си. „Това беше шамар в лицето.“

Prince George is preparing for a major milestone as he gets ready to join Eton College this fall. But before making the move, the young royal reportedly chose to experience boarding life at Lambrook School to ease the transition. pic.twitter.com/Y6A81SYV8w — TheRoyalObserver (@royalobserver_) July 20, 2026

Когато през 2016 г. пристигна в Канада, облечен с къси панталони и дълги чорапи на тригодишна възраст, той отхвърли предложението на тогавашния премиер Джъстин Трюдо за „дай пет“, „дай ниско пет“ и ръкостискане, просто поклати глава, за забавление на всички, които наблюдаваха сцената.

В Нова Зеландия и Австралия, по време на първото му кралско турне, когато бил едва на осем месеца, Джордж се включил в детска група и се срещнал с вомбат. Той бил описан като „доста здравеняк“ (заради размера си, а не заради поведението си) и като „убиеца на републиканците“ заради влиянието си върху Общността на нациите.

Като правнук на покойната кралица той, подобно на братята и сестрите си, е добре обучен да прави поклони и реверанси, когато това е необходимо.

В дома им в Норфолк, където принц Уилям съчетаваше работата си като пилот на въздушна линейка с частични кралски задължения с благословията на Елизабет II, Джордж започна да посещава Монтесори детска градина. Важният момент беше отбелязан със снимка на малкото момче с палто тип „дафъл“ и раница.

Но не всичко било лесно.

Още когато бил малко дете, бъдещият крал се превърнал в мишена за папараците, нещо, което предизвикало сериозна тревога у родителите му, охранителите и двореца.

Докато британските медии спазваха договорките да уважават личното пространство на кралските деца, снимки на Джордж на плажа, във фермата и на детски площадки били правени и продавани в Европа и Австралия.

Обикновени моменти с неговите родители и баба и дядо по майчина линия, семейство Мидълтън, били заснемани от фотографи, които в един момент стигнали дотам, че построили укритие в багажника на автомобил, за да го наблюдават.

Служителите на двореца „Кенсингтън“, след консултация с тогавашните херцог и херцогиня на Кеймбридж, публикуваха внимателно формулирано изявление, което описваше стряскащи подробности за „случаите на тормоз от страна на папараци срещу принц Джордж“, действия, определени като „все по-опасни“ и като „тревожна активност около двегодишно момче“.

В голяма степен мерките дадоха резултат.

Британската общественост, все още носеща сянката на ерата на принцеса Даяна, застана зад кралските деца и започна сама да следи за спазването на границите.

И до днес редките снимки, които се появяват в социалните мрежи, често предизвикват коментари, напомнящи на хората, които ги публикуват, да оставят най-младите членове на кралското семейство да имат своето лично пространство.

Принц Джордж Източник: Getty Images

Вместо това снимките, които проследяват живота на Джордж, са предимно официални, от семейния албум, заснет от майка му, до избрани професионални фотографи.

13-ият му рожден ден в сряда следва същия модел.

С всяка важна стъпка идва и ново решение: как да се намери баланс между личния живот и публичните задължения.

„Начинът, по който те живеят живота си, извеждат децата навън, прекарват време заедно, поставят акцент върху воденето и вземането им от училище - е също толкова стратегически, колкото всяка друга част от обществената им служба. Подготовката на децата им за живота, който ги очаква, е централна част от ролята им - това не е нещо второстепенно“, казва източник.

Първите дни на принц Джордж в училище „Сейнт Томас“ и след това в „Ламбрук“ бяха отразени спокойно от една телевизионна камера, един фотограф и един журналист, на светлинни години разстояние от стената от обективи, която някога се изправяше пред младия принц Уилям.

В подготвителното училище в Бъркшър Джордж, Шарлот и Луи живеят като всички останали ученици, от извънкласните занимания до училищните екскурзии. Принцът и принцесата на Уелс присъстват на срещи с родители, спортни събития и църковни служби.

Prince George is preparing for the next chapter of his education as he gets ready to attend Eton College, the same boarding school his father, Prince William, attended. Reports suggest he has already begun familiarizing himself with the school ahead of starting this new milestone pic.twitter.com/WygvmOe5yE — WorldLast24hr News (@worldlast24hrss) July 20, 2026

Може би най-изненадващото в тяхната нормалност е, че те също са част от родителските групи в WhatsApp, което ги прави първата бъдеща кралска двойка, която получава известия за това, че например малкият Хюго си е забравил екипа по физическо възпитание.

Но организирането на срещи за игра с приятели и, все по-често с порастването на Джордж и неговите брат и сестра, изпълняването на ролята на „таксиметрова служба“ на мама и татко са част от ежедневните задължения на кралската двойка.

Напоследък има и признаци, че те насърчават по-голяма самостоятелност у най-голямото си дете.

„Джордж беше на пансион снощи“, спомена Уилям в радио интервю това лято.

През септември Джордж ще се присъедини към Итън, в същия пансион, който някога са посещавали баща му и чичо му. Той ще бъде заедно с приятели, включително някои момчета от „Ламбрук“, а други ще познава от малкия кръг подготвителни училища, срещу които играе в спортни състезания.

Причините за избора на Итън са ясни.

Принц Джордж Източник: Getty Images

Необичайно дори за елитно пансионно училище е, че момчетата от блок F (първокурсниците, както са известни извън училището) разполагат със самостоятелни стаи.

Джордж ще бъде само на кратко разстояние от семейството си в Уиндзор, а липсата на момичета в училището премахва допълнителни усложнения пред любопитните погледи на околните.

Учениците в девети клас, какъвто ще бъде Джордж от септември, нямат право да използват смартфони. Вместо това им е позволен само обикновен мобилен телефон, така нареченият „тухлен телефон“, за базова връзка със семействата им.

Източници твърдят, че Уилям и Катрин са решени синът им да продължи образованието си спокойно и с необходимото лично пространство, а политиката за използване на обикновени телефони е ключова част от това.

Принцът и принцесата са „изключително защитни“ към децата си, казва Ръсел Майърс, автор на бестселъра William and Catherine: The Intimate Inside Story, но в същото време са достъпни и близки до хората.

Те ще бъдат до Джордж, за да му помогнат да „се ориентира“ в предизвикателствата на съвременния свят, ако това се наложи, казва Майърс.

Принц Джордж Източник: Getty Images

„Опитът на Уилям в Итън беше щастлив, но и той, и Катрин осъзнават, че училищният живот на техните деца може да бъде значително различен в днешния свят“, допълва Майърс.

Те са силно наясно с опасностите, които идват от социалните мрежи.

Принцът вече е призовавал технологичните гиганти да направят повече за защитата на децата.

„Борете се срещу нетърпимостта и жестокостта, които вашите платформи извадиха на повърхността“, призова той компаниите през 2018 г.

А заболяването на принцесата на Уелс я е убедило още повече в необходимостта децата да заменят времето пред екраните с повече време навън.

„В един все по-дигитализиран свят, в който толкова голяма част от живота ни преминава през екраните, нуждата от истинска човешка връзка никога не е била по-голяма“, каза тя по-рано тази година.

Принц Джордж Източник: Getty Images

Изборът на Итън, обяснява Майърс, е бил семейно решение.

„Ако това не работеше за него, нямаше да работи за семейството.Това показва колко са свързани помежду си и как Джордж и неговите братя и сестра са били подготвяни за всичко, което може да предстои“, казва той.

Мелани Сандерсън, управляващ редактор на The Good Schools Guide, казва, че принц Джордж, подобно на повечето свои връстници, ще бъде „наистина добре подготвен“ за Итън.

Там всички нови ученици са „малки риби в голямо езеро“ и трябва да усвоят умението да бъдат „на правилното място в правилния момент“ за занятията в място, което понякога е описвано като „мини университетски град“.

„От момчетата се очаква да бъдат наистина самостоятелни още от самото начало“, казва тя.

Училището е разположено из целия малък град Итън, който и без това е пълен с туристи и ще бъде подготвен за още повече привърженици на монархията, които ще преминават от замъка Уиндзор, след като вторият по линия за трона се установи там.

Принц Джордж Източник: Getty Images

Отличителната униформа означава, че всички момчета са „свикнали да бъдат гледани“, казва Сандерсън, а принц Джордж лесно ще може да се впише сред тях.

Що се отнася до учениците и родителите, добавя тя, това е „много по-разнообразна общност, отколкото човек би очаквал“.

„Това не е място, където е престижно да демонстрираш богатство или работата на баща си, или да бъдеш оставян с хеликоптер, по-вероятно е да пристигнеш с Volvo комби с лабрадори отзад“, казва Сандерсън.

Тя прогнозира, че учениците ще приемат кралския новодошъл спокойно.

Подходът на принца и принцесата ще следва модела, който те установиха в „Ламбрук“, място, където допуснаха децата и родителите в своя свят и им се довериха, а всички от своя страна доказаха, че това доверие е заслужено.

„Уилям и до днес говори за това колко формиращо преживяване е било Итън за него. Там той създаде приятелствата, които запази за цял живот“, казва източник.

Принц Джордж Източник: Getty Images

Няма изготвен конкретен план за следващите години, макар че всеки, който проявява дори бегъл интерес към кралското семейство, вероятно е забелязал бавното и постепенно въвеждане на принц Джордж в обществения живот.

От Платинения юбилей през 2022 г. до Деня на победата в Европа (VE Day), когато той използва възможността да попита ветерани от Втората световна война за тяхната служба, както и до полуофициални посещения в благотворителната организация за бездомни хора The Passage и във военновъздушна база на Кралските военновъздушни сили, Джордж постепенно се учи на кралските задължения.

Мик Кларк, който като главен изпълнителен директор на The Passage беше домакин на принц Уилям и Джордж, докато двамата сервираха коледна вечеря през 2025 г., каза, че младият принц бил „напълно готов да се включи“.

„Много приличаше на баща си в смисъл, че просто искаше да се захване с работата, което беше прекрасно“, добави Кларк. По думите му било очевидно, че ученикът прави „разни малки неща“ в кухнята у дома.

Историческите книги ще го запомнят като видим наследник на трона: като момчето, което подскача върху коляното на Чарлз в портрет по повод 70-ия рожден ден на дядо си, като детето, което разбърква коледен пудинг на снимка с баща си, дядо си и прабаба си през 2019 г., и като страницата на честта по време на коронацията на Чарлз III през 2023 г.

Принц Джордж, подчертава източник, близък до семейството, е „много земен млад човек“.

Принц Джордж Източник: Getty Images

„Мама и татко внимателно обмислят кога и как да запознаят всичките си деца с кралската работа и намират баланса с техния нормален живот“, допълва източникът.

Те никога не са го сядали, за да му обявят тържествено, че един ден ще бъде крал. Вместо това постепенно са го запознавали с ролята на семейството му в обществения живот.

„Те трябва да гледат уверено към годините, които предстоят“, казва източник.

„Има предизвикателства, но те са напълно последователни в това да поставят семейството в центъра на всичко, което правят, а обществото ги подкрепя“, допълва той.

Засега принц Джордж навършва 13 години.

Можете да го откриете на тенис корта, на игрището за крикет или качен на някое дърво.