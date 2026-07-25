Тръмп предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта с Иран

Огненият ад край Мадрид се разраства, не може да бъде овладян

Доналд Тръмп заяви, че Иран показва по-сериозен подход в преговорите, но според него все още не е готов за сделка; той подчерта, че не е взел окончателно решение за мащабни бомбардировки и предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта.

Президентът обвърза бъдещо гражданско ядрено споразумение със Саудитска Арабия с нормализиране на отношенията ѝ с Израел в рамките на Авраамовите споразумения.

Тръмп коментира още, че Венецуела все още не е готова за избори, но отчете напредък под ръководството на Делси Родригес, както и че възнамерява да наложи мита на Канада заради дима от горските пожари, достигнал до САЩ.

Reporter: Hegseth said China and Russia are enabling Iran.



Trump: Both Xi and Putin said to me that they would not partake.



I trust them. I don't think they would want me disappointed. pic.twitter.com/nVjXI2X1rZ — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските лидери стават все по-сериозни в дискусиите, за да се сложи край на конфликта, предаде Франс прес.

„Мисля, че те стават все по-сериозни с течение на дните, може би по очевидна причина“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни обаче, че това, че иранските лидери стават все по-сериозни в хода на разговорите, не означава, че Техеран е готов все още за сделка, допълва Ройтерс. "Ще видим какво ще се случи“, заключи Тръмп.

По-рано тази вечер в пост в Трут соушъл той предупреди Русия и Китай да не се месят в конфликта в Иран. Ако се намесят "това би било много лошо за тях", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс. Но той изрази надежда, че двете страни няма да го направят.

Тръмп също така заяви, че все още не е взел решение по въпроса относно разпореждане на мащабни бомбардировки по Иран, предаде Франс прес.

Той каза, че пред Иран има избор дали да сключи споразумение с Вашингтон или да се изправи пред „едно много лошо ниво“ на бомбардировки. Тези предупреждения бяха отправени след две седмици на ежедневни удари, които превърнаха в невалидно споразумението за прекратяване на огъня между двете страни в конфликта.

Войната в Иран, която трябваше да продължи само няколко седмици, скоро ще прехвърли пет месеца. Конфликтът тегне в САЩ върху популярността на Републиканската партия на Тръмп преди парламентарните избори през ноември – един вот, чийто залог е огромен за втората половина от втория мандат на президента, отбелязва Ройтерс

Според „Аксиос“ Тръмп планирал масирана атака по Иран. Според „Ню Йорк таймс“ заседание по въпроса се е провело между Тръмп и неговите съветници в петък сутринта източноамериканско време.

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Тръмп заяви, че няма да продължи работата по гражданското ядрено споразумение със Саудитска Арабия, ако Рияд не се съгласи да нормализира отношенията си с Израел в рамките на Авраамовите споразумения, предаде Ройтерс.

Той предупреди това и вчера, когато стана ясно, че е е договорено подобно партньорство между Рияд и Вашингтон.

Авраамовите споразумения са серия от договорености за нормализиране на отношенията между Израел и няколко арабски държави, започнати през 2020 г. Саудитска Арабия все още не се е присъединила към в тях.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Тръмп заяви още, че Венецуела все още не е готова да проведе избори, но добави, че страната е постигнала значителен напредък под ръководството на изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, предаде Ройтерс.

Миналия месец представители на управляващата партия и на опозицията се на Венецуела се срещнаха за първи път, откакто двете страни подписаха споразумение за провеждане на президентски избори през 2024 г.

Венецуелският президент Николас Мадуро, обвиняван в манипулиране на изборите, беше задържан от американските сили през януари. След това Вашингтон остави правителството да продължи да функционира, без да обяви планове за организиране на свободни избори.

„Що се отнася до изборите във Венецуела, те все още не са готови за тях, но е постигнат огромен напредък. Делси върши фантастична работа“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Той допълни, че когато Венецуела бъде готова за избори, САЩ ще следят процеса много отблизо.

„Ако не се бях намесил, щяхте да наричате всички там „сър“ – Тръмп за войната с Иран

Тръмп коментира още, че ще наложи мита на Канада като ответна мярка заради дима от горските пожари, който се е разпространил на територията на САЩ, предаде Ройтерс.

Пожари бушуват в Канада вече от повече от седмица и димът достигна до САЩ още в уикенда на финала на Мондиала.

Тогава Тръмп за първи път заплаши Канада с мита заради този проблем.