България

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Майката: Никога не съм губила надежда и я очаквах

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 19:15
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С лед близо месец извън дома Наталия вече се прибира вкъщи. Новината съобщи пред NOVA нейната майка. Днес семейството организира и специално посрещане за момичето.

„Никога не съм губила надежда и я очаквах всеки ден да се върне у дома”, каза майката на Наталия - Тодорка Петрова.

До момента на разговора с NOVA Тодорка все още не беше успяла да види дъщеря си на живо. Но искаше да ѝ каже само едно нещо: „Да се прибере жива и здрава у дома. Чакам я у дома”.  

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Двете говорили за кратко по телефона, минути след като полицията хваща пастрока Асен, който преби Тодорка и отвлече Наталия.

 „Бях много щастлива. Тя ми се обади през нощта. Каза ми: „Мамо, събирайте парички и елате да ме приберете”, после телефонът се изключи”, разказа майката.

Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР. Инспекторът, с когото разговаряла, ѝ казал да бъде спокойна, както и че Асен Симеонов е арестуван и няма опасност.

Майката подготви изненада за Наталия още щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие. Приятели на момичето украсиха стаята ѝ с балони и организираха посрещане.

Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок. „Не вярвам Асен да ѝ е посегнал, да ѝ  направи нещо и да я е оставил гладна и жадна. Психически не знам, но физически вярвам, че е добре”, смята Тодорка.

Утре прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража” за Асен Симеонов. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за „отвличане”.  

„Това е логичната мярка, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места”, посочи говорителят на Окръжна Прокуратура – Варна Радослав Лазаров.

А Тодорка се надява мъжът да не излиза от ареста. „По-спокойна ще съм, че детето ми ще е в безопасност, също и аз”, каза тя. Пред камерата ни каза, че няма какво да каже на бившия си приятел, освен че детето ѝ не е имало никаква вина.

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена на 22 юни, а пастрокът ѝ, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо, че са го открили. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Наталия отвличане Варна
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