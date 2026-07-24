Свят

Украински F-16 сваля руски Су-35 в исторически първи сблъсък

„Наскоро имахме първото сваляне въздух-въздух, при което украински F-16 свали руски изтребител“, заяви във вторник пред американските законодатели генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ

24 юли 2026, 12:19
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У краински изтребител F-16 е свалил руски самолет във въздушен бой за първи път, според висшия американски военен. Това отново насочва вниманието към произведения в САЩ самолет, който имаше сравнително слабо присъствие в Украйна, откакто първите машини пристигнаха в раздираната от война страна преди две години, пише Newsweek.

(Във видеото: Идва ли краят на войната между Русия и Украйна)

„Наскоро имахме първото сваляне въздух-въздух, при което украински F-16 свали руски изтребител“, заяви във вторник пред американските законодатели генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ.

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Кейн не уточни типа на руския самолет, но украинските медии цитираха изявление на военновъздушните сили на страната от 8 юли, в което се твърди, че е бил свален Су-35 над Източна Украйна.

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Популярен руски Telegram канал, за който се твърди, че има връзки с военновъздушните сили на Москва, съобщи, че три украински самолета и зенитно-ракетна система Patriot са взели под прицел Су-35, но пилотът е оцелял.

Два от украинските самолети са били F-16, посочва акаунтът по онова време.

И F-16, и Су-35 са известни като изтребители от четвърто поколение, които експертите описват като високоспособни самолети, но не толкова съвършени или стелт (невидими за радарите), колкото самолетите от пето поколение, които са на въоръжение в момента, като американските F-35 или F-22.

Украйна отблъсна масирана атака

Въпреки това F-16 са по-модерни от съветските изтребители, които Киев използваше в продължение на десетилетия, като МиГ-29 или Су-27.

Иран твърди, че е свалил изтребител F-35 с нова отбранителна система

Украинските официални лица дълго време настояваха западните поддръжници на страната да прехвърлят F-16, които постепенно изтегляха от своите военновъздушни сили в полза на модернизации от пето поколение.

Украйна използва F-16 от лятото на 2024 г., след като четири страни от НАТО се ангажираха да изпратят на Киев около 80 от произведените от Lockheed Martin изтребители, въпреки че доставките на самолетите бяха съпътствани от закъснения.

Някои самолети са дарени за пилотиране срещу руските сили, докато други ще се използват за резервни части.

Украйна често използва своите F-16 за сваляне на руски ракети и дронове, насочени към украински градове, вместо да предприема атаки на далечни разстояния дълбоко в територията на Русия.

Киев изпитва недостиг на системи за противовъздушна отбрана и ракети, за да сваля руските ракети и дронове от небето, преди те да уцелят населени места или важни военни цели, докато Москва от седмици засили обстрела си срещу Украйна.

А къде са военновъздушните сили на Иран?

Украинските F-16 не разполагаха с достатъчно ракети за прихващане на входящите руски атаки в продължение на близо месец в края на 2025 г., съобщи Ройтерс през март.

Смята се, че украинският флот от F-16 е скромно число – около 39 самолета на въоръжение, според специализираната украинска медия Defense Express.

Украйна е загубила най-малко три F-16, а в края на юни 2025 г. съобщи, че друг от самолетите е „претърпял повреда“, при което е загинал пилотът.

Иран твърди, че е свалил изтребител F-35 с нова отбранителна система

През юни Киев подписа сделка за закупуване на 16 шведски изтребителя Gripen, които се очаква да бъдат в небето над Украйна след около три години.

Швеция вече се беше ангажирала да изпрати на Киев 16 по-стари изтребителя Gripen, извадени от флота на Стокхолм.

F-16 сваляне Украински F-16 Въздушен бой Военна помощ Украйна Руски Су-35
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