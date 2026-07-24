България

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

Двамата обсъдиха и проекта за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 18:08
Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ
Източник: БТА

М инистър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, бяха сред акцентите на разговора.

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Двамата споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката. По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
енергетика Румен Радев САЩ
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