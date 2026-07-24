ЕС ще извика постоянния представител на Русия

Е С ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу украинския град Славянск и щетите по сградата на латвийското консулство, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.

Калас добави, че ще предложи нови санкции срещу руската военна промишленост.

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„Безразборните руски атаки срещу Киев и други области водят до цивилни жертви умишлено, а не по случайност“, написа Калас в X.

„Ударът по Почетното латвийско консулство в Славянск подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа“, отбеляза тя.

Russia’s indiscriminate attacks on Kyiv and other regions cause civilian casualties by design, not by accident.



The strike on Latvia’s Honorary Consulate in Slovyansk underscores Moscow’s utter disregard for international law. Latvia has our full support.



In response, we will… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2026

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск.

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„Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в X. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.

I want to offer my condolences to the families and loved ones of the victims of Russia’s latest attacks in the Kyiv region and in Sloviansk.



During the strikes, Russia has also destroyed Latvia’s Honorary Consulate.



Once again proving its complete disregard for diplomacy.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

По-рано днес украинските власти съобщиха, че при руски удар балистична ракета по изложение за военни технологии в Киевска област са били убити най-малко 10 души и близо 100 са били ранени.

Русия също така атакува Славянск с планиращи бомби, като петима души бяха убити и 9 бяха ранени.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили една балистична ракета „Искандер-М/С-400“. Освен това във въздушното пространство на Украйна са били засечени над 90 руски атакуващи дрона, над една трета от които са били с реактивни двигатели. От тях 81 са били свалени.