Свят

ЕС ще извика постоянния представител на Русия

Калас добави, че ще предложи нови санкции срещу руската военна промишленост

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 22:31
ЕС ще извика постоянния представител на Русия
Източник: iStock/Getty Images

Е С ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу украинския град Славянск и щетите по сградата на латвийското консулство, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.

Калас добави, че ще предложи нови санкции срещу руската военна промишленост.

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„Безразборните руски атаки срещу Киев и други области водят до цивилни жертви умишлено, а не по случайност“, написа Калас в X.

„Ударът по Почетното латвийско консулство в Славянск подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа“, отбеляза тя.

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск.

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„Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в X. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.  

По-рано днес украинските власти съобщиха, че при руски удар балистична ракета по изложение за военни технологии в Киевска област са били убити най-малко 10 души и близо 100 са били ранени.

Русия също така атакува Славянск с планиращи бомби, като петима души бяха убити и 9 бяха ранени.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили една балистична ракета „Искандер-М/С-400“. Освен това във въздушното пространство на Украйна са били засечени над 90 руски атакуващи дрона, над една трета от които са били с реактивни двигатели. От тях 81 са били свалени.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Славянск Кая Калас Руска атака срещу Украйна
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