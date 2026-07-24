България

Шофьор бяга от полицията и блъсна патрулка край Несебър

Мъжът е бил без документи за самоличност и без шофьорска книжка

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 21:21
Шофьор бяга от полицията и блъсна патрулка край Несебър

О коло 17.30 ч. днес в Равда полицията подала звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил с бургаска регистрация. Вместо да изпълни нареждането, водачът увеличил скоростта и продължил към Несебър, след което натиснал спирачка, а патрулната кола се ударила в него. За щастие няма пострадали, нанесени са само материални щети на полицейската кола, предава NOVA.

Въпреки удара шофьорът продължил, но бил спрян в Равда и задържан от униформени. Той бил без документи за самоличност, но се представил за 22-годишен хасковлия, който е криминално проявен.

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Установено е, че автомобилът е собственост на 19 годишна бургазлийка, която също била в автомобила по време на инцидента.

При претърсване на купето е открито и иззето бяло кристалообразно вещество - метамфетамин. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за употреба на метамфетамин. При извършената проверка е констатирано, че водачът управлявал МПС без шофьорска книжка, той като същата му била отнета.

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Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
полицейска гонка Равда катастрофа
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