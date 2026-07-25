Свят

Мъск изстреля „чудовището“ Starship: Най-мощната ракета в света направи нов тест в подготовка за мисии до Луната

24-метровата ракета излетя от Тексас с 20 спътника Starlink, докато НАСА следи развитието ѝ за бъдещи мисии до Луната

25 юли 2026, 08:25
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет   
Източник: БТА
  • SpaceX изстреля 13-ия тестов полет на „Старшип“ - най-голямата и най-мощна ракета в света (124 м), като мисията включваше превоз на 20 нови спътника Starlink и полет на половината обиколка на Земята.
  • Тестът е ключов за бъдещите лунни мисии на НАСА - „Старшип“ трябва да докаже надеждността на двигателите, топлинния щит и възможностите за повторна употреба, преди да бъде използван като лунен модул за мисията „Артемис 3“.
  • Основният фокус е върху повторното използване и новите технологии - SpaceX изпита топлинния щит, сензори за екстремни натоварвания и нови Starlink спътници, докато компанията продължава развитието на ракетата за бъдещи полети до Луната и Марс.

Гигантската ракета „Старшип“ на компанията „Спейс екс“ на Илон Мъск беше изстреляна за пореден тестов полет, който ще обхвана половината от обиколката на Земята. По време на този полет ракетата беше натоварена с 20 от най-модерните спътници на „Старлинк“.

Висока 124 метра, ракетата полетя от базата на компанията в южната част на Тексас. НАСА наблюдаваше полета, който представлява важна стъпка към използването на „Старшип“  за модул за астронавти, които ще пътуват до Луната.

Компанията „Спейс екс“ на Илон Мъск замени шест от 33-те двигателя на първата степен на ракетата, след като те не успяха да се запалят миналата седмица, което доведе до прекратяване на изстрелването в последния момент. Предишният полет на „Старшип“ през май също беше засегнат от проблеми с двигателите, които попречиха на ускорителя да извърши контролирано завръщане.

Това е 13-ият полет на най-голямата и най-мощната ракета в света, както и вторият полет тази година на новата версия, наречена „В3“

Подобно на предишния демонстрационен полет, достигнал височина до 200 километра, нито ускорителят, нито космическият кораб трябваше да бъдат запазени за повторна употреба. Ускорителят беше насочен към Мексиканския залив, а космическият кораб от неръждаема стомана  – към Индийския океан, на повече от 16 000 километра от мястото, откъдето започна едночасовият му полет.

Преди да навлязат отново в атмосферата над Индийския океан, спътниците „Старлинк“ имаха конкретна задача. Очакваше се самостоятелният им полет да продължи не повече от 20 минути. Те трябваше да разгърнат своите слънчеви панели и антени и да опитат да установят комуникация чрез лазери с по-старите модели „Старлинк“, които вече са в орбита.

С повече от 10 000 спътника „Старлинк“ , които в момента осигуряват интернет услуги, „Спейс екс“ твърди, че притежава най-голямото сателитно съзвездие в света.

Шест от новоизстреляните спътници бяха оборудвани с камери, които да заснемат топлинния щит на „Старшип“. Щитът също така беше снабден със сензори за измерване на екстремното налягане, на което корабът е подложен по време на изстрелването.

Повечето от термоустойчивите плочки на щита бяха черни, но някои нарочно бяха боядисани в бяло, за да симулират липсващи плочки – част от експеримент за проверка на устойчивостта на защитата.

„Спейс екс“ иска да се увери, че топлинният щит на „Старшип“  може да издържи нагряването при навлизане в атмосферата, преди да започне опити за връщане на кораба обратно на стартовата площадка в Тексас.

 

Компанията вече е използвала чифт огромни механични ръце на стартовата площадка, за да улови ускорител на „Старшип“. Планът е същото да бъде направено и с истинския космически кораб, който е проектиран да бъде изцяло многократно използваем.

НАСА се нуждае от „Старшип“ , за да приключи изпитанията си и скоро да достигне орбита, така че астронавтите от мисията „Артемис три“  – трима американци и един италианец – да могат да тренират скачването на своята капсула с него през следващата година.

„Старшип“ е също така корабът, с който Мъск възнамерява да изгради град на Марс. Той вече предлага туристически пътувания до Марс, както и до Луната.

Вижте в нашата галерия: Ракетата Starship изпълни нов тестов полет

Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
22 снимки
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
Ракетата Starship изпълни нов тестов полет
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Спейс екс Старшип Илон Мъск НАСА Старлинк Тестов полет Лунна мисия Артемис 3 Мисия до Марс Повторна употреба
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