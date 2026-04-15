„Ако не се бях намесил, щяхте да наричате всички там „сър“ – Тръмп за войната с Иран

15 април 2026, 08:50
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран е „много близо“ до края си, тъй като военните действия отслабват на фона на двуседмично споразумение за прекратяване на огъня, съобщава Fox News.

„Мисля, че е близо до края, да. Виждам го като много близо до това да приключи“, каза Тръмп пред водещата на FOX Business Мария Бартиромо в интервю, което ще бъде излъчено в „Mornings with Maria“ в сряда.

Коментарите на президента идват на фона на съобщения, че мирните преговори между американски официални лица и ирански преговарящи се очаква да бъдат подновени в четвъртък, след като разговорите през уикенда в Пакистан са в застой.

В понеделник Тръмп наложи военноморска блокада на всички ирански пристанища, което отбелязва ново изостряне на конфликта, след като САЩ се съгласиха да спрат бомбардировките срещу Иран миналата седмица.

Съобщава се, че разговорите не са довели до пробив, въпреки че Ванс заяви в понеделник, че е постигнат „значителен напредък“ и че Иран държи решаващата роля за това какво ще последва в конфликта.

„Топката е изцяло в тяхното поле“, каза Ванс пред „Special Report“. „Питате какво следва, мисля, че иранците ще определят какво ще се случи по-нататък“, категоричен е вицепрезидентът.

Войната с Иран започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха координирани удари срещу Иран, убивайки върховния лидер аятолах Али Хаменей и на практика обезобразявайки ислямския режим.

Президентът Тръмп се похвали с отслабването на иранското ръководство и военните му способности, като често заявява, че американските сили са „съсипали“ военния потенциал на Техеран.

Тринадесет американски военнослужещи и хиляди хора в Близкия изток са загинали в конфликта. Тръмп оправда участието си в конфликта в Близкия изток, като заяви, че е било необходимо да се разоръжат ядрените способности на Иран.

„Трябваше да се намеся, защото ако не го бях направил, точно сега щяхте да имате Иран с ядрено оръжие“, каза Тръмп. „И ако те имаха ядрено оръжие, щяхте да наричате всички там „сър“, а вие не искате да правите това“.

