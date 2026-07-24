Камион свали един от вентилаторите в тунел "Витиня"

Т ежкотоварен камион събори един от вентилаторите в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус", след като платформата му се е вдигнала по време на движение и е ударила съоръжението. От Агенция "Пътна инфраструктура" уверяват, че конструкцията на тунела и останалата част от вентилационната система не са засегнати, а преминаването през тръбата в посока Варна е безопасно.

Инцидентът е станал около 19:16 ч. на 23 юли. По информация на МВР камионът е закачил средния от трите вентилатора, монтирани на обща носеща конструкция, вследствие на което той е паднал върху пътното платно.

Част от конструкцията на "Витиня" падна върху автобус

От АПИ уточняват, че причината е външен механичен удар, а не техническа неизправност. Преди инцидента вентилаторът е бил в добро техническо състояние, без компрометирани или провиснали елементи.

При произшествието са нанесени сериозни материални щети не само по падналия вентилатор, но и по кабелите и част от светофарната уредба в тунела. Предстои да бъдат определени необходимите възстановителни дейности, като от АПИ определят стойността на щетите като значителна.

След инцидента екипи на МВР и "Автомагистрали" ЕАД са отстранили падналия вентилатор и повредените кабели. Извършената инспекция е установила, че носещата конструкция, останалите два вентилатора и основната конструкция на тунела не са повредени.

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен

По случая е образувано досъдебно производство за унищожаване и повреждане на имущество. От АПИ заявяват, че ще търсят по съдебен ред обезщетение от фирмата, чийто камион е причинил щетите.

Движението през тунелната тръба в посока Варна е било ограничавано поетапно, без пълното ѝ затваряне, а в 22:55 ч. трафикът е възстановен нормално. От пътната агенция подчертават още, че тунел "Витиня" е изграден съгласно всички нормативни изисквания и няма задължение за поставяне на допълнителни знаци за габарита на съоръженията, тъй като те отговарят на действащите стандарти.