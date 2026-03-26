Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение относно перспективата за мирно споразумение с Иран, предупреждавайки в четвъртък, че зависи от иранските лидери да го убедят да спре войната, предава Си Ен Ен.

„Те молят да се постигне сделка“, каза Тръмп: „Не знам дали ще можем да го направим. Не знам дали сме готови да го направим.“

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

В началото на заседание на кабинета му Тръмп разкритикува съобщенията, че е нетърпелив за дипломатическо решение на войната, настоявайки, че иранските лидери са тези, които са се стремили да възобновят преговорите.

„Сега те имат шанс да постигнат сделка, но това зависи от тях“, посочи Тръмп.

„Ще видим дали можем да сключим правилната сделка,“ подчерта той.

Тръмп характеризира иранските лидери като „страхотни преговарящи“, след като определи армията им като „лоши бойци“.

Според него отговорността е върху Иран да седне на масата за преговори и да прекрати войната.

„Ще видим дали искат да го направят“, каза той и добави: „Междувременно просто ще продължим да ги бомбардираме безпрепятствено.“