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„Опасен прецедент“: Иран скочи на Тръмп заради замразените активи

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че плановете на Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щети по кораби в Ормузкия проток създават "опасен прецедент" и прекрачват червени линии

24 юли 2026, 08:52
„Опасен прецедент“: Иран скочи на Тръмп заради замразените активи
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи   
Източник: БТА

И ранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щетите по кораби, засегнати от атаки на иранските сили в Персийския залив, създава "опасен прецедент", предаде Франс прес.

"Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания (...) представлява опасен прецедент", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите" в контекста на спора относно Ормузкия проток.

"От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират", написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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