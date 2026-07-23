„За всеки кораб – мост“: Тръмп с кървава заплаха срещу Иран

Д оналд Тръмп предупреди Иран, че за всеки кораб, който бъде атакуван в Ормузкия проток, американските сили ще взривяват по един мост или електроцентрала.

Президентът на САЩ заяви, че няма мостове или електроцентрали, които да са извън обсега, и че Вашингтон може да вземе под прицел и обекти в Техеран, пише английското издание The Telegraph.

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа: „От този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, реактивен снаряд, дрон или каквото и да е друго устройство или оръжие, Съединените щати ще бомбардират и унищожават ПО ЕДИН МОСТ ИЛИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА, включително такива, намиращи се в непосредствена близост до или в самата столица Техеран“.

В отговор Техеран заплаши да нанесе удари по американска регионална инфраструктура и енергийни съоръжения. Иранската информационна агенция Tasnim цитира военен източник, който казва: „Ако бъде взета под прицел електроцентрала или мост в Иран, ние ще ударим множество регионални инфраструктурни и енергийни съоръжения“.

„Американците сигурно вече са се уверили през последните 11 дни, че Иран нанася удари навсякъде, където си поиска, и затова вероятният ход на Тръмп отново ще доведе до неговия срам“, допълва източникът.

Президентът на САЩ отправи заплахата броени дни след като американските сили унищожиха най-малко пет моста около Бандар Абас – пристанищен град, който е от жизненоважно значение за търговията и прехраната на страната. Бомбардировките оставиха 500-хилядния град, където пристига близо половината от вноса в страната, почти напълно изолиран.

Иран отвърна, като нанесе удари по американски бази в Кувейт, Катар и Бахрейн, както и по радарна станция в Оман.

След срива на временното им мирно споразумение, Вашингтон и Техеран си разменят удари през последните 11 дни, застрашавайки региона с връщане към пълномащабна война. Поразяването на мостове, използвани от цивилни, за пореден път повдига въпроси относно възможни извършени военни престъпления.

Външното министерство на Техеран описа последната вълна от американски атаки, насочени към мостове, като „нарушение на Устава на ООН и на основните принципи на международното право“.

Когато Тръмп преди това заплаши да бомбардира ирански мостове и електроцентрали през април, Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви: „Умишленото нападение срещу цивилни граждани и цивилна инфраструктура представлява военно престъпление“.

Женевските конвенции от 1949 г., по които САЩ са страна, изискват от воюващите страни да правят разлика между военни цели и цивилна инфраструктура, но някои правни експерти твърдят, че инфраструктура като мостовете може да бъде определена като легитимна цел, ако не се използва единствено за цивилни нужди.

При последните си удари американски ракети поразиха Южен Иран, като бяха чути три експлозии близо до Сирик – крайбрежна ивица, която Вашингтон многократно взема под прицел, откакто боевете се възобновиха.

Иран затвори Ормузкия проток, който САЩ се опитват да отворят принудително, и се закле да разшири обхвата на войната до Червено море и да парализира глобалния поток на петрол, ако САЩ продължат атаките си.

В сряда Иран прибра останките на децата, загинали в начално училище в Южен Иран през първия ден на войната. Ударът, който е единичният инцидент с най-много жертви в конфликта, отне живота на над 150 души, включително 120 деца, на 28 февруари.

След повече от четири месеца търсене из развалините на началното училище „Шаджаре Тайибе“ в южния град Минаб, спасителните екипи откриха 68 телесни фрагмента, които ДНК тестовете идентифицираха като принадлежащи на 34 ученици. Останките бяха погребани заедно в градското гробище на мъчениците.

Въпреки че Белият дом се опита да се дистанцира от удара, американските военни разследващи вярват, че техните сили са отговорни за него.