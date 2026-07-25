България

Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юли 2026, 06:49
Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща
Източник: iStock/GettyImages

П остепенно разкъсване на облачността и спиране на валежите ни очакват през уикенда, като от запад времето започва да се подобрява. В събота на отделни места в източните и планинските райони все още ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици.

През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши и ще се доближи до средното.

В събота от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява.

След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°, в София – около 24°.

Прогнозни темперарути на НИМХ за събота, 25 юли
Прогнозни темперарути на НИМХ за събота, 25 юли Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 11 мин. и залязва в 20 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 44 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 56 мин. и изгрява в 18 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: четири дни преди пълнолуние.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат.

В понеделник сутринта също ще бъде слънчево. Със слаб до умерен вятър от запад-югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста, в планините и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща

Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща

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