Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

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Д оналд Тръмп постави ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия – Рияд да признае Израел и да се присъедини към Авраамовите споразумения. Американският президент уточни, че програмата ще бъде само за мирни цели и няма да позволява обогатяване на уран, съобщи NOVA.

Думите му внесоха допълнителна неяснота около споразумението, което беше подписано ден по-рано. Първоначалната информация беше, че то може да отвори пътя за обогатяване на уран в Саудитска Арабия. Това предизвика опасения от ядрена надпревара в Близкия изток и остра реакция в Израел.

Рияд досега настояваше, че няма да установи отношения с Израел без създаването на палестинска държава. Саудитските власти все още не са отговорили на новото условие на Тръмп.