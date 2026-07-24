„Нямаше увереност, оттам дойде алкохолът“: Майката на Ейми Уайнхаус с болезнена истина за певицата

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М айката на Ейми Уайнхаус — Джанис Уайнхаус, разказа откровено за това как се справя с мъката от смъртта на дъщеря си 15 години след трагичната кончина на певицата.

Музикалната икона почина на 23 юли 2011 г. и бе намерена в дома си в Камдън, Лондон. По-късно официалните власти потвърдиха, че причината е случайно алкохолно отравяне, а нивото на алкохол в кръвта ѝ е било над пет пъти над допустимата за шофиране граница. Ейми бе едва на 27 години, когато изгуби живота си, пише HELLO!

Amy Winehouse's mother describes singer's hidden battle in heartbreaking new interview https://t.co/4Ts39w4fEE — HELLO! (@hellomag) July 24, 2026

„Тя беше жертва на собствения си успех“, сподели Джанис пред The i Paper. „Не го искаше, той просто я следваше. А тя си казваше: „Кой, аз?““

72-годишната майка разкрива дълбоките причини зад проблемите на дъщеря си: „Тя нямаше никаква увереност. Оттук дойде и алкохолът. Мисля, че е така при много, много хора със зависимости. Алкохолът облекчава болката. А това е най-ужасното нещо при пристрастяването. Щом веднъж си зависим, той става единственият шеф. Хората казват: „О, просто спри да го правиш.“ Но те не разбират. Не можеш да спреш, защото тялото ти непрекъснато ти казва, че има нужда от това.“

Джанис споделя, че въпреки болката, се опитва да продължава напред с живота си. В нейна памет семейството на Ейми организира събитие на Камдън Маркет на 19 юли, където стотици фенове събраха почитта си към покойната звезда.

Amy Winehouse’s mother leads tributes and reflects on 15th anniversary of her death



“She was a victim of her own success” https://t.co/oFFwAEuc5b — NME (@NME) July 23, 2026

Наследството и фондацията „Ейми Уайнхаус“

В годините след трагедията нейните близки основаха фондацията „Ейми Уайнхаус“. Организацията ръководи превантивни програми в училища, изгражда преходни домове за млади жени в процес на възстановяване (Amy's Place) и осигурява музикална терапия за деца.

Мащехата на певицата, Джейн Уайнхаус, споделя, че Ейми би била щастлива да види как нейната история помага на други:

„Тя наистина би харесала жените в Amy's Place. Всички тук са толкова истински. За да влезеш правилно в процеса на възстановяване, трябва да бъдеш напълно открит. Бързо се свързваш с хората на едно много дълбоко, първично ниво, което рядко се среща в ежедневието.“

Джейн допълва, че създаването на фондацията е помогнало на цялото семейство да започне да се лекува от тежката загуба: „Като семейство просто не искахме да прекараме остатъка от живота си потънали в мизерия и скръб. Искахме да сътворим нещо наистина позитивно от една толкова голяма трагедия.“

Amy Winehouse's parents Mitch and Janis visit the singer's grave to pay their respects on the 15th anniversary of her death https://t.co/hvKUDzVb3D — Daily Mail (@DailyMail) July 23, 2026

Музикалното наследство на една легенда

Приживе Ейми Уайнхаус издаде само два студийни албума — Frank и емблематичния Back To Black. Въпреки това тя остава сред най-успешните и влиятелни изпълнителки в историята на британската музика.

Певицата е носителка на общо шест награди „Грами“, сред които за албум на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител. Посмъртно, през 2012 г., тя бе отличена с още една статуетка за дуета си с Тони Бенет „Body & Soul“.