Свят

„Нямаше увереност, оттам дойде алкохолът“: Майката на Ейми Уайнхаус с болезнена истина за певицата

Майката на Ейми Уайнхаус, Джанис, проговори откровено за нестихващата мъка и борбата на легендарната певица със зависимостта. 15 години след трагичната кончина на звездата семейството ѝ продължава да помага на други млади жени чрез нейната фондация

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 14:07
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М айката на Ейми Уайнхаус — Джанис Уайнхаус, разказа откровено за това как се справя с мъката от смъртта на дъщеря си 15 години след трагичната кончина на певицата.

Музикалната икона почина на 23 юли 2011 г. и бе намерена в дома си в Камдън, Лондон. По-късно официалните власти потвърдиха, че причината е случайно алкохолно отравяне, а нивото на алкохол в кръвта ѝ е било над пет пъти над допустимата за шофиране граница. Ейми бе едва на 27 години, когато изгуби живота си, пише HELLO!

„Тя беше жертва на собствения си успех“, сподели Джанис пред The i Paper. „Не го искаше, той просто я следваше. А тя си казваше: „Кой, аз?““

72-годишната майка разкрива дълбоките причини зад проблемите на дъщеря си: „Тя нямаше никаква увереност. Оттук дойде и алкохолът. Мисля, че е така при много, много хора със зависимости. Алкохолът облекчава болката. А това е най-ужасното нещо при пристрастяването. Щом веднъж си зависим, той става единственият шеф. Хората казват: „О, просто спри да го правиш.“ Но те не разбират. Не можеш да спреш, защото тялото ти непрекъснато ти казва, че има нужда от това.“

Джанис споделя, че въпреки болката, се опитва да продължава напред с живота си. В нейна памет семейството на Ейми организира събитие на Камдън Маркет на 19 юли, където стотици фенове събраха почитта си към покойната звезда.

  • Наследството и фондацията „Ейми Уайнхаус“

В годините след трагедията нейните близки основаха фондацията „Ейми Уайнхаус“. Организацията ръководи превантивни програми в училища, изгражда преходни домове за млади жени в процес на възстановяване (Amy's Place) и осигурява музикална терапия за деца.

Мащехата на певицата, Джейн Уайнхаус, споделя, че Ейми би била щастлива да види как нейната история помага на други:

„Тя наистина би харесала жените в Amy's Place. Всички тук са толкова истински. За да влезеш правилно в процеса на възстановяване, трябва да бъдеш напълно открит. Бързо се свързваш с хората на едно много дълбоко, първично ниво, което рядко се среща в ежедневието.“

Джейн допълва, че създаването на фондацията е помогнало на цялото семейство да започне да се лекува от тежката загуба: „Като семейство просто не искахме да прекараме остатъка от живота си потънали в мизерия и скръб. Искахме да сътворим нещо наистина позитивно от една толкова голяма трагедия.“

  • Музикалното наследство на една легенда

Приживе Ейми Уайнхаус издаде само два студийни албума — Frank и емблематичния Back To Black. Въпреки това тя остава сред най-успешните и влиятелни изпълнителки в историята на британската музика.

Певицата е носителка на общо шест награди „Грами“, сред които за албум на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител. Посмъртно, през 2012 г., тя бе отличена с още една статуетка за дуета си с Тони Бенет „Body & Soul“.

Трагично краткият живот на Ейми Уайнхаус
15 снимки
Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Ейми Уайнхаус
Редактор: Стела Христова
Ейми Уайнхаус Джанис Уайнхаус Зависимост Алкохолизъм Музикално наследство Фондация Ейми Уайнхаус Back to Black
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