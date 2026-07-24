Майката от „Къщата на ужасите“ с 16 деца проговори: Не са диви животни, просто сме бедни

М айката, обвинена в държането на 16 деца, натъпкани в мръсна къща на ужасите, отрече децата да са живели като „диви животни“ - обвинявайки за отвратителните условия на живот „крайната бедност“ и разхвърляните си деца.

33-годишната Елизабет Сайдърс беше един от четиримата възрастни, арестувани миналия месец, след като 16-те ѝ деца - на възраст от 18 месеца до 18 години - бяха намерени да живеят в мизерия в малка, пълна с боклук и фекалии къща в селски район на Охайо.

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Децата, които никога не са ходили на училище, са живели „почти като диви животни“, каза главният прокурор на Охайо Анди Уилсън - нещо, което майката „абсолютно оспорва“, заяви нейният адвокат Томи Столи пред Крис Куомо в неговия подкаст Cuomo Crime Time.

House of Horrors mom denies 16 kids were 'feral animals,' just messy and poor https://t.co/8KApeu8Ejq pic.twitter.com/Ac4Mcy1eHn — New York Post (@nypost) July 24, 2026

„Искам да кажа, че ако говорим за диви деца, това са деца, които не разбират света“, каза Столи, отричайки твърденията, че някои от децата не са можели да говорят или да комуникират по друг начин.

„Това са деца, при които наистина бихме искали да изследваме условията, в които са живели, за някакъв вид злоупотреба. Ако децата могат да говорят, мисля, че това променя анализа“, казва Столи.

Second shocking Ohio home linked to family of 16 'almost feral kids': 'House was just urine, feces' https://t.co/RhfyeVwMVd pic.twitter.com/iu3ZJL10ce — New York Post (@nypost) July 21, 2026

„Тези, които са били на подходяща възраст, са имали профили в социалните мрежи. Има доказателства за това в интернет“, твърди още адвокатът.

Децата, които никога не са били записвани на училище, едва са можели да комуникират, а някои дори не са можели да говорят, казаха властите по-рано след зловещото разкритие.

Но Столи, който не е разговарял лично с децата, каза, че те са разговаряли с полицията, когато тя е нахлула в дома в Хамдън, и твърди, че главният прокурор е направил тези коментари „преди да бъде извършено задълбочено разследване“.

Opinion: 16 kids were found in a feces-filled house. Ohio law helped tragedy happen | Opinion https://t.co/ILLnnur0Zn — Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) July 24, 2026

Запитан за условията в дома, Столи каза, че Сайдърс му е обяснила, че „с 16 деца нещата могат да станат разхвърляни бързо“ и описа семейството като жертва на „крайна бедност“.

„Това е много ясно случай, в който моята клиентка и семейство Сайдърс са живели в крайна бедност“, каза той.

„И понякога, когато живееш в такъв случай, живееш в дом и това е, което познаваш с години, не виждаш непременно колко зле са станали нещата. Не виждаш това непременно по начина, по който останалата част от света би го видяла“, допълва адвокатът.

Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." pic.twitter.com/3rdUfj9eC4 — ABC News (@ABC) July 2, 2026

Младите жертви са били затворени в дома си поне през последните четири години, според властите, които описаха зловещата сцена като „отвратителна“ и от „третия свят“ - и дори казаха, че местният добитък има по-добри условия от децата.

Децата бяха откарани в болници в цяло Охайо след спасяването им на 30 юни. Някои бяха в тежко състояние, включително две, които бяха транспортирани с хеликоптер до травматологични центрове, и поне едно, което трябваше да бъде интубирано, казаха служители.

Елизабет Сайдърс, нейната съпруг Гари Сайдърс-младши (на 36 г.) и бабата и дядото Гари Сайдърс-старши (на 73 г.) и Кристина Сайдърс (на 67 г.) бяха арестувани.

На всеки член от семейството бяха повдигнати по 16 обвинения за престъпление, застрашаващо живота на деца.

Елизабет Сайдърс в момента е задържана под гаранция от 300 000 долара.