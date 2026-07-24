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Невероятна прилика: Бил Каулиц от Tokio Hotel бе сбъркан със снаха си Хайди Клум

Фронтменът на Tokio Hotel Бил Каулиц смая феновете на червения килим, появявайки се с визия, идентична с тази на снаха му Хайди Клум. Дори актрисата София Вергара не пропусна да отбележи фрапиращата прилика между музиканта и супермодела

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 17:02
Невероятна прилика: Бил Каулиц от Tokio Hotel бе сбъркан със снаха си Хайди Клум
Бил (вляво) прилича точно на Хайди с дългата си руса коса и бретон.   
Източник: Getty

Г ерманският супермодел Хайди Клум неочаквано откри свой двоен образ в лицето на собствения си зет - Бил Каулиц.

Вокалистът на популярната група Tokio Hotel бе сбъркан с нея по време на премиерата на третия сезон на риалити поредицата „Kaulitz & Kaulitz“ по Netflix. На събитието той се появи заедно с брата си близнак и съпруг на Хайди - Том Каулиц, пише HELLO!

Бил стъпи на червения килим с прозрачна рокля, върху черни шорти и високи ботуши до коляното, а визията му бе допълнена от дълга руса коса с бретон — запазената марка на Хайди Клум.

Разтърсващата прилика не остана незабелязана от феновете и известните приятели на модела. В своите социални мрежи Хайди сподели екранна снимка от разговор с актрисата София Вергара, която ѝ изпратила снимка на Бил и Том с коментара: „Той е твоят близнак, а не неговият!“

Бил (вляво) прилича точно на Хайди с дългата си руса коса и бретон.
Бил (вляво) прилича точно на Хайди с дългата си руса коса и бретон. Източник: Getty

Хайди се съгласи с констатацията и с усмивка обясни, че промяната на нейната роднина е била постепенна: „Да, напълно вярно е. Той бавно се преобразяваше в мен през последните няколко години, но аз го приемам като голям комплимент.“

Социалните мрежи бързо се изпълниха с шеговити коментари от фенове. „О, Хайди също е била там!“, написа един от тях, а друг добави: „Бил изглежда точно като Хайди, напълно се обърках.“

Хайди Клум винаги е демонстрирала изключително близки отношения с Бил. На 35-ия рожден ден на братята през 2024 г. тя публично ги нарече „любовта на моя живот“.

Източник: Getty
  • Животът с по-млад съпруг

53-годишната Хайди и 36-годишният Том Каулиц са женени от 2019 г. и категорично отказват да се влияят от 16-годишната си разлика във възрастта. Супермоделът дори споделя, че брака ѝ с по-млад мъж е донесъл положителна промяна в социалния ѝ живот, особено след като четирите ѝ деца от брака със Сийл вече са пораснали.

Хайди не се притеснява от 16-годишната възрастова разлика между нея и Том
Хайди не се притеснява от 16-годишната възрастова разлика между нея и Том Източник: Getty Images

„Сега децата ми са на възраст между 14 и 19 години. Времето, в което си лягах в 21:30 ч., вече е в миналото. Може би има общо и с това, че съпругът ми е по-млад, но просто е забавно да излизаме по клубове и да се наслаждаваме на музиката.“

Относно възрастовата разлика, супермоделът запазва напълно трезва преценка: „Аз съм на 50, а не на 20 години. Имам опит и знам, че времето няма да спре. Винаги ще бъда с 16 години по-възрастна от него. Може би след 10 или 20 години това ще бъде проблем, но аз предпочитам да живея в настоящето заедно със съпруга си.“

Редактор: Стела Христова
Хайди Клум Бил Каулиц Том Каулиц Tokio Hotel Двойник Разлика във възрастта Kaulitz Kaulitz
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