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Продадоха съветско знаме, летяло до Луната с „Аполо 11“

Малко знаме на СССР, което американският астронавт Бъз Олдрин взема със себе си при историческото кацане на Луната през 1969 г., бе продадено за 80 000 долара на търг в Ню Йорк. Олдрин го носил като жест на добра воля към човечеството

25 юли 2026, 06:51
Продадоха съветско знаме, летяло до Луната с „Аполо 11“
Източник: БТА

З намето на СССР, което астронавтът на НАСА Едуин „Бъз“ Олдрин взима със себе си по време на мисията „Аполо 11“ и което е било на Луната, беше продадено за 80 000 долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк, според резултатите от наддаването, цитирани от ТАСС.

Лотът е предложен от семейството на Олдрин с предварителна оценка между 7000 и 10 000 долара.

Към знамето е приложено писмо, подписано от Бъз Олдрин, което потвърждава неговия произход.

Според описанието на лота съветското знаме с размери 4 на 6 инча (1 инч = 2,54 сантиметра) се е намирало на борда на командния модул „Колумбия“ по време на историческата мисия „Аполо 11“ през юли 1969 г.

„Летяло е до Луната с „Аполо 11“, е написал Олдрин върху платното.

По думите на астронавта той взима знамето на СССР със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на Луната е постижение на цялото човечество, а не само на САЩ. Освен американския флаг, личният комплект на Бъз Олдрин включва знамената на щата Тексас, на щата Ню Джърси и на СССР.

На 20 юли 1969 г. американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин – членове на екипажа на мисията „Аполо 11“, стават първите жители на Земята, стъпили на повърхността на Луната.

Източник: БТА/Елена Христова    
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